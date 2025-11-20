Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна - 20.11.2025 Украина.ру
Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна
Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна
Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Джеффри Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на его связи со скандальным финансистом
2025-11-20T08:03
2025-11-20T08:03
новости
сша
нью-йорк
флорида
дональд трамп
билл клинтон
сенат
украина.ру
Подписание состоялось в Белом доме.Во вторник его одобрила Палата представителей, а затем он заочно, по ускоренной процедуре, получил одобрение в Сенате.При этом против публикации ранее выступал сам Трамп. Однако в последний момент он изменил мнение и призвал республиканцев проголосовать за публикацию.Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.На прошлой неделе республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Список включает политиков, миллиардеров и кинопродюсеров.Трамп указал, что обнародование материалов вскроет правду о бывшем американском лидере Билле Клинтоне и других демократах.В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил с собой.Подробнее - в материале "Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна на сайте Украина.ру.
сша
нью-йорк
флорида
Украина.ру
новости, сша, нью-йорк, флорида, дональд трамп, билл клинтон, сенат
Новости, США, Нью-Йорк, Флорида, Дональд Трамп, Билл Клинтон, сенат

Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов Эпштейна

08:03 20.11.2025
 
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Джеффри Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на его связи со скандальным финансистом
Подписание состоялось в Белом доме.
Во вторник его одобрила Палата представителей, а затем он заочно, по ускоренной процедуре, получил одобрение в Сенате.
При этом против публикации ранее выступал сам Трамп. Однако в последний момент он изменил мнение и призвал республиканцев проголосовать за публикацию.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
На прошлой неделе республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Список включает политиков, миллиардеров и кинопродюсеров.
Трамп указал, что обнародование материалов вскроет правду о бывшем американском лидере Билле Клинтоне и других демократах.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил с собой.
Подробнее - в материале "Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна на сайте Украина.ру.
НовостиСШАНью-ЙоркФлоридаДональд ТрампБилл Клинтонсенат
 
