Что может сделать Зеленский до подписания акта о капитуляции: Гаспарян о катастрофе на Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 21.11.2025

украина

россия

армен гаспарян

дональд трамп

трамп и зеленский

общественная палата

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 – Усвоили ли украинцы уроки майдана? 15:00 – О мирном плане Трампа по Украине; 19:39 – Зачем Трампу переговоры и чего он хочет достичь в украинском конфликте? *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Арсен Аваков, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш сайт: https://ukraina.ru

украина, россия, армен гаспарян, дональд трамп, трамп и зеленский, общественная палата, видео