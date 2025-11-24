https://ukraina.ru/20251124/kak-zelenskiy-khochet-spasti-sebya-i-druzey-ot-pravosudiya-volkov-ob-amnistii-i-zamorozhennykh-aktivakh-1072088161.html

Как Зеленский хочет спасти себя и друзей от правосудия? Волков об амнистии и замороженных активах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине. Поэтому пока можно ориентироваться на те 28 пунктов, которые представили в американской прессе

Как в нём фигурируют российские денежные активы и что будет с политзаключенными по мирному плану Трампа, рассказал обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.

