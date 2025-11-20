https://ukraina.ru/20251120/lichno-na-trampa-nikakogo-kompromata-net-amerikanist-o-skandalnom-arkhive-dzheffri-epshteyna-1071880920.html

"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна

Публикация архивов Джеффри Эпштейна вряд ли нанесет урон Дональду Трампу, поскольку лично на него нет компромата в этих материалах. Позиция президента США по рассекречиванию архивов является попыткой лишить оппонентов главного козыря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

На вопрос о том, является ли публикация архивов Эпштейна попыткой найти компромат именно на президента США, эксперт ответил категорично. Он подчеркнул, что американский лидер дистанцировался от Эпштейна в тот период, когда тот уже был осужденным преступником. "Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны", — пояснил политолог.По его словам, решение президента США поддержать обнародование файлов — это тактический ход. "Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.

