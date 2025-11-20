https://ukraina.ru/20251120/lichno-na-trampa-nikakogo-kompromata-net-amerikanist-o-skandalnom-arkhive-dzheffri-epshteyna-1071880920.html
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна - 20.11.2025 Украина.ру
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
Публикация архивов Джеффри Эпштейна вряд ли нанесет урон Дональду Трампу, поскольку лично на него нет компромата в этих материалах. Позиция президента США по рассекречиванию архивов является попыткой лишить оппонентов главного козыря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-20T05:30
2025-11-20T05:30
2025-11-20T05:30
новости
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
дмитрий дробницкий
европа
скандал
главные новости
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070426223_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_86ea340099e23ea211352523757293f6.jpg
На вопрос о том, является ли публикация архивов Эпштейна попыткой найти компромат именно на президента США, эксперт ответил категорично. Он подчеркнул, что американский лидер дистанцировался от Эпштейна в тот период, когда тот уже был осужденным преступником. "Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны", — пояснил политолог.По его словам, решение президента США поддержать обнародование файлов — это тактический ход. "Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
сша
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070426223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75e2ced55cb703ae2855f59e3fb3b378.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, дмитрий дробницкий, европа, скандал, главные новости, семья, преступления, компромат
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Дмитрий Дробницкий, Европа, скандал, Главные новости, Семья, преступления, компромат
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
Публикация архивов Джеффри Эпштейна вряд ли нанесет урон Дональду Трампу, поскольку лично на него нет компромата в этих материалах. Позиция президента США по рассекречиванию архивов является попыткой лишить оппонентов главного козыря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На вопрос о том, является ли публикация архивов Эпштейна попыткой найти компромат именно на президента США, эксперт ответил категорично.
"Все, кто не любит Трампа, пытаются замазать его этим скандалом. Вопрос в том, на кого окажется больше компромата. Но, судя по всему, лично на Трампа никакого компромата нет", — заявил Дробницкий.
Он подчеркнул, что американский лидер дистанцировался от Эпштейна в тот период, когда тот уже был осужденным преступником.
"Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны", — пояснил политолог.
По его словам, решение президента США поддержать обнародование файлов — это тактический ход. "Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент", — резюмировал собеседник издания.