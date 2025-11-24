Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов - 24.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251124/chto-pomozhet-osvobodit-donbass-i-chto-planiruet-delat-tramp-chtoby-pomiritsya-s-rossiey--anpilogov-1072112876.html
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов - 24.11.2025 Украина.ру
Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении... Украина.ру, 24.11.2025
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении российских войск на разных направлениях, показывая это на интерактивной карте, а также проанализировал встречу по Украине, состоявшуюся в Женеве, и мирный план Трампа: 00:37 – Варианты продвижения ВС РФ с севера на юг; 05:29 – Причины затруднения расширения зоны контроля; 07:21 – Освобождения населённых пунктов на Северско-лиманском направлении; 10:03 – Ситуация вокруг Константиновки; 14:17 – Занимаемые ВС России цитадели в Мирнограде; 15:53 – О прорыве в Новопавловке; 20:07 – Наступление ВС России на Запорожском направлении и сложности с обороной Гуляйполя; 24:48 – Освобождения населённых пунктов на пути к Орехову; 28:28 – Тактика ВСУ на Покровско-гуляйпольском направлении; 31:28 – Об иностранных наёмниках на Украине; 34:36 – Артиллерия и дроны в современной войне; 42:00 – Встреча в Женеве по Украине и мирный план Трампа. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России Наш сайт: https://ukraina.ru
новости, россия, украина, женева, дональд трамп, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, "азов", видео
Новости, Россия, Украина, Женева, Дональд Трамп, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Что поможет освободить Донбасс и что планирует делать Трамп, чтобы помириться с Россией — Анпилогов

21:30 24.11.2025
 
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру подробно рассказал о продвижении российских войск на разных направлениях, показывая это на интерактивной карте, а также проанализировал встречу по Украине, состоявшуюся в Женеве, и мирный план Трампа: 00:37 – Варианты продвижения ВС РФ с севера на юг;
05:29 – Причины затруднения расширения зоны контроля;
07:21 – Освобождения населённых пунктов на Северско-лиманском направлении;
10:03 – Ситуация вокруг Константиновки;
14:17 – Занимаемые ВС России цитадели в Мирнограде;
15:53 – О прорыве в Новопавловке;
20:07 – Наступление ВС России на Запорожском направлении и сложности с обороной Гуляйполя;
24:48 – Освобождения населённых пунктов на пути к Орехову;
28:28 – Тактика ВСУ на Покровско-гуляйпольском направлении;
31:28 – Об иностранных наёмниках на Украине;
34:36 – Артиллерия и дроны в современной войне;
42:00 – Встреча в Женеве по Украине и мирный план Трампа.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России
Наш сайт: https://ukraina.ru
