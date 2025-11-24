https://ukraina.ru/20251124/glavnoe-za-noch-24-noyabrya-1072074432.html
Главное за ночь 24 ноября
2025-11-24T08:39
новости
купянск
андрей марочко
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
купянск
украина
сша
🟥 Потери ВСУ за прошедшую неделю увеличились. Уничтожены почти четыре тысячи боевиков и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском при попытке проникнуть в город. Как уточнили в российских силовых структурах, в их задачи входила показательная установка украинских флагов.
🟥 Взрыв прогремел в понедельник в Чернигове на Украине.
🟦 Белый дом еще не назначил даты для визита Владимира Зеленского или контактов США и РФ, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
🟦 Организованные Европой программы не смогли подготовить бойцов ВСУ к реальным условиям боевых действий, говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в The British Army Review.
🟦 Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, пишет Financial Times.
"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", - заявил изданию европейский чиновник.
Ранее Washington Post писала, что США посылают Украине сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Киев не подпишет предлагаемый Вашингтоном план по урегулированию конфликта.
🟦 Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре, сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.
О других событиях ночи - в материале ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.