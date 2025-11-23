https://ukraina.ru/20251123/blizhayshie-tseli--seversk-i-krasnyy-liman-obozrevatel-pro-perspektivy-okhvata-slavyanska-i-kramatorska-1071965905.html
Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска - 23.11.2025 Украина.ру
Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
На Северодонецком направлении российские войска создают условия для охвата мощной Славянско-Краматорской агломерации, при этом ближайшими целями являются Северск и Красный Лиман. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру
2025-11-23T05:50
2025-11-23T05:50
2025-11-23T05:50
новости
северск
красный лиман
россия
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg
По словам Шлепченко, продвижение ВС РФ к Запорожью добавит ВСУ еще одну головную боль: "Это будет еще один чемодан без ручки, которой тащить тяжело, а бросить – жалко".Комментируя планы на ближайшую перспективу, эксперт заявил: "Что касается ближайшей перспективы, то это Северск и Красный Лиман. Мы там создаем условия для охвата Славянско-Краматорской агломерации – этого забора на 50 километров из промышленной и урбанизированной застройки".Эксперт также выразил ожидания, что помимо успехов под Купянском, Лиманом и Северском будет расширяться зона боевых действий за счет Черниговской области и Херсона."Есть еще не самый вероятный вариант: я бы не удивился, если бы зимой мы пошли в Черниговскую область", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Влад Шлепченко: Россия делает все, чтобы Запорожье стало для ВСУ чемоданом без ручки" на сайте Украина.ру.О ключевых событиях в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе: контуры надвигающейся на ВСУ катастрофы" на сайте Украина.ру.
северск
красный лиман
россия
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_aeae7266bd26ff71329d07ee1e1246d2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северск, красный лиман, россия, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Северск, Красный Лиман, Россия, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация
Ближайшие цели — Северск и Красный Лиман: обозреватель про перспективы охвата Славянска и Краматорска
На Северодонецком направлении российские войска создают условия для охвата мощной Славянско-Краматорской агломерации, при этом ближайшими целями являются Северск и Красный Лиман. Об этом рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко в комментарии изданию Украина.ру