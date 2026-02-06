https://ukraina.ru/20260206/zaporozhe-ili-donbass-kakoy-vybor-u-zelenskogo-pri-otkaze-ot-mirnogo-plana-i-pri-chem-zdes-naemniki-1075302003.html

Запорожье или Донбасс? Какой выбор у Зеленского при отказе от мирного плана и при чем здесь наемники

Запорожье или Донбасс? Какой выбор у Зеленского при отказе от мирного плана и при чем здесь наемники - 06.02.2026 Украина.ру

Запорожье или Донбасс? Какой выбор у Зеленского при отказе от мирного плана и при чем здесь наемники

В подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне переговоров в Абу-Даби вновь обсуждают перспективы города, к которому неумолимо подходит российская армия. По озвученным в СМИ планам перемирия, линия разграничения должна пройти в этом регионе по нынешней линии фронта.

Следовательно, срыв переговоров или отказ Зеленского от предложенного мирного плана воспринимается как угроза превращения самого города в зону боевых действий.Обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке на этой неделе рассказывал, что ВС РФ могут создать для ВСУ большой котел под Запорожьем. Он говорит, что россияне наступают на Запорожье с востока, а не только с юга, чтобы взять в клещи группировку ВСУ в Орехове."Русские здесь осуществляют огромное большое клещевое движение. После потери Гуляйполя у нас (!) остался только один город, в котором когда-то проживало 15 тысяч человек. На юге - Орехов, который находится под украинским контролем", - волнуется немецкий обозреватель.Украинский Telegram-канал Infopolitika сообщает, что российская артиллерия уже достаёт до города, фиксируются атаки дронов. При этом сам город, по признанию военных, к осаде не готов.Украинские эксперты предупреждают в связи с заявлением Зеленского, что война будет идти до 2027 года, что за этот период Киев может потерять Запорожье, которое пока "вынесено за скобки" на переговорах.Украинский военный эксперт Константин Машовец 6 февраля называет Запорожье одним из наиболее вероятных направлений масштабного наступления российской армии. По его словам, начаться оно может в апреле, а пока, дескать, россияне накапливают для этого силы и резервы. Вторым вероятным направлением наступления он называет Славянско-Краматорскую агломерацию. То есть, ВСУ фактически стоят перед выбором, а на оба направления сил явно не хватает.В конце января и американская The New York Times сообщала, что в 2025 году Украина сосредоточила основные силы на удержании городов Донецкой области, которую РФ требует отдать для завершения войны. Из-за этого, дескать, значительная часть территории Запорожской области осталась "слабо защищённой и уязвимой".Украинские военные в интервью изданию сравнивают себя с пожарными, поскольку сложившаяся ситуация вынуждает их вести войну подобно пожарным командам бросаться тушить в одном месте, чтобы увидеть, как вспыхивает в другом месте, затем бросаться туда, а затем отступать, когда первая точка снова загорится. Так они мечутся по всему фронту.По сути, Киев стоит перед выбором: либо оставшаяся часть Донбасса (с Краматорском и Славянском), либо Запорожье.Об этом же рассказывает и бывший советник офиса президента Алексей Арестович*. Он считает, что к моменту окончательной потери Киевом Донбасса русские "Запорожье могут взять либо развалить".Учитывая тщеславие Зеленского, можно предложить, что он постарается удержать всеми силами Донбасс именно потому, что россияне ставят его освобождение приоритетной целью.Вероятно, удерживать Запорожье ВСУ планируют с помощью привлечения иностранных наемников. О порядках в среде иностранных наемников в рядах ВСУ в январе рассказывал нидерландской De Telegraaf наемник из этой страны по имени Хендрик, три года воевавший за ВСУ. Помимо откровенно нацистских приветствий в Третьем штурмовом корпусе ("Азов"**), он отметил также жестокость, бытующую в рядах латиноамериканских наемников. По его словам, среди них было много выходцев из наркокартелей. Как утверждает нидерландский наемник, он слышал рассказы о военных преступлениях, пытках и увечьях, а колумбийские боевики сами показывали ему фотографии обезглавливаний.На днях украинские СМИ с удивлением узнали, что Запорожский ТЦК на государственном интернет-ресурсе Prozorro опубликовал тендер на авиауслуги перевозчиков на сумму 333 миллиона гривен. Официальная формулировка – "закупка услуг, связанных с перевозкой кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства".При этом авиасообщение на Украине не действует с 2022 года, следовательно, речь идет об услугах по доставке наемников в сопредельные страны Европы, откуда их будут доставлять в Запорожский ТЦК.Для жителей Запорожья это значит, что вскоре их город могут заполонить наемники из разных горячих точек с достаточно низкими моральными качествами, в том числе и в отношении мирного населения, а проще говоря – головорезы и бандиты со всего мира, если Зеленский (вернее, западные партнеры) сможет оплатить их услуги. Если не сможет – тем хуже для местного населения.О том, как "переобуваются" сторонники Зеленского на Украине - в статье Переориентация на Трампа. Почему губернатор Николаевской области призывает к миру*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

