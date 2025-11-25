https://ukraina.ru/20251125/pvo-nochyu-otbila-ataku-pochti-250-ukrainskikh-dronov-1072129233.html

ПВО России ночью отбила атаку почти 250 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило Минобороны, передает 25 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 - над территорией Краснодарского края, 23 над Крымом, 16 над Ростовской, семь над Брянской областью, по четыре над Курской областью и акваторией Азовского моря, два над территорией Белгородской и один над Липецкой областью.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале уточнил, что регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили шесть жителей края, повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Угроза атаки продолжает действовать.В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате атаки ВСУ на регион пострадали 10 человек, один житель погиб в Таганроге. Позже он посетовал, что еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

