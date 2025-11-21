https://ukraina.ru/20251121/sami-nemtsy-voevat-ne-khotyat-germanist-prokommentiroval-plany-bundesvera-po-naraschivaniyu-armii--1071921190.html

"Сами немцы воевать не хотят": германист прокомментировал планы Бундесвера по наращиванию армии

Планы Берлина по увеличению численности Бундесвера наталкиваются на фундаментальное препятствие. Основной закон ФРГ гарантирует гражданам право на отказ от военной службы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

Комментируя планы Германии увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч военнослужащих к началу 2030-х годов, политолог указал на правовое препятствие. Он уточнил, что даже в случае призыва у граждан ФРГ будет выбор. "Если человек не хочет быть призванным в действующие войска, у него всегда должна быть возможность вместо этого ухаживать за ранеными, рыть окопы и так далее, не беря в руки оружие. Причем четвертую статью нельзя отменить или внести в нее правки", — отметил политолог.По его словам, с 2011 года в Бундесвере распроданы казармы и превращены в офисы и торговые центры. "Нет полигонов и медицинских комиссий, а их воссоздание в условиях Германии требует колоссального времени и денег. И сами немцы воевать не хотят", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Писториус решил, что война с Украиной ослабила Россию, поэтому Запад может начать первым" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.

