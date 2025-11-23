https://ukraina.ru/20251123/na-krasno-limanskom-napravlenii-idut-boi-za-klyuchevye-opornye-punkty-1072054447.html
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты - 23.11.2025 Украина.ру
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
Подразделения армии России закрепились в ключевых точках Красно-Лиманского направления. Об этом 23 ноября сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт"
2025-11-23T15:46
2025-11-23T15:46
2025-11-23T15:46
новости
россия
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
новости сво
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e866757831482720a048d4935d60498.jpg
🟥 Бойцы ВС РФ взяли значимый Т-образный опорник в районе бывшего аэродрома Красного Лимана. Российские войска вошли в Красный Лиман и взяли под контроль школу, бои продолжаются; 🟥 Тем временем российские бойцы пробиваются к стеле и в город, ВСУ старается контратаковать;🟥 В районе Варадеро идет бои за опорник. Также продолжаются бои за сеть опорников у перекрестка, российские военные сражаются за мост около Закотного;🟥 ВС РФ зачистили карман у Донца и продолжают заниматься кольцом вокруг Ямполя;🟥 Гвардейцы расширили территорию вдоль Северского Донца от Платоновки и продолжают работать к приближению к Закотному, а также работают у балки к дороге Закотное-Северск. 🟥 Бойцы 25 ОА и Гвардейцы третьей ОА работают для сжимания Закотного с двух сторон и для окончательного закрытия вопроса с Ямполем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251123/podlodka-sudnogo-dnya-mirovye-smi-i-politiki-vstrechayut-poseydon-1072053952.html
россия
красный лиман
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be3fd92c41d1fd6e2229e4513ae81bad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, новости сво, украина.ру
Новости, Россия, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, новости СВО, Украина.ру
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
Подразделения армии России закрепились в ключевых точках Красно-Лиманского направления. Об этом 23 ноября сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт"
🟥 Бойцы ВС РФ взяли значимый Т-образный опорник в районе бывшего аэродрома Красного Лимана. Российские войска вошли в Красный Лиман и взяли под контроль школу, бои продолжаются;
🟥 Тем временем российские бойцы пробиваются к стеле и в город, ВСУ старается контратаковать;
🟥 В районе Варадеро идет бои за опорник. Также продолжаются бои за сеть опорников у перекрестка, российские военные сражаются за мост около Закотного;
🟥 ВС РФ зачистили карман у Донца и продолжают заниматься кольцом вокруг Ямполя;
🟥 Гвардейцы расширили территорию вдоль Северского Донца от Платоновки и продолжают работать к приближению к Закотному, а также работают у балки к дороге Закотное-Северск.
🟥 Бойцы 25 ОА и Гвардейцы третьей ОА работают для сжимания Закотного с двух сторон и для окончательного закрытия вопроса с Ямполем.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру