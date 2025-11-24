https://ukraina.ru/20251124/kak-zelenskiy-khochet-spasti-sebya-i-druzey-ot-pravosudiya-volkov-ob-amnistii-i-zamorozhennykh-aktivakh-1072088161.html
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах - 24.11.2025 Украина.ру
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Поэтому пока можно ориентироваться на те 28 пунктов, которые представили в американской прессе
2025-11-24T14:00
2025-11-24T14:00
2025-11-24T14:00
сша
украина
украина.ру
трамп и зеленский
марко рубио
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072087864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7176f5e44f5a8410248306c08c1e8b2.jpg
Как в нём фигурируют российские денежные активы и что будет с политзаключенными по мирному плану Трампа, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072087864_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_092d92db9c516cea0d677302f750d578.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, украина.ру, трамп и зеленский, марко рубио, видео, видео
США, Украина, Украина.ру, Трамп и Зеленский, Марко Рубио, Видео
Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Поэтому пока можно ориентироваться на те 28 пунктов, которые представили в американской прессе
Как в нём фигурируют российские денежные активы и что будет с политзаключенными по мирному плану Трампа, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.