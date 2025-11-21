Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине - 21.11.2025 Украина.ру
Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине
Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 21.11.2025
2025-11-21T23:17
2025-11-21T23:17
украина
россия
армен гаспарян
дональд трамп
трамп и зеленский
общественная палата
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1072010724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa55c3a4a48f3aff7d93c72736f5076b.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Усвоили ли украинцы уроки майдана? 15:00 – О мирном плане Трампа по Украине; 19:39 – Зачем Трампу переговоры и чего он хочет достичь в украинском конфликте? *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
украина, россия, армен гаспарян, дональд трамп, трамп и зеленский, общественная палата, видео
Украина, Россия, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, общественная палата

Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине

23:17 21.11.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 – Усвоили ли украинцы уроки майдана?
15:00 – О мирном плане Трампа по Украине;
19:39 – Зачем Трампу переговоры и чего он хочет достичь в украинском конфликте?
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш сайт: https://ukraina.ru
