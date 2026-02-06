5 февраля 2026 года, вечерний эфир - 06.02.2026 Украина.ру
5 февраля 2026 года, вечерний эфир
5 февраля 2026 года, вечерний эфир
5 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.02.2026
2026-02-06T12:20
2026-02-06T12:20
мариуполь
донецкая народная республика
иван лизан
украина.ру
михаил мягков
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Улица с историей". Улица Апатова / Итальянская в Мариуполе. Гость: Евгений Хармышев - экс-заместитель Главы Администрации Мариуполя.* "Тема дня Новороссии". Гость: Анатолий Юшко — экс-замначальника штаба стрелкового полка 1-й Славянской бригады, инструктор-методист филиала Центра "ВОИН" в ДНР.* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и состоянии энергетики страны. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".* "Большое интервью". О применении современного вида авиации и об эффективности российского военно-промышленного комплекса. Гость: Михаил Мягков - научный директор Российского военно-исторического общества.
мариуполь
донецкая народная республика
Украина.ру
Новости
мариуполь, донецкая народная республика, иван лизан, украина.ру, михаил мягков, новороссия сегодня
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Иван Лизан, Украина.ру, Михаил Мягков, Новороссия сегодня

5 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:20 06.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Улица с историей". Улица Апатова / Итальянская в Мариуполе. Гость: Евгений Хармышев - экс-заместитель Главы Администрации Мариуполя.
* "Тема дня Новороссии". Гость: Анатолий Юшко — экс-замначальника штаба стрелкового полка 1-й Славянской бригады, инструктор-методист филиала Центра "ВОИН" в ДНР.
* "Аналитика от издания Украина.ру". Об украинской экономике и состоянии энергетики страны. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".
* "Большое интервью". О применении современного вида авиации и об эффективности российского военно-промышленного комплекса. Гость: Михаил Мягков - научный директор Российского военно-исторического общества.
