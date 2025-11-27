https://ukraina.ru/20251127/illyuziya-davleniya-maykl-bom-rasskazal-pochemu-tramp-verit-v-uspekh-ogranicheniy-protiv-rf-1072226810.html

Иллюзия давления: Майкл Бом рассказал, почему Трамп верит в успех ограничений против РФ

Американская администрация считает антироссийские санкции эффективным инструментом давления. Дональд Трамп полагает, что ограничения создают для Москвы сложную экономическую ситуацию и подталкивают ее к компромиссам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом

Обсуждая позицию Вашингтона, эксперт отметил, что Трамп учитывает не только уязвимость Украины, но и собственные оценки воздействия на Россию. "Президент США считает, что антироссийские санкции работают, так как Китай и Индия стали покупать гораздо меньше нефти у РФ", — заявил Бом."Кроме того, американские ограничения против “Лукойла” и “Роснефти”, двух важных для российской экономики компаний, достаточно ощутимы", — подчеркнул политолог.По словам эксперта, эта оценка формирует убежденность Белого дома в возможности добиться уступок. "То есть Трамп считает, что санкции дают эффект, и Россия находится также в уязвленом положении. А следовательно, обе стороны должны пойти на уступки", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.План Дональда Трампа из 28 пунктов тает на глазах. После переговоров Вашингтона с Киевом документ "похудел" на 9 позиций. Подробнее — в статье Павла Котова Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Что не так с планом Трампа по Украине.

