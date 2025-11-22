https://ukraina.ru/20251122/v-poiskakh-khoroshey-miny-zelenskomu-i-ermaku-nenadolgo-ostavili-vozmozhnost-plokhoy-igry-1072015527.html

В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры

В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры - 22.11.2025 Украина.ру

В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры

В первый раз такую же отсрочку приговора украинским властям со стороны властей США я лично наблюдал 28 лет назад, в мае 1997 года, когда довелось сопровождать тогдашнего президента Украины Леонида Кучму во время его визита в Вашингтон.

2025-11-22T05:11

2025-11-22T05:11

2025-11-22T05:11

украина

сша

россия

леонид кучма

павел лазаренко

владимир зеленский

набу

верховная рада

сенат

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072015936_40:0:961:518_1920x0_80_0_0_82613c98cc64e4c00a9ffba150b9c6fc.jpg

Сопровождать как журналисту, который работал в независимой частной телекомпании "Нова мова" (Новый язык) в качестве политобозревателя очень тогда популярной еженедельной итоговой программы "Пислямова" (Послесловие).Поскольку представители тогдашней, как они утверждали, "поэтической" украинской журналистики, как и сейчас, умели только служить и лизать по принципу "чего изволите?", а не освещать происходящее, то наших журналистов брали рассказывать о визитах президента. К тому же, тогда еще как-то уважали свободу слова – модно это было, да и сам Кучма тогда еще вполне честолюбиво хотел, чтобы люди знали, чем он занимается на самом деле. Вот я и полетел за океан.Ситуация тогда для "Давиловича" или "Лехи-Стакана" (это тогдашние погоняла украинского лидера), складывались не очень хорошо. Избранный в 1994 году, он подошел к своему экватору на президентском посту как смешной реформатор с очень подмоченной репутацией.Чем подмоченной? А не проведенными обещанными реформами и высокой степенью воровства, нецелевого использования бюджетных средств, мздоимства (слово коррупция тогда только входило в обиход и казалось очень уж чужеземным, не подходящим к чумазым "аборигенам" и грязным украинским "оборудкам" (делишкам по-украински), чем в его окружении пробавлялись все, кому не лень, но особо старался его земляк и премьер-министр Павел Лазаренко, гордо уже тогда именовавший себя "не политиком, а хозяином".Тогда даже знаменитые украинские олигархи только-только вырастали из комсомольских и бандитских штанишек и еще только присматривались к Кучме, как к своему создателю, "отцу-основателю" и будущему арбитру в склоках. И к дележу всего сущего в Украине только присматривались, хотя то, что собрались украсть, пардон, приватизировать, уже четко наметили – оставалось получить отмашку и взять.Это оказалось самым важным, потому что в то время ко всему, что было в Украине присматривались, и Россия Бориса Ельцина/Виктора Черномырдина, и США Билла Клинтона, и европейские страны, чьих лидеров из-за их уже тогда мелочности и ничтожности и вспоминать не хочется, хотя в сравнении с нынешней евромешпухой а-ля Кая Каллас или Жозеп Боррель с лицами заднеприводных олигофренов они, конечно же, и выглядели, и были титанами мысли и дела.Да и Украина, подписавшая в декабре 1994 года Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, переданного России, окончательно получила международное признание и могла чувствовать себя поспокойнее во всех отношениях. И могла, наконец, заняться собой.Короче, все вокруг взяли вилки и ножики, изготовившись, чтобы откушать от украинского пирога. А тогда еще было что по-крупному: Украина из развала СССР вышла в десятке экономик Европы по потенциальным возможностям и богатству. Но Лазаренко всем им как бы сказал "а шиш вам с маслом, отдам то, что мне не нужно, да и то за большие деньги".Красавцы!Такая наглость от бывшего агронома и председателя колхоза, который на первые заседания Верховный Рады ходил в разных носках и кургузом, не по росту, костюмчике, купленном, видимо, еще на выпускной или на свадьбу, но который финансово разбух на постсоветском грабеже Днепропетровщины, а теперь дорвался до всей Украины, возмутила всех. Но это очень, похоже, нравилось Кучме, которому, скорее всего, было обещано поделиться чем-то материальненьким.