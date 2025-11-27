https://ukraina.ru/20251127/24-noyabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072272525.html

24 ноября 2025 года, вечерний эфир

24 ноября 2025 года, вечерний эфир - 27.11.2025 Украина.ру

24 ноября 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T13:25

2025-11-27T13:25

2025-11-27T13:25

мариуполь

россия

иван лизан

дональд трамп

дмитрий выдрин

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1b/1072272088_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_37f853e88c930566589ad9934b870ffb.jpg

Сегодня в эфире: Новости и фронтовые сводки. Гость: Александр Хроленко - военный обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тема дня Новороссии. Педагогическое обновление Мариуполя: энергия молодых и новые горизонты профессионального роста. Гость: Максим Сидякин, председатель Совета Молодых Педагогов городского округа Мариуполь. Экономика и жизнь. Обзор главных экономических событий России. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического отдела центра "Сонар-2050" Большое интервью. О том, как Россия показала свою силу, а также о психологии Трампа и его миссии. Гость: Дмитрий Выдрин - политолог и писатель

мариуполь

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мариуполь, россия, иван лизан, дональд трамп, дмитрий выдрин, новороссия сегодня, видео