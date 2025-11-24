Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР - 24.11.2025 Украина.ру
Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР
Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР - 24.11.2025 Украина.ру
Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка и организовали встречу с ее сыном. Полгода Надежда Федоровна жила в подвале вместе с другими... Украина.ру, 24.11.2025
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка и организовали встречу с ее сыном. Полгода Надежда Федоровна жила в подвале вместе с другими стариками. Периодически по ним били украинские операторы дронов. Женщина была ранена. Об эвакуации журналистам Украина Ру рассказал один из участников операции под позывным "Муста". Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись встречи Надежды Федоровны с сыном.
видео, донецкая народная республика, украина.ру, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Украина.ру

Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР

20:00 24.11.2025
 
Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка и организовали встречу с ее сыном. Полгода Надежда Федоровна жила в подвале вместе с другими стариками. Периодически по ним били украинские операторы дронов. Женщина была ранена. Об эвакуации журналистам Украина Ру рассказал один из участников операции под позывным "Муста".
Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись встречи Надежды Федоровны с сыном.
Лента новостейМолния