Главное за ночь 24 ноября

Главное за ночь 24 ноября

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Об этом и других событиях за минувшую ночь рассказал 24 ноября телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Потери ВСУ за прошедшую неделю увеличились. Уничтожены почти четыре тысячи боевиков и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Как уточнили в российских силовых структурах, в их задачи входила показательная установка украинских флагов.🟥 Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине.🟦 Белый дом еще не назначил даты для визита Владимира Зеленского или контактов США и РФ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.🟦 Организованные Европой программы не смогли подготовить бойцов ВСУ к реальным условиям боевых действий, говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в The British Army Review.🟦 Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, пишет Financial Times. Ранее Washington Post писала, что США посылают Украине сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Киев не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.🟦 Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре, сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.О других событиях ночи - в материале ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

2025

