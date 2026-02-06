Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах

https://ukraina.ru/20260206/kadyrov-rasskazal-o-vernuvshikhsya-iz-ukrainskogo-plena-chechenskikh-boytsakh-1075301435.html
Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров
"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - написал он.Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов". Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе. Он отметил большую работу в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению спецоперации под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.
10:39 06.02.2026 (обновлено: 10:40 06.02.2026)
"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - написал он.
Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов".
Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе.
Он отметил большую работу в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению спецоперации под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.
"Команда Кадырова будет и впредь делать всё возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы", - заверил глава республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.