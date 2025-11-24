https://ukraina.ru/20251124/chto-pomozhet-osvobodit-donbass-i-chto-planiruet-delat-tramp-chtoby-pomiritsya-s-rossiey--anpilogov-1072112876.html
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов - 24.11.2025 Украина.ру
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении... Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T21:30
2025-11-24T21:30
2025-11-24T21:30
новости
россия
украина
женева
дональд трамп
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072112756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5702403095c96f3acd0734cb245f1f24.png
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении российских войск на разных направлениях, показывая это на интерактивной карте, а также проанализировал встречу по Украине, состоявшуюся в Женеве, и мирный план Трампа: 00:37 – Варианты продвижения ВС РФ с севера на юг; 05:29 – Причины затруднения расширения зоны контроля; 07:21 – Освобождения населённых пунктов на Северско-лиманском направлении; 10:03 – Ситуация вокруг Константиновки; 14:17 – Занимаемые ВС России цитадели в Мирнограде; 15:53 – О прорыве в Новопавловке; 20:07 – Наступление ВС России на Запорожском направлении и сложности с обороной Гуляйполя; 24:48 – Освобождения населённых пунктов на пути к Орехову; 28:28 – Тактика ВСУ на Покровско-гуляйпольском направлении; 31:28 – Об иностранных наёмниках на Украине; 34:36 – Артиллерия и дроны в современной войне; 42:00 – Встреча в Женеве по Украине и мирный план Трампа. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
женева
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072112756_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c3b9f49d02b70aa27422320559c7470.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, женева, дональд трамп, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, "азов", видео
Новости, Россия, Украина, Женева, Дональд Трамп, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, "Азов"
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении российских войск на разных направлениях, показывая это на интерактивной карте, а также проанализировал встречу по Украине, состоявшуюся в Женеве, и мирный план Трампа: 00:37 – Варианты продвижения ВС РФ с севера на юг;
05:29 – Причины затруднения расширения зоны контроля;
07:21 – Освобождения населённых пунктов на Северско-лиманском направлении;
10:03 – Ситуация вокруг Константиновки;
14:17 – Занимаемые ВС России цитадели в Мирнограде;
15:53 – О прорыве в Новопавловке;
20:07 – Наступление ВС России на Запорожском направлении и сложности с обороной Гуляйполя;
24:48 – Освобождения населённых пунктов на пути к Орехову;
28:28 – Тактика ВСУ на Покровско-гуляйпольском направлении;
31:28 – Об иностранных наёмниках на Украине;
34:36 – Артиллерия и дроны в современной войне;
42:00 – Встреча в Женеве по Украине и мирный план Трампа.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России