"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна - 20.11.2025
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна - 20.11.2025 Украина.ру
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна
Публикация архивов Джеффри Эпштейна вряд ли нанесет урон Дональду Трампу, поскольку лично на него нет компромата в этих материалах. Позиция президента США по рассекречиванию архивов является попыткой лишить оппонентов главного козыря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-11-20T05:30
2025-11-20T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070426223_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_86ea340099e23ea211352523757293f6.jpg
На вопрос о том, является ли публикация архивов Эпштейна попыткой найти компромат именно на президента США, эксперт ответил категорично. Он подчеркнул, что американский лидер дистанцировался от Эпштейна в тот период, когда тот уже был осужденным преступником. "Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны", — пояснил политолог.По его словам, решение президента США поддержать обнародование файлов — это тактический ход. "Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
"Лично на Трампа никакого компромата нет": американист о скандальном архиве Джеффри Эпштейна

05:30 20.11.2025
 
Публикация архивов Джеффри Эпштейна вряд ли нанесет урон Дональду Трампу, поскольку лично на него нет компромата в этих материалах. Позиция президента США по рассекречиванию архивов является попыткой лишить оппонентов главного козыря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На вопрос о том, является ли публикация архивов Эпштейна попыткой найти компромат именно на президента США, эксперт ответил категорично.
"Все, кто не любит Трампа, пытаются замазать его этим скандалом. Вопрос в том, на кого окажется больше компромата. Но, судя по всему, лично на Трампа никакого компромата нет", — заявил Дробницкий.
Он подчеркнул, что американский лидер дистанцировался от Эпштейна в тот период, когда тот уже был осужденным преступником.
"Все, что известно на сегодняшний день, показывает, что Трамп в делах Джеффри Эйпштейна, когда он уже был осужденным секс-преступником, и когда испачкались и Клинтон, и члены британской королевской семьи, и рядом не стоял. И ядро его семьи, дети, невестки, зятья, которое участвует с Трампом в политике и которому принадлежит бизнес, в этом не замешаны", — пояснил политолог.
По его словам, решение президента США поддержать обнародование файлов — это тактический ход. "Но когда Трамп не хотел заниматься делом Эпштейна, все выглядело так, будто он что-то скрывает. Теперь Трамп и его советники, видимо, рассчитывают выбить этот аргумент", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости США Россия Дональд Трамп Украина.ру Дмитрий Дробницкий Европа скандал Главные новости Семья преступления компромат
 
