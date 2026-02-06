https://ukraina.ru/20260206/v-chem-plan-nato-stala-izvestna-prichina-perebroski-105-nemetskikh-tankov-k-granitsam-rf-1075301060.html

В чем план НАТО? Стала известна причина переброски 105 немецких танков к границам РФ

Американское издание The National Interest 6 февраля сообщило, что переброска 105 немецких танков в Литву является частью оперативного плана НАТО OPLAN DEU, который предусматривает сценарий возможного военного конфликта с Россией

В публикации утверждается, что этот план возлагает ключевую роль в сухопутной обороне Восточной Европы на Германию.Как пишет обозреватель Питер Сучиу, прибытие в прошлом месяце двух боевых батальонов в Литву — это начало масштабного наращивания, которое к 2027 году может привести к размещению в стране более 5000 военнослужащих. Автор подчёркивает, что нынешнее развертывание бундесвера в странах Балтии стало крупнейшей постоянной дислокацией немецких вооружённых сил за пределами Германии со времён Второй мировой войны. По мнению Сучиу, эта мера призвана сдерживать Москву и дать Берлину время для реакции в случае гипотетического российского вторжения.Ранее другой обозреватель журнала, Брендон Вайхерт, заявлял, что OPLAN DEU в его нынешнем виде является "несостоятельным", указывая на потенциальные логистические и оперативные слабости.О других событиях к сегодняшнему утру — в публикации Новости с фронта: развитие наступления на Рублёвском направлении. Главное к этому часу.

