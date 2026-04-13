Патрушев - британцам: у вас худая слава и пиратские манеры
Британцы уподобились своим предкам-пиратам в попытке ограничить движение судов, связанных с торговлей с Россией. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью "Российской газете", вышедшем 13 апреля
19:41 13.04.2026
 
Британцы уподобились своим предкам-пиратам в попытке ограничить движение судов, связанных с торговлей с Россией. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью "Российской газете", вышедшем 13 апреля
Он отметил, что США, Франция, Великобритания и ряд их союзников пытаются установить контроль над ключевыми морскими коммуникациями.
"Один из конкретных примеров - решение Лондона перекрывать судоходство в Ла-Манше для судов, хоть как-то связанных с торговлей с Россией. Похоже, британцам не дает покоя худая слава их предков, пиратскими манерами наживавшихся на проходящем вдоль их берегов транспорте", - сказал Патрушев.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда, подпавшие под санкции королевства и следующие транзитом через британские воды. В заявлении Лондона утверждалось, что это "вынудит операторов либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо столкнуться с риском быть задержанными британскими войсками".
Комментируя это, Патрушев заверил, что РФ применяет и будет применять меры по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах. В частности, по его словам, фрегат Черноморского флота на прошлой неделе сопровождал танкеры с российской нефтью при проходе через Ла-Манш.
