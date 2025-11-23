Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска - 23.11.2025 Украина.ру
Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
На Северодонецком направлении российские войска создают условия для охвата мощной Славянско-Краматорской агломерации, при этом ближайшими целями являются Северск и Красный Лиман. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
2025-11-23T05:50
2025-11-23T05:50
По словам Шлепченко, продвижение ВС РФ к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль: "Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко".Комментируя планы на ближайшую перспективу, эксперт заявил: "Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки".Эксперт также выразил ожидания, что помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона."Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
05:50 23.11.2025
 
На Северодонецком направлении российские войска создают условия для охвата мощной Славянско-Краматорской агломерации, при этом ближайшими целями являются Северск и Красный Лиман. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
По словам Шлепченко, продвижение ВС РФ к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль: "Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко".
Комментируя планы на ближайшую перспективу, эксперт заявил: "Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки".
"Также я ожидаю окончательного освобождения Купянска (20 ноября МО РФ сообщило про освобождение Купянска. — Ред.) и восстановления там железнодорожного узла, чтобы запитать крупную группировку, способную пойти на юг Харьковской области", — пояснил он.
Эксперт также выразил ожидания, что помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона.
"Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.
О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
 
Лента новостейМолния