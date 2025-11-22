В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры - 22.11.2025 Украина.ру
В поисках хорошей мины. Зеленскому и Ермаку ненадолго оставили возможность плохой игры
В первый раз такую же отсрочку приговора украинским властям со стороны властей США я лично наблюдал 28 лет назад, в мае 1997 года, когда довелось сопровождать тогдашнего президента Украины Леонида Кучму во время его визита в Вашингтон.
2025-11-22T05:11
2025-11-22T05:11
украина
сша
россия
леонид кучма
павел лазаренко
владимир зеленский
набу
верховная рада
сенат
мнения
Сопровождать как журналисту, который работал в независимой частной телекомпании "Нова мова" (Новый язык) в качестве политобозревателя очень тогда популярной еженедельной итоговой программы "Пислямова" (Послесловие).Поскольку представители тогдашней, как они утверждали, "поэтической" украинской журналистики, как и сейчас, умели только служить и лизать по принципу "чего изволите?", а не освещать происходящее, то наших журналистов брали рассказывать о визитах президента. К тому же, тогда еще как-то уважали свободу слова – модно это было, да и сам Кучма тогда еще вполне честолюбиво хотел, чтобы люди знали, чем он занимается на самом деле. Вот я и полетел за океан.Ситуация тогда для "Давиловича" или "Лехи-Стакана" (это тогдашние погоняла украинского лидера), складывались не очень хорошо. Избранный в 1994 году, он подошел к своему экватору на президентском посту как смешной реформатор с очень подмоченной репутацией.Чем подмоченной? А не проведенными обещанными реформами и высокой степенью воровства, нецелевого использования бюджетных средств, мздоимства (слово коррупция тогда только входило в обиход и казалось очень уж чужеземным, не подходящим к чумазым "аборигенам" и грязным украинским "оборудкам" (делишкам по-украински), чем в его окружении пробавлялись все, кому не лень, но особо старался его земляк и премьер-министр Павел Лазаренко, гордо уже тогда именовавший себя "не политиком, а хозяином".Тогда даже знаменитые украинские олигархи только-только вырастали из комсомольских и бандитских штанишек и еще только присматривались к Кучме, как к своему создателю, "отцу-основателю" и будущему арбитру в склоках. И к дележу всего сущего в Украине только присматривались, хотя то, что собрались украсть, пардон, приватизировать, уже четко наметили – оставалось получить отмашку и взять.Это оказалось самым важным, потому что в то время ко всему, что было в Украине присматривались, и Россия Бориса Ельцина/Виктора Черномырдина, и США Билла Клинтона, и европейские страны, чьих лидеров из-за их уже тогда мелочности и ничтожности и вспоминать не хочется, хотя в сравнении с нынешней евромешпухой а-ля Кая Каллас или Жозеп Боррель с лицами заднеприводных олигофренов они, конечно же, и выглядели, и были титанами мысли и дела.Да и Украина, подписавшая в декабре 1994 года Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, переданного России, окончательно получила международное признание и могла чувствовать себя поспокойнее во всех отношениях. И могла, наконец, заняться собой.Короче, все вокруг взяли вилки и ножики, изготовившись, чтобы откушать от украинского пирога. А тогда еще было что по-крупному: Украина из развала СССР вышла в десятке экономик Европы по потенциальным возможностям и богатству. Но Лазаренко всем им как бы сказал "а шиш вам с маслом, отдам то, что мне не нужно, да и то за большие деньги".Красавцы!Такая наглость от бывшего агронома и председателя колхоза, который на первые заседания Верховный Рады ходил в разных носках и кургузом, не по росту, костюмчике, купленном, видимо, еще на выпускной или на свадьбу, но который финансово разбух на постсоветском грабеже Днепропетровщины, а теперь дорвался до всей Украины, возмутила всех. Но это очень, похоже, нравилось Кучме, которому, скорее всего, было обещано поделиться чем-то материальненьким.