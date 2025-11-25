Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием - 25.11.2025 Украина.ру
Планы Южной Кореи по строительству атомных подлодок являются закономерной реакцией на присутствие авианосцев США в регионе. Однако Вашингтон, одобряя эти шаги, рискует спровоцировать Пхеньян на создание более опасных вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
На вопрос о том, означает ли заявление КНДР о "ядерном домино" начало полномасштабной гонки вооружений, эксперт пояснил, что речь идет не обязательно о ядерном оружии, а о силовой установке. "Если мы говорим об атомных подводных лодках (АПЛ), то это не значит, что они обязательно будут оснащены ядерным оружием. Прежде всего речь идёт о энергетической ядерной силовой установке, которая позволяет подводной лодке нести длительное боевое дежурство без всплытия", — отметил Лебедев.Он провел параллель с атомными авианосцами США, появление которых ЦТАК регулярно комментирует как угрозу. "Всё, что хоть как-то связано с таким понятием, как "атомный", описывается как нечто запредельное наравне с ядерным оружием", — констатировал эксперт. При этом Лебедев подчеркнул, что появление такого вооружения у Южной Кореи противоречит интересам России, КНДР и Китая, а заявление Пхеньяна — это законная реакция на усиление противника.Что касается размещения ядерного оружия, то здесь эксперт видит препятствие. "Размещение американского ядерного вооружения на АПЛ РК исключено, так как в подобном случае ядерное оружие переходит под контроль армии другой страны, хоть и союзной, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия", — заявил Лебедев. По его мнению, действия Сеула имеют иной эффект: "Поэтому подобные действия РК скорее провоцируют инженеров КНДР как можно быстрее построить свою АПЛ, которая в отличие от южнокорейской сможет нести ядерное оружие".Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Планы Южной Кореи по строительству атомных подлодок являются закономерной реакцией на присутствие авианосцев США в регионе. Однако Вашингтон, одобряя эти шаги, рискует спровоцировать Пхеньян на создание более опасных вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
На вопрос о том, означает ли заявление КНДР о "ядерном домино" начало полномасштабной гонки вооружений, эксперт пояснил, что речь идет не обязательно о ядерном оружии, а о силовой установке.
"Если мы говорим об атомных подводных лодках (АПЛ), то это не значит, что они обязательно будут оснащены ядерным оружием. Прежде всего речь идёт о энергетической ядерной силовой установке, которая позволяет подводной лодке нести длительное боевое дежурство без всплытия", — отметил Лебедев.
Он провел параллель с атомными авианосцами США, появление которых ЦТАК регулярно комментирует как угрозу. "Всё, что хоть как-то связано с таким понятием, как "атомный", описывается как нечто запредельное наравне с ядерным оружием", — констатировал эксперт.
При этом Лебедев подчеркнул, что появление такого вооружения у Южной Кореи противоречит интересам России, КНДР и Китая, а заявление Пхеньяна — это законная реакция на усиление противника.
Что касается размещения ядерного оружия, то здесь эксперт видит препятствие. "Размещение американского ядерного вооружения на АПЛ РК исключено, так как в подобном случае ядерное оружие переходит под контроль армии другой страны, хоть и союзной, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия", — заявил Лебедев.
По его мнению, действия Сеула имеют иной эффект: "Поэтому подобные действия РК скорее провоцируют инженеров КНДР как можно быстрее построить свою АПЛ, которая в отличие от южнокорейской сможет нести ядерное оружие".
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Ростислав Ищенко: Европа и Южная Корея заплатят за то, чтобы США продолжили борьбу с Китаем.
