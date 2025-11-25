https://ukraina.ru/20251125/pvo-nochyu-otbila-ataku-pochti-250-ukrainskikh-dronov-1072129233.html
ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов
ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов - 25.11.2025 Украина.ру
ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-25T08:12
2025-11-25T08:12
2025-11-25T08:14
новости
краснодарский край
ростовская область
черное море
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 - над территорией Краснодарского края, 23 над Крымом, 16 над Ростовской, семь над Брянской областью, по четыре над Курской областью и акваторией Азовского моря, два над территорией Белгородской и один над Липецкой областью.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале уточнил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали 10 человек, один житель погиб в Таганроге. Позже он посетовал, что еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
краснодарский край
ростовская область
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, краснодарский край, ростовская область, черное море, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
Новости, краснодарский край, Ростовская область, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны
ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов
08:12 25.11.2025 (обновлено: 08:14 25.11.2025)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 - над территорией Краснодарского края, 23 над Крымом, 16 над Ростовской, семь над Брянской областью, по четыре над Курской областью и акваторией Азовского моря, два над территорией Белгородской и один над Липецкой областью.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале уточнил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать.
В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали 10 человек, один житель погиб в Таганроге. Позже он посетовал, что еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.