К тому же Лазаренко так технично, со слоновьей грацией распорядителя с хоботом в посудной лавке, отжал кресло премьера у своего предшественника, бывшего главного украинского кагэбэшника Евгения Марчука, что это вообще не могло не восхитить Давиловича. Тот просто не знал, что ему делать с Марчуком, который начал, как хныкал Кучма, "создавать себе политический имидж", уже мылился подвинуть Кучму и называл себя "мягкой силой". А Лазаренко его убрал на помойку за 5 минут вместе с баяном, на котором Марчук любил наяривать в свободное от работы время, как всякий "пытомый (то есть справжний или настоящий) "романтичный хохол". И это Марчука, который еще до Ющенко был первым всеобщим любимцем еще не испорченных дурацким феминизмом укро-женщин! "Высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка" (высокий и стройный да еще и на бороде ямочка – это эталон мужской красоты в украинском женско-сельскохозяйственном видении)! И вот такого, как говорится, красавцА (ударение на последнем слоге) Лазаренко "съел", не поморщившись.Чтобы хоть как-то дипломатически "унавозить" и подготовить визит, Кучма отправил в США тогдашнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Владимира Горбулина, который по непонятным причинам на фоне прочего окружения бывшего ракетчика казался высоким интеллектуалом, производил впечатление человека, читавшего еще что-то, кроме "Букваря", и даже мог говорить пять минут без мата.Но в Штаты лететь 8 часов, плюс остановка в Шенноне (Ирландия), где изобрели айриш-кофе с виски и вообще можно было бухнуть чистого вискаря, и Горбулин так переусердствовал с зеленым змием, что по прилету в Вашингтон у него открылась крутейшая язва желудка. И подготовку визита он провалил на корню – с человеком зеленого или бордово-бледного цвета, который, к тому же, норовит рыгнуть, американцы предпочли не беседовать.Всё Кучме пришлось делать самому. Свидетельствую: он тогда работал, как зверь. Бегал по кабинетам и встречался с такой мешпухой, что не то что президенту, а его делопроизводителю не по чину. Но Кучме нужно было решать вопросы, и он решал – не высокомерничал, не гордился, и шапку гнул перед любым пиндосом в Капитолии, лишь бы это помогало. Даже мы, журналисты уставали.Я вам покажу!Как указывают справочники, тогда Кучма хотел добиться от США:– получения средств на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;– обсуждение сотрудничества с Ираном, так как Украина собиралась участвовать в российско-иранском контракте на строительство Бушерской АЭС и нужно было разрешение США (как же без них?);– отстаивания права Украины производить ракеты малой дальности (радиусом действия до 500 км), чем тоже в США были недовольны;– освящения и проведения первого заседания Американо-украинской двусторонней комиссии, сопредседателями которой были Кучма и вице-президент США Эл Гор (комиссия Кучма-Гор). Тогда Украина не хотела отстать, ибо уже была комиссия Черномырдин-Гор, а Кучма ревностно относился к успехам России.Но главное, чего хотел добиться Кучма, состояло в ослаблении критики Украины в Конгрессе США, где некоторые требовали сокращения американской помощи. Как бы из-за провала или торможения реформ, но главным образом из-за неготовности Лазаренко отдавать американцам то, что они требовали.Точно того же и совершенно оправданно однозначно требовал и российский премьер Черномырдин, настаивая на российско-украинском сотрудничестве, и Лазаренко прилетало с двух сторон абсолютно одинаково.Но тогда Кучма был в США и носился по Капитолию, как наскипидаренный, чтобы встретиться с влиятельным спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем, а также с руководителями ключевых комитетов по иностранным делам как в нижней палате, так и в Сенате.Что-то у него получилось, что-то нет, но потом была пресс-конференция по итогам комиссии Кучма-Гор, на которую явился сам этот Алберт (Эл) Гор. Большой, одутловатый такой напыщенный индюк, он стал еще больше походить на разжиревшую и оборзевшую птицу, когда начал рассказывать журналистам, в основном украинским, как плохо обстоят дела в Украине с демократией и с демократическими завоеваниями типа свободы слова.