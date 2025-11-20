https://ukraina.ru/20251120/evropeytsy-ni-tsenta-ne-otpravili-drobnitskiy-rasskazal-kto-platit-za-oruzhie-dlya-ukrainy-1071881528.html

"Европейцы ни цента не отправили": Дробницкий рассказал, кто платит за оружие для Украины

Шатдаун в США не остановил поставки оружия на Украину, как об этом пишут СМИ. Реальная схема помощи работает в тени, а европейