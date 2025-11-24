Главное за ночь 24 ноября - 24.11.2025 Украина.ру
Главное за ночь 24 ноября
Главное за ночь 24 ноября
Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Об этом и других событиях за минувшую ночь рассказал 24 ноября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Потери ВСУ за прошедшую неделю увеличились. Уничтожены почти четыре тысячи боевиков и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Как уточнили в российских силовых структурах, в их задачи входила показательная установка украинских флагов.🟥 Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине.🟦 Белый дом еще не назначил даты для визита Владимира Зеленского или контактов США и РФ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.🟦 Организованные Европой программы не смогли подготовить бойцов ВСУ к реальным условиям боевых действий, говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в The British Army Review.🟦 Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, пишет Financial Times. Ранее Washington Post писала, что США посылают Украине сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Киев не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.🟦 Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре, сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.О других событиях ночи - в материале ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
новости, купянск, андрей марочко, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Купянск, Андрей Марочко, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Об этом и других событиях за минувшую ночь рассказал 24 ноября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Потери ВСУ за прошедшую неделю увеличились. Уничтожены почти четыре тысячи боевиков и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Как уточнили в российских силовых структурах, в их задачи входила показательная установка украинских флагов.
🟥 Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине.
🟦 Белый дом еще не назначил даты для визита Владимира Зеленского или контактов США и РФ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
🟦 Организованные Европой программы не смогли подготовить бойцов ВСУ к реальным условиям боевых действий, говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в The British Army Review.
🟦 Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, пишет Financial Times.
"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - заявил изданию европейский чиновник.
Ранее Washington Post писала, что США посылают Украине сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Киев не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.
🟦 Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре, сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.
О других событиях ночи - в материале ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости, Купянск, Андрей Марочко, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
 
