Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении... Украина.ру, 24.11.2025

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении российских войск на разных направлениях, показывая это на интерактивной карте, а также проанализировал встречу по Украине, состоявшуюся в Женеве, и мирный план Трампа: 00:37 – Варианты продвижения ВС РФ с севера на юг; 05:29 – Причины затруднения расширения зоны контроля; 07:21 – Освобождения населённых пунктов на Северско-лиманском направлении; 10:03 – Ситуация вокруг Константиновки; 14:17 – Занимаемые ВС России цитадели в Мирнограде; 15:53 – О прорыве в Новопавловке; 20:07 – Наступление ВС России на Запорожском направлении и сложности с обороной Гуляйполя; 24:48 – Освобождения населённых пунктов на пути к Орехову; 28:28 – Тактика ВСУ на Покровско-гуляйпольском направлении; 31:28 – Об иностранных наёмниках на Украине; 34:36 – Артиллерия и дроны в современной войне; 42:00 – Встреча в Женеве по Украине и мирный план Трампа. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