А мы к тому времени уже знали, что где-то полтора десятка главных газет США к визиту Кучмы вышли со статьями, жестко и в один голос, очень похожими словами критиковавшими его за то, что он подле себя держит Лазаренко, который так успешно мешает реформам и американо-украинскому сотрудничеству. Критика, повторяю, была, как под копирку, с одинаковым возмущением и с одинаковым фактажом, из одного источника, под один заказ.Я не выдержал и спросил этого самого Эла, а как, мол, можно объяснить такое единодушие, кроме как заказом, далеким от свободы слова и СМИ? Вы бы видели этого Эла! Его чуть не порвало в клочья, как жабу, надутую жестокосердыми сорванцами через соломинку в задний проход. Он так кричал, пылил и взбрыкивал, что это в Украине СМИ работают под заказ, что ни у кого из собравшихся не осталось сомнения, что Штаты давили на Кучму, чтобы тот обязательно убрал Лазаренко.Меня дергал за руку пресс-секретарь Кучмы покойный ныне Саша Мартыненко, цыкали и шикали другие члены делегации, но мне было интересно увидеть апоплексический удар этого самого Эла и я интересовался и напирал дальше. До тех пор, пока меня не попросил заткнуться сам Кучма, делая страшное лицо и посылая мне всякие замысловатые пасы руками прямо со сцены, на которой они восседали.Я смирился, но об американской свободе слова представление имею именно вот с тех пор.А на обратном пути на Украину Кучма летел с нами в одном самолете и нам, журналистам, передали от него по стопочке водки. Я совершенно ехидно хотел передать ее зеленому Горбулину, который мучился где-то по соседству, но потом пожалел бедолагу и выпил сам.А жаль. Если бы я знал, что и какую несусветную пургу этот Горбулин будет нести при современных неонацистах Владимира Зеленского, я бы и бутылки не пожалел, лишь бы его еще тогда заткнуло…Но не суть. Вспомнил я все это в связи с ситуацией, которая сегодня складывается вокруг просроченного недопрезидента Владимира Зеленского, от которого требуют со всех сторон убрать главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака. А Зеленский все выдержал и свою "вторую жену" оставил подле себя: мол, фиг вам, а не Андрюша-решала.И это – один в один ситуация 1997 года, когда Кучма выдержал все давление и публично не пообещал ни Штатам, ни позже России убрать Лазаренко. Это, видимо, стало частью каких-то тайных договоренностей и секретных посулов.Но как бы там ни было, а Лазаренко еще присутствовал при подписании Большого договора между Украиной и Россией, освящал договор о разделе Черноморского флота (май 1997 года) и был уволен только 3 июля 1997 года. То есть через два с половиной месяца после визита Кучмы в Вашингтон.Кучма, похоже, строил хорошую мину при общей плохой игре – не хотел выглядеть человеком, который решает кадровые проблемы под давлением. Точно так же, как сейчас поступает Зеленский.И Лазаренко для Кучмы, и Ермак для Зеленского – это и защита, и громоотводы для критики, и повод покичиться своей независимостью и самостоятельностью Цена этой самостоятельности – грош в базарный день, но для блезиру можно покочевряжиться. Перед всеми.Я не думаю, что Ермак долго задержится возле Зеленского – тот сдаст его, как только пригорит под креслом сильнее, чем сейчас, тут к гадалке не ходи. Но сейчас-то Зеленский горд собой. Ему и Ермаку дали возможность сделать хорошую мину при общей плохой игре.И Ермак мастырит собственную защиту. Телеграм-канал "Резидент", например, еще вчера, 20 ноября, сообщил, что оставленный глава ОПУ предложил антикоррупционному бюро (НАБУ) перемирие: дескать, СБУ сворачивает дела против детективов агентства, а антикоррупционные органы получают больше автономии в своей работе.Но вот беда для Ермака: похожесть не только внешняя, и НАБУ-то выполняет заказ США и рассчитывает на такой "гонорар", что глава ОПУ может и не потянуть сделку. Несмотря на все украденное во время "Миндичгейта".Хотя кто их там знает, что и в каком количестве они всего закрысили и накрысили. Однако у них там сегодня рубка леса, жатва и сбор всякой вкуснятины – веселое время, только держись...Подробнее о том, как депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа" пытались снять Ермака - в статье Павла Котова "Бунт в банке с пауками. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, россия, леонид кучма, павел лазаренко, владимир зеленский, набу, верховная рада, сенат, мнения, весь скачко