К тому же Лазаренко так технично, со слоновьей грацией распорядителя с хоботом в посудной лавке, отжал кресло премьера у своего предшественника, бывшего главного украинского кагэбэшника Евгения Марчука, что это вообще не могло не восхитить Давиловича. Тот просто не знал, что ему делать с Марчуком, который начал, как хныкал Кучма, "создавать себе политический имидж", уже мылился подвинуть Кучму и называл себя "мягкой силой". А Лазаренко его убрал на помойку за 5 минут вместе с баяном, на котором Марчук любил наяривать в свободное от работы время, как всякий "пытомый (то есть справжний или настоящий) "романтичный хохол". И это Марчука, который еще до Ющенко был первым всеобщим любимцем еще не испорченных дурацким феминизмом укро-женщин! "Высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка" (высокий и стройный да еще и на бороде ямочка – это эталон мужской красоты в украинском женско-сельскохозяйственном видении)! И вот такого, как говорится, красавцА (ударение на последнем слоге) Лазаренко "съел", не поморщившись.Чтобы хоть как-то дипломатически "унавозить" и подготовить визит, Кучма отправил в США тогдашнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Владимира Горбулина, который по непонятным причинам на фоне прочего окружения бывшего ракетчика казался высоким интеллектуалом, производил впечатление человека, читавшего еще что-то, кроме "Букваря", и даже мог говорить пять минут без мата.Но в Штаты лететь 8 часов, плюс остановка в Шенноне (Ирландия), где изобрели айриш-кофе с виски и вообще можно было бухнуть чистого вискаря, и Горбулин так переусердствовал с зеленым змием, что по прилету в Вашингтон у него открылась крутейшая язва желудка. И подготовку визита он провалил на корню – с человеком зеленого или бордово-бледного цвета, который, к тому же, норовит рыгнуть, американцы предпочли не беседовать.Всё Кучме пришлось делать самому. Свидетельствую: он тогда работал, как зверь. Бегал по кабинетам и встречался с такой мешпухой, что не то что президенту, а его делопроизводителю не по чину. Но Кучме нужно было решать вопросы, и он решал – не высокомерничал, не гордился, и шапку гнул перед любым пиндосом в Капитолии, лишь бы это помогало. Даже мы, журналисты уставали.Я вам покажу!Как указывают справочники, тогда Кучма хотел добиться от США:– получения средств на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;– обсуждение сотрудничества с Ираном, так как Украина собиралась участвовать в российско-иранском контракте на строительство Бушерской АЭС и нужно было разрешение США (как же без них?);– отстаивания права Украины производить ракеты малой дальности (радиусом действия до 500 км), чем тоже в США были недовольны;– освящения и проведения первого заседания Американо-украинской двусторонней комиссии, сопредседателями которой были Кучма и вице-президент США Эл Гор (комиссия Кучма-Гор). Тогда Украина не хотела отстать, ибо уже была комиссия Черномырдин-Гор, а Кучма ревностно относился к успехам России.Но главное, чего хотел добиться Кучма, состояло в ослаблении критики Украины в Конгрессе США, где некоторые требовали сокращения американской помощи. Как бы из-за провала или торможения реформ, но главным образом из-за неготовности Лазаренко отдавать американцам то, что они требовали.Точно того же и совершенно оправданно однозначно требовал и российский премьер Черномырдин, настаивая на российско-украинском сотрудничестве, и Лазаренко прилетало с двух сторон абсолютно одинаково.Но тогда Кучма был в США и носился по Капитолию, как наскипидаренный, чтобы встретиться с влиятельным спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем, а также с руководителями ключевых комитетов по иностранным делам как в нижней палате, так и в Сенате.Что-то у него получилось, что-то нет, но потом была пресс-конференция по итогам комиссии Кучма-Гор, на которую явился сам этот Алберт (Эл) Гор. Большой, одутловатый такой напыщенный индюк, он стал еще больше походить на разжиревшую и оборзевшую птицу, когда начал рассказывать журналистам, в основном украинским, как плохо обстоят дела в Украине с демократией и с демократическими завоеваниями типа свободы слова.А мы к тому времени уже знали, что где-то полтора десятка главных газет США к визиту Кучмы вышли со статьями, жестко и в один голос, очень похожими словами критиковавшими его за то, что он подле себя держит Лазаренко, который так успешно мешает реформам и американо-украинскому сотрудничеству. Критика, повторяю, была, как под копирку, с одинаковым возмущением и с одинаковым фактажом, из одного источника, под один заказ.