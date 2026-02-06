Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/kadyrov-rasskazal-o-vernuvshikhsya-iz-ukrainskogo-plena-chechenskikh-boytsakh-1075301435.html
Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах
Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах - 06.02.2026 Украина.ру
Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах
Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров
2026-02-06T10:39
2026-02-06T10:40
новости
чечня
украина
россия
рамзан кадыров
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg
"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - написал он.Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов". Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе. Он отметил большую работу в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению спецоперации под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
чечня
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2658bbfa8d5cf1766ca4a6b5c9ee8743.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чечня, украина, россия, рамзан кадыров, украина.ру
Новости, Чечня, Украина, Россия, Рамзан Кадыров, Украина.ру

Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах

10:39 06.02.2026 (обновлено: 10:40 06.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров
"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - написал он.
Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов".
Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе.
Он отметил большую работу в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению спецоперации под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.

"Команда Кадырова будет и впредь делать всё возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы", - заверил глава республики.

Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧечняУкраинаРоссияРамзан КадыровУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:58‼ Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
10:55Александр Каргин: Ближний Восток ждет эскалация — США сделают все, чтобы выбить Ирану "зубы"
10:51Русские «Кинжалы»навестили авиабазу нацистов Канатово в Кировограде, пишет Тимофей Ермаков
10:39Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах
10:33Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева произошло в Москве, сообщает СК РФ
10:32В чем план НАТО? Стала известна причина переброски 105 немецких танков к границам РФ
10:27Новый удар США в Тихом океане. Главное к этому часу
10:00Итоги переговоров по Украине, провалы ВСУ, деструктивная роль Европы. Хроника событий на утро 6 февраля
09:59В Одессе взорван автомобиль: предположительно погиб 21-летний боевик ВСУ
09:44Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу
08:11Главное за ночь 6 февраля
07:44ПВО ночью сбила почти 40 вражеских дронов над Россией
07:20Взрывы в Харькове, Запорожье, Ровенской и Сумской областях: ВС РФ ударили по Украине
07:00Константин Затулин о том, что придется делать России, если она не сможет ликвидировать Украину
06:15"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
06:10"На фронт не хотят, но идут": украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — Ищенко
06:00Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки
05:50Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области
05:40Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко
05:30Группировка будет уничтожена: Самойлов о скором финале частей ВСУ в болотах под Купянском
Лента новостейМолния