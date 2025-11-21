Военный коллапс Киева неизбежен: Ищенко раскрыл, почему Запад не спасет Украину от поражения - 21.11.2025 Украина.ру
Военный коллапс Киева неизбежен: Ищенко раскрыл, почему Запад не спасет Украину от поражения
Военная помощь Запада Украине ограничена нехваткой людских ресурсов, и западные страны не смогут предоставить даже минимально необходимое количество войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-21T05:50
2025-11-21T05:50
Политолог отметил, что текущая ситуация на фронте показывает невозможность существенного усиления украинской армии за счет западных контингентов. "Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима", — констатировал Ищенко.Эксперт подчеркнул, что временные рамки коллапса украинской армии стремительно сокращаются. "Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго", — добавил он.Отсутствие реальной военной поддержки со стороны Запада делает положение Украины на фронте безнадежным, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
новости, украина, запад, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости украины, аналитики, украина аналитика
Новости, Украина, Запад, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Новости Украины, аналитики, Украина аналитика

Военный коллапс Киева неизбежен: Ищенко раскрыл, почему Запад не спасет Украину от поражения

05:50 21.11.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP / Efrem Lukatsky
Военная помощь Запада Украине ограничена нехваткой людских ресурсов, и западные страны не смогут предоставить даже минимально необходимое количество войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Разве что Запад где-то найдет полмиллиона активных штыков и пошлет ему на помощь. Но я сомневаюсь, что они найдут даже 50 тысяч", — заявил эксперт.
Политолог отметил, что текущая ситуация на фронте показывает невозможность существенного усиления украинской армии за счет западных контингентов. "Для Зеленского это может завершиться поражением войск на фронте и падением режима", — констатировал Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что временные рамки коллапса украинской армии стремительно сокращаются. "Когда? Это может произойти как в течение нескольких недель, так и в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, осталось недолго", — добавил он.
Отсутствие реальной военной поддержки со стороны Запада делает положение Украины на фронте безнадежным, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния