https://ukraina.ru/20251123/na-krasno-limanskom-napravlenii-idut-boi-za-klyuchevye-opornye-punkty-1072054447.html

На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты

На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты - 23.11.2025 Украина.ру

На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты

Подразделения армии России закрепились в ключевых точках Красно-Лиманского направления. Об этом 23 ноября сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт"

2025-11-23T15:46

2025-11-23T15:46

2025-11-23T15:46

новости

россия

красный лиман

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

новости сво

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039246078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e866757831482720a048d4935d60498.jpg

🟥 Бойцы ВС РФ взяли значимый Т-образный опорник в районе бывшего аэродрома Красного Лимана. Российские войска вошли в Красный Лиман и взяли под контроль школу, бои продолжаются; 🟥 Тем временем российские бойцы пробиваются к стеле и в город, ВСУ старается контратаковать;🟥 В районе Варадеро идет бои за опорник. Также продолжаются бои за сеть опорников у перекрестка, российские военные сражаются за мост около Закотного;🟥 ВС РФ зачистили карман у Донца и продолжают заниматься кольцом вокруг Ямполя;🟥 Гвардейцы расширили территорию вдоль Северского Донца от Платоновки и продолжают работать к приближению к Закотному, а также работают у балки к дороге Закотное-Северск. 🟥 Бойцы 25 ОА и Гвардейцы третьей ОА работают для сжимания Закотного с двух сторон и для окончательного закрытия вопроса с Ямполем.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251123/podlodka-sudnogo-dnya-mirovye-smi-i-politiki-vstrechayut-poseydon-1072053952.html

россия

красный лиман

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, новости сво, украина.ру