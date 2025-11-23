На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты - 23.11.2025 Украина.ру
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты - 23.11.2025 Украина.ру
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты
Подразделения армии России закрепились в ключевых точках Красно-Лиманского направления. Об этом 23 ноября сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт"
2025-11-23T15:46
2025-11-23T15:46
На Красно-Лиманском направлении идут бои за ключевые опорные пункты

15:46 23.11.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Подразделения армии России закрепились в ключевых точках Красно-Лиманского направления. Об этом 23 ноября сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт"
🟥 Бойцы ВС РФ взяли значимый Т-образный опорник в районе бывшего аэродрома Красного Лимана. Российские войска вошли в Красный Лиман и взяли под контроль школу, бои продолжаются;
🟥 Тем временем российские бойцы пробиваются к стеле и в город, ВСУ старается контратаковать;
🟥 В районе Варадеро идет бои за опорник. Также продолжаются бои за сеть опорников у перекрестка, российские военные сражаются за мост около Закотного;
🟥 ВС РФ зачистили карман у Донца и продолжают заниматься кольцом вокруг Ямполя;
🟥 Гвардейцы расширили территорию вдоль Северского Донца от Платоновки и продолжают работать к приближению к Закотному, а также работают у балки к дороге Закотное-Северск.
🟥 Бойцы 25 ОА и Гвардейцы третьей ОА работают для сжимания Закотного с двух сторон и для окончательного закрытия вопроса с Ямполем.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Позёрство перед своим народом", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 23 ноября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
