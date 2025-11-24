https://ukraina.ru/20251124/nosili-na-rukakh-vezli-na-mototsikle-musta-o-spasenii-babushki-iz-dnr-1072105017.html

Носили на руках, везли на мотоцикле. "Муста" о спасении бабушки из ДНР

Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка и организовали встречу с ее сыном. Полгода Надежда Федоровна жила в подвале вместе с другими... Украина.ру, 24.11.2025

Российские морпехи спасли бабушку из поселка Владимировка и организовали встречу с ее сыном. Полгода Надежда Федоровна жила в подвале вместе с другими стариками. Периодически по ним били украинские операторы дронов. Женщина была ранена. Об эвакуации журналистам Украина Ру рассказал один из участников операции под позывным "Муста". Редакция сайта Украина.ру от имени всех своих читателей благодарит российских морских пехотинцев за спасение бабушки и воссоединения ее с семьей. Кроме того, редакция благодарит полковника российской армии с позывным Пегас и гвардии старшего сержанта с позывным Грач за предоставленную нам видеозапись встречи Надежды Федоровны с сыном.

