5 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T12:20
2026-02-06T12:20
2026-02-06T12:20
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Улица с историей". Улица Апатова / Итальянская в Мариуполе. Гость: Евгений Хармышев - экс-заместитель Главы Администрации Мариуполя.* "Тема дня Новороссии". Гость: Анатолий Юшко — экс-замначальника штаба стрелкового полка 1-й Славянской бригады, инструктор-методист филиала Центра "ВОИН" в ДНР.* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и состоянии энергетики страны. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".* "Большое интервью". О применении современного вида авиации и об эффективности российского военно-промышленного комплекса. Гость: Михаил Мягков - научный директор Российского военно-исторического общества.
