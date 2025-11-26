https://ukraina.ru/20251126/kreml-i-belyy-dom-novye-strategii-i-zakulisnye-peregovory-itogi-26-noyabrya-1072232810.html

Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября

Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября - 26.11.2025 Украина.ру

Кремль и Белый дом: новые стратегии и закулисные переговоры. Итоги 26 ноября

В последние дни обозначились значимые шаги как Москвы, так и Вашингтона, определяющие их стратегические и тактические подходы к разрешению конфликта на Украине

2025-11-26T18:12

2025-11-26T18:12

2025-11-26T18:30

эксклюзив

россия

украина

москва

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

reuters

группировки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067601009_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c29993527f78ae418e5f937683ee06a.jpg

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Этот основополагающий документ призван консолидировать российское общество перед лицом внешних вызовов. Среди его целей – достижение 95% уровня общероссийской гражданской идентичности, что подразумевает не только принадлежность к государству, но и приверженность традиционным ценностям. В документе прямо указано на угрозы, исходящие от недружественных государств, которые пытаются расколоть российское общество. Особое внимание уделено новым субъектам РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Их воссоединение с Россией названо событием, усилившим патриотический подъем. Одной из практических задач является вовлечение не менее 2,56 млн жителей этих регионов в общероссийские мероприятия и программы к 2036 году, а также противодействие последствиям антироссийской пропаганды и национализма. Активная, но пока безрезультатная дипломатия СШАПараллельно администрация США демонстрирует активизацию усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп объявил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с Владимиром Путиным с целью согласования мирного плана. Одновременно стали известны детали другой неофициальной контактной площадки. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что в Абу-Даби состоялась встреча представителей спецслужб России и Украины при участии нового американского представителя по украинскому досье, которым, по данным СМИ, является министр армии США Дэниел Дрисколл. Ключевой момент, отмеченный Ушаковым, заключается в том, что предложенный Вашингтоном мирный план в Абу-Даби не обсуждался. Российская сторона получила последние версии документа по неофициальным каналам, но детального экспертного обсуждения по пунктам еще не было. Ушаков подчеркнул, что некоторые моменты плана можно рассматривать позитивно, но многие требуют углубленной дискуссии. Он также выразил скепсис относительно вовлеченности в процесс Франции и европейских стран. Военно-политический контекстНа фоне дипломатических маневров прозвучало жесткое заявление Дрисколла в Киеве, который, по данным Reuters, предрек неминуемый крах ВСУ и призвал активизировать мирные переговоры, предупредив о сокращении американской военной помощи. В то же время Тайвань объявил о масштабной закупке американского вооружения на 40 млрд долларов для усиления своих "асимметричных возможностей", что указывает на сохранение напряженности и в другом ключевом регионе. Сложилась парадоксальная ситуация: США, по всей видимости, форсируют дипломатические усилия, пытаясь выработать приемлемое решение по Украине, но эти инициативы пока носят разрозненный характер и не подкреплены детальными переговорами. Москва, в свою очередь, демонстрирует готовность к контактам, но занимает выжидательную позицию, настаивая на серьезном анализе предложений и отмечая позитивные, но требующие проработки моменты. Утверждение же России новой долгосрочной Стратегии национальной политики сигнализирует о намерении Москвы консолидировать внутренний фронт и методично интегрировать новые территории, готовясь к продолжительному противостоянию с Западом, которое вышло далеко за рамки украинского кризиса.Оперативная сводка за 26 ноября: российские войска наносят массированные удары по всем направлениям СВО Подразделения Вооруженных Сил России продолжают успешно развивать наступление на всех операционных направлениях специальной военной операции. В течение суток нанесено огневое поражение группировкам ВСУ, улучшено тактическое положение на ключевых участках фронта и освобождены новые территории. Наступление на северном направлении На сумском и харьковском направлениях группировка "Север" нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Павловка, Волчанск, Вильча и Уды. Уничтожено более 180 военнослужащих противника, 3 единицы боевой бронированной техники, 15 автомобилей, гаубица М101, станция РЭБ, а также 2 склада боеприпасов и 7 складов материальных средств. Успехи на харьковском направлении Группировка "Запад" значительно улучшила тактическое положение, поразив девять бригад ВСУ в районах Моначиновки, Подолы и Дибровы. Потери противника составили около 230 военнослужащих, 1 БМП, бронетранспортер М113, 2 ББМ, 20 автомобилей, 3 орудия, 10 станций РЭБ и 6 складов боеприпасов. Решающие бои в Донбассе На донецком направлении группировка "Центр" ведет успешные бои в Красноармейске, где контролирует микрорайоны Центральный и Динас, а также в Димитрове. Отражено 8 атак противника. В районе Богуславки и Новой Кругляковки успешно завершается операция по окружению группировки ВСУ. За сутки на этом направлении уничтожено более 450 военнослужащих, танк, 7 ББМ, 4 пикапа, 2 орудия и радиолокационная станция AN/TPQ-50. На красноармейском направлении дополнительно ликвидировано свыше 210 военнослужащих и 7 единиц бронетехники. Прорыв на южном направлении Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение восьми бригадам ВСУ в районах Северска, Славянска и Константиновки. Освобождено населенный пункт Иванополье, созданы "клещи" вокруг Константиновки. Уничтожено около 275 военнослужащих противника, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль "Казак", 16 автомобилей, 2 орудия, РЛС AN/TPQ-50 и склад боеприпасов. Наступление в Запорожье На запорожском направлении группировка "Восток" продвигается вглубь обороны противника, поразив шесть бригад и два полка ВСУ в районах Малиновки и Гуляйполя. Потери ВСУ составили около 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие, станцию РЭБ и 4 склада материальных средств. Стабилизация фронта на херсонском направлении Группировка "Днепр" поразила две бригады ВСУ в районах Лукьяновского, Одаровки, Никольского и Ивановки. Уничтожено примерно 85 военнослужащих противника, ББМ, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов и 2 склада ГСМ. Глубокие удары по тылам противника Авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 143 районам дислокации противника. Поражены цех по производству боеприпасов, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Силами ПВО за сутки сбито 6 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО HIMARS и 154 БПЛА самолетного типа. По данным источников, также поражены объекты ВМС Украины в Одесской области, цеха по сборке беспилотников в Харькове и крупная военная база в Запорожье. Российские войска продолжают уверенно выполнять поставленные задачи, нанося значительный урон живой силе и технике противника на всех направлениях специальной военной операции.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, украина, москва, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, reuters, группировки, сво