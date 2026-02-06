https://ukraina.ru/20260206/kadyrov-rasskazal-o-vernuvshikhsya-iz-ukrainskogo-plena-chechenskikh-boytsakh-1075301435.html

Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах

Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах - 06.02.2026 Украина.ру

Кадыров рассказал о вернувшихся из украинского плена чеченских бойцах

Двадцать уроженцев Чечни вернулись домой после первого обмена пленными в 2026 году с Украиной, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров

2026-02-06T10:39

2026-02-06T10:39

2026-02-06T10:40

новости

чечня

украина

россия

рамзан кадыров

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_5d4c8e217d2ff6c590ae78bdd6649b16.jpg

"В четверг состоялся первый в этом году обмен пленными. В результате очередного мероприятия министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых - уроженцы Чеченской Республики. Вопросом их возвращения команда Кадырова занималась давно", - написал он.Глава региона добавил, что тема обмена пленных обсуждалась и с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Глава Чечни выразил ему благодарность "за участие в решении важных вопросов". Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных военнослужащих ведутся в республике на постоянной и системной основе. Он отметил большую работу в этом направлении регионального оперативного штаба по проведению спецоперации под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и депутата госдумы Шамсаила Саралиева, который находится в постоянном взаимодействии с профильными структурами и ответственными ведомствами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

чечня

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чечня, украина, россия, рамзан кадыров, украина.ру