Я не выдержал и спросил этого самого Эла, а как, мол, можно объяснить такое единодушие, кроме как заказом, далеким от свободы слова и СМИ? Вы бы видели этого Эла! Его чуть не порвало в клочья, как жабу, надутую жестокосердыми сорванцами через соломинку в задний проход. Он так кричал, пылил и взбрыкивал, что это в Украине СМИ работают под заказ, что ни у кого из собравшихся не осталось сомнения, что Штаты давили на Кучму, чтобы тот обязательно убрал Лазаренко.Меня дергал за руку пресс-секретарь Кучмы покойный ныне Саша Мартыненко, цыкали и шикали другие члены делегации, но мне было интересно увидеть апоплексический удар этого самого Эла и я интересовался и напирал дальше. До тех пор, пока меня не попросил заткнуться сам Кучма, делая страшное лицо и посылая мне всякие замысловатые пасы руками прямо со сцены, на которой они восседали.Я смирился, но об американской свободе слова представление имею именно вот с тех пор.А на обратном пути на Украину Кучма летел с нами в одном самолете и нам, журналистам, передали от него по стопочке водки. Я совершенно ехидно хотел передать ее зеленому Горбулину, который мучился где-то по соседству, но потом пожалел бедолагу и выпил сам.А жаль. Если бы я знал, что и какую несусветную пургу этот Горбулин будет нести при современных неонацистах Владимира Зеленского, я бы и бутылки не пожалел, лишь бы его еще тогда заткнуло…Но не суть. Вспомнил я все это в связи с ситуацией, которая сегодня складывается вокруг просроченного недопрезидента Владимира Зеленского, от которого требуют со всех сторон убрать главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака. А Зеленский все выдержал и свою "вторую жену" оставил подле себя: мол, фиг вам, а не Андрюша-решала.И это – один в один ситуация 1997 года, когда Кучма выдержал все давление и публично не пообещал ни Штатам, ни позже России убрать Лазаренко. Это, видимо, стало частью каких-то тайных договоренностей и секретных посулов.Но как бы там ни было, а Лазаренко еще присутствовал при подписании Большого договора между Украиной и Россией, освящал договор о разделе Черноморского флота (май 1997 года) и был уволен только 3 июля 1997 года. То есть через два с половиной месяца после визита Кучмы в Вашингтон.Кучма, похоже, строил хорошую мину при общей плохой игре – не хотел выглядеть человеком, который решает кадровые проблемы под давлением. Точно так же, как сейчас поступает Зеленский.И Лазаренко для Кучмы, и Ермак для Зеленского – это и защита, и громоотводы для критики, и повод покичиться своей независимостью и самостоятельностью Цена этой самостоятельности – грош в базарный день, но для блезиру можно покочевряжиться. Перед всеми.Я не думаю, что Ермак долго задержится возле Зеленского – тот сдаст его, как только пригорит под креслом сильнее, чем сейчас, тут к гадалке не ходи. Но сейчас-то Зеленский горд собой. Ему и Ермаку дали возможность сделать хорошую мину при общей плохой игре.И Ермак мастырит собственную защиту. Телеграм-канал "Резидент", например, еще вчера, 20 ноября, сообщил, что оставленный глава ОПУ предложил антикоррупционному бюро (НАБУ) перемирие: дескать, СБУ сворачивает дела против детективов агентства, а антикоррупционные органы получают больше автономии в своей работе.Но вот беда для Ермака: похожесть не только внешняя, и НАБУ-то выполняет заказ США и рассчитывает на такой "гонорар", что глава ОПУ может и не потянуть сделку. Несмотря на все украденное во время "Миндичгейта".Хотя кто их там знает, что и в каком количестве они всего закрысили и накрысили. Однако у них там сегодня рубка леса, жатва и сбор всякой вкуснятины – веселое время, только держись...Подробнее о том, как депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа" пытались снять Ермака - в статье Павла Котова "Бунт в банке с пауками. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку"
украина
сша
россия
украина, сша, россия, леонид кучма, павел лазаренко, владимир зеленский, набу, верховная рада, сенат, мнения
Украина, США, Россия, Леонид Кучма, Павел Лазаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, Верховная Рада, сенат, Мнения

В первый раз такую же отсрочку приговора украинским властям со стороны властей США я лично наблюдал 28 лет назад, в мае 1997 года, когда довелось сопровождать тогдашнего президента Украины Леонида Кучму во время его визита в Вашингтон.
Сопровождать как журналисту, который работал в независимой частной телекомпании "Нова мова" (Новый язык) в качестве политобозревателя очень тогда популярной еженедельной итоговой программы "Пислямова" (Послесловие).
Поскольку представители тогдашней, как они утверждали, "поэтической" украинской журналистики, как и сейчас, умели только служить и лизать по принципу "чего изволите?", а не освещать происходящее, то наших журналистов брали рассказывать о визитах президента. К тому же, тогда еще как-то уважали свободу слова – модно это было, да и сам Кучма тогда еще вполне честолюбиво хотел, чтобы люди знали, чем он занимается на самом деле. Вот я и полетел за океан.
Ситуация тогда для "Давиловича" или "Лехи-Стакана" (это тогдашние погоняла украинского лидера), складывались не очень хорошо. Избранный в 1994 году, он подошел к своему экватору на президентском посту как смешной реформатор с очень подмоченной репутацией.
Чем подмоченной? А не проведенными обещанными реформами и высокой степенью воровства, нецелевого использования бюджетных средств, мздоимства (слово коррупция тогда только входило в обиход и казалось очень уж чужеземным, не подходящим к чумазым "аборигенам" и грязным украинским "оборудкам" (делишкам по-украински), чем в его окружении пробавлялись все, кому не лень, но особо старался его земляк и премьер-министр Павел Лазаренко, гордо уже тогда именовавший себя "не политиком, а хозяином".
Тогда даже знаменитые украинские олигархи только-только вырастали из комсомольских и бандитских штанишек и еще только присматривались к Кучме, как к своему создателю, "отцу-основателю" и будущему арбитру в склоках. И к дележу всего сущего в Украине только присматривались, хотя то, что собрались украсть, пардон, приватизировать, уже четко наметили – оставалось получить отмашку и взять.
Это оказалось самым важным, потому что в то время ко всему, что было в Украине присматривались, и Россия Бориса Ельцина/Виктора Черномырдина, и США Билла Клинтона, и европейские страны, чьих лидеров из-за их уже тогда мелочности и ничтожности и вспоминать не хочется, хотя в сравнении с нынешней евромешпухой а-ля Кая Каллас или Жозеп Боррель с лицами заднеприводных олигофренов они, конечно же, и выглядели, и были титанами мысли и дела.
Да и Украина, подписавшая в декабре 1994 года Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, переданного России, окончательно получила международное признание и могла чувствовать себя поспокойнее во всех отношениях. И могла, наконец, заняться собой.
Короче, все вокруг взяли вилки и ножики, изготовившись, чтобы откушать от украинского пирога. А тогда еще было что по-крупному: Украина из развала СССР вышла в десятке экономик Европы по потенциальным возможностям и богатству. Но Лазаренко всем им как бы сказал "а шиш вам с маслом, отдам то, что мне не нужно, да и то за большие деньги".
Красавцы!
Такая наглость от бывшего агронома и председателя колхоза, который на первые заседания Верховный Рады ходил в разных носках и кургузом, не по росту, костюмчике, купленном, видимо, еще на выпускной или на свадьбу, но который финансово разбух на постсоветском грабеже Днепропетровщины, а теперь дорвался до всей Украины, возмутила всех. Но это очень, похоже, нравилось Кучме, которому, скорее всего, было обещано поделиться чем-то материальненьким.
К тому же Лазаренко так технично, со слоновьей грацией распорядителя с хоботом в посудной лавке, отжал кресло премьера у своего предшественника, бывшего главного украинского кагэбэшника Евгения Марчука, что это вообще не могло не восхитить Давиловича. Тот просто не знал, что ему делать с Марчуком, который начал, как хныкал Кучма, "создавать себе политический имидж", уже мылился подвинуть Кучму и называл себя "мягкой силой". А Лазаренко его убрал на помойку за 5 минут вместе с баяном, на котором Марчук любил наяривать в свободное от работы время, как всякий "пытомый (то есть справжний или настоящий) "романтичный хохол". И это Марчука, который еще до Ющенко был первым всеобщим любимцем еще не испорченных дурацким феминизмом укро-женщин! "Высокый та стрункый, щэ й на бороди ямка" (высокий и стройный да еще и на бороде ямочка – это эталон мужской красоты в украинском женско-сельскохозяйственном видении)! И вот такого, как говорится, красавцА (ударение на последнем слоге) Лазаренко "съел", не поморщившись.
Чтобы хоть как-то дипломатически "унавозить" и подготовить визит, Кучма отправил в США тогдашнего секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Владимира Горбулина, который по непонятным причинам на фоне прочего окружения бывшего ракетчика казался высоким интеллектуалом, производил впечатление человека, читавшего еще что-то, кроме "Букваря", и даже мог говорить пять минут без мата.
Но в Штаты лететь 8 часов, плюс остановка в Шенноне (Ирландия), где изобрели айриш-кофе с виски и вообще можно было бухнуть чистого вискаря, и Горбулин так переусердствовал с зеленым змием, что по прилету в Вашингтон у него открылась крутейшая язва желудка. И подготовку визита он провалил на корню – с человеком зеленого или бордово-бледного цвета, который, к тому же, норовит рыгнуть, американцы предпочли не беседовать.
Всё Кучме пришлось делать самому. Свидетельствую: он тогда работал, как зверь. Бегал по кабинетам и встречался с такой мешпухой, что не то что президенту, а его делопроизводителю не по чину. Но Кучме нужно было решать вопросы, и он решал – не высокомерничал, не гордился, и шапку гнул перед любым пиндосом в Капитолии, лишь бы это помогало. Даже мы, журналисты уставали.
Я вам покажу!
Как указывают справочники, тогда Кучма хотел добиться от США:
– получения средств на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
– обсуждение сотрудничества с Ираном, так как Украина собиралась участвовать в российско-иранском контракте на строительство Бушерской АЭС и нужно было разрешение США (как же без них?);
– отстаивания права Украины производить ракеты малой дальности (радиусом действия до 500 км), чем тоже в США были недовольны;
– освящения и проведения первого заседания Американо-украинской двусторонней комиссии, сопредседателями которой были Кучма и вице-президент США Эл Гор (комиссия Кучма-Гор). Тогда Украина не хотела отстать, ибо уже была комиссия Черномырдин-Гор, а Кучма ревностно относился к успехам России.
Но главное, чего хотел добиться Кучма, состояло в ослаблении критики Украины в Конгрессе США, где некоторые требовали сокращения американской помощи. Как бы из-за провала или торможения реформ, но главным образом из-за неготовности Лазаренко отдавать американцам то, что они требовали.
Точно того же и совершенно оправданно однозначно требовал и российский премьер Черномырдин, настаивая на российско-украинском сотрудничестве, и Лазаренко прилетало с двух сторон абсолютно одинаково.
Но тогда Кучма был в США и носился по Капитолию, как наскипидаренный, чтобы встретиться с влиятельным спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем, а также с руководителями ключевых комитетов по иностранным делам как в нижней палате, так и в Сенате.
Что-то у него получилось, что-то нет, но потом была пресс-конференция по итогам комиссии Кучма-Гор, на которую явился сам этот Алберт (Эл) Гор. Большой, одутловатый такой напыщенный индюк, он стал еще больше походить на разжиревшую и оборзевшую птицу, когда начал рассказывать журналистам, в основном украинским, как плохо обстоят дела в Украине с демократией и с демократическими завоеваниями типа свободы слова.
А мы к тому времени уже знали, что где-то полтора десятка главных газет США к визиту Кучмы вышли со статьями, жестко и в один голос, очень похожими словами критиковавшими его за то, что он подле себя держит Лазаренко, который так успешно мешает реформам и американо-украинскому сотрудничеству. Критика, повторяю, была, как под копирку, с одинаковым возмущением и с одинаковым фактажом, из одного источника, под один заказ.
