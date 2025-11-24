Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах - 24.11.2025 Украина.ру
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Поэтому пока можно ориентироваться на те 28 пунктов, которые представили в американской прессе
2025-11-24T14:00
2025-11-24T14:00
Как в нём фигурируют российские денежные активы и что будет с политзаключенными по мирному плану Трампа, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах

14:00 24.11.2025
 
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Поэтому пока можно ориентироваться на те 28 пунктов, которые представили в американской прессе
Как в нём фигурируют российские денежные активы и что будет с политзаключенными по мирному плану Трампа, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
