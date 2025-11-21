https://ukraina.ru/20251121/gegemoniya-poshatnulas-ischenko-obyasnil-pochemu-ssha-bolshe-ne-mogut-diktovat-usloviya-miru-1071943763.html

Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру

Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру - 21.11.2025 Украина.ру

Гегемония пошатнулась: Ищенко объяснил, почему США больше не могут диктовать условия миру

Соединенные Штаты, утрачивая глобальное доминирование, вынуждены переходить к тактике мелких экономических поборов с зависимых стран, поскольку масштабные военные операции уже нерентабельны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Политолог пояснил, что методы давления Вашингтона стали менее масштабными, но более изощренными. "И крохи, которые Трамп собирает своему миру — это компенсации американцам за их проигрыш в противостоянии с Россией", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что нынешняя политика США демонстрирует их слабость. "Была бы у них гегемония, они бы не цацкались с Россией и с Китаем, а просто бы указывали, что куда и в каком объеме отправлять", — заявил он.Ищенко также указал на неспособность Вашингтона оказывать военное давление. "Грабить весь мир, просто куда-то посылая войска, нерентабельно. Поэтому наиболее выгодной вариант, когда тебе что-то приносят добровольно", — добавил политолог.Переход от глобального доминирования к тактике мелких экономических поборов свидетельствует о глубоком кризисе американской внешней политики, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

Новости