Я не выдержал и спросил этого самого Эла, а как, мол, можно объяснить такое единодушие, кроме как заказом, далеким от свободы слова и СМИ? Вы бы видели этого Эла! Его чуть не порвало в клочья, как жабу, надутую жестокосердыми сорванцами через соломинку в задний проход. Он так кричал, пылил и взбрыкивал, что это в Украине СМИ работают под заказ, что ни у кого из собравшихся не осталось сомнения, что Штаты давили на Кучму, чтобы тот обязательно убрал Лазаренко.
Меня дергал за руку пресс-секретарь Кучмы покойный ныне Саша Мартыненко, цыкали и шикали другие члены делегации, но мне было интересно увидеть апоплексический удар этого самого Эла и я интересовался и напирал дальше. До тех пор, пока меня не попросил заткнуться сам Кучма, делая страшное лицо и посылая мне всякие замысловатые пасы руками прямо со сцены, на которой они восседали.
Я смирился, но об американской свободе слова представление имею именно вот с тех пор.
А на обратном пути на Украину Кучма летел с нами в одном самолете и нам, журналистам, передали от него по стопочке водки. Я совершенно ехидно хотел передать ее зеленому Горбулину, который мучился где-то по соседству, но потом пожалел бедолагу и выпил сам.
А жаль. Если бы я знал, что и какую несусветную пургу этот Горбулин будет нести при современных неонацистах Владимира Зеленского, я бы и бутылки не пожалел, лишь бы его еще тогда заткнуло…
Но не суть. Вспомнил я все это в связи с ситуацией, которая сегодня складывается вокруг просроченного недопрезидента Владимира Зеленского, от которого требуют со всех сторон убрать главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака. А Зеленский все выдержал и свою "вторую жену" оставил подле себя: мол, фиг вам, а не Андрюша-решала.
И это – один в один ситуация 1997 года, когда Кучма выдержал все давление и публично не пообещал ни Штатам, ни позже России убрать Лазаренко. Это, видимо, стало частью каких-то тайных договоренностей и секретных посулов.
Но как бы там ни было, а Лазаренко еще присутствовал при подписании Большого договора между Украиной и Россией, освящал договор о разделе Черноморского флота (май 1997 года) и был уволен только 3 июля 1997 года. То есть через два с половиной месяца после визита Кучмы в Вашингтон.
Кучма, похоже, строил хорошую мину при общей плохой игре – не хотел выглядеть человеком, который решает кадровые проблемы под давлением. Точно так же, как сейчас поступает Зеленский.
И Лазаренко для Кучмы, и Ермак для Зеленского – это и защита, и громоотводы для критики, и повод покичиться своей независимостью и самостоятельностью Цена этой самостоятельности – грош в базарный день, но для блезиру можно покочевряжиться. Перед всеми.
Я не думаю, что Ермак долго задержится возле Зеленского – тот сдаст его, как только пригорит под креслом сильнее, чем сейчас, тут к гадалке не ходи. Но сейчас-то Зеленский горд собой. Ему и Ермаку дали возможность сделать хорошую мину при общей плохой игре.
И Ермак мастырит собственную защиту. Телеграм-канал "Резидент", например, еще вчера, 20 ноября, сообщил, что оставленный глава ОПУ предложил антикоррупционному бюро (НАБУ) перемирие: дескать, СБУ сворачивает дела против детективов агентства, а антикоррупционные органы получают больше автономии в своей работе.
Но вот беда для Ермака: похожесть не только внешняя, и НАБУ-то выполняет заказ США и рассчитывает на такой "гонорар", что глава ОПУ может и не потянуть сделку. Несмотря на все украденное во время "Миндичгейта".
Хотя кто их там знает, что и в каком количестве они всего закрысили и накрысили. Однако у них там сегодня рубка леса, жатва и сбор всякой вкуснятины – веселое время, только держись...
Подробнее о том, как депутаты Верховной Рады из фракции "Слуга народа" пытались снять Ермака - в статье Павла Котова "Бунт в банке с пауками. Зеленский не стал увольнять Ермака и готовит контратаку"
Больше материалов по теме:
УкраинаСШАРоссияЛеонид КучмаПавел ЛазаренкоВладимир ЗеленскийНАБУВерховная РадасенатМнениявесь Скачко
 
