Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру - 21.11.2025
Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру
Соединенные Штаты, утрачивая глобальное доминирование, вынуждены переходить к тактике мелких экономических поборов с зависимых стран, поскольку масштабные военные операции уже нерентабельны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-11-21T04:00
2025-11-21T04:00
Политолог пояснил, что методы давления Вашингтона стали менее масштабными, но более изощренными. "И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что нынешняя политика США демонстрирует их слабость. "Была бы у них гегемония, они бы не цацкались с Россией и с Китаем, а просто бы указывали, что куда и в каком объеме отправлять", — заявил он.Ищенко также указал на неспособность Вашингтона оказывать военное давление. "Грабить весь мир, просто куда-то посылая войска, нерентабельно. Поэтому наиболее выгодной вариант, когда тебе что-то приносят добровольно", — добавил политолог.Переход от глобального доминирования к тактике мелких экономических поборов свидетельствует о глубоком кризисе американской внешней политики, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру

04:00 21.11.2025
 
Соединенные Штаты, утрачивая глобальное доминирование, вынуждены переходить к тактике мелких экономических поборов с зависимых стран, поскольку масштабные военные операции уже нерентабельны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Ресурсная недостаточность у них есть уже, а гегемония уже пошатнулась. Ее фактически нет, но им кажется, что она где-то есть", — констатировал эксперт.
Политолог пояснил, что методы давления Вашингтона стали менее масштабными, но более изощренными. "И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что нынешняя политика США демонстрирует их слабость. "Была бы у них гегемония, они бы не цацкались с Россией и с Китаем, а просто бы указывали, что куда и в каком объеме отправлять", — заявил он.
Ищенко также указал на неспособность Вашингтона оказывать военное давление. "Грабить весь мир, просто куда-то посылая войска, нерентабельно. Поэтому наиболее выгодной вариант, когда тебе что-то приносят добровольно", — добавил политолог.
Переход от глобального доминирования к тактике мелких экономических поборов свидетельствует о глубоком кризисе американской внешней политики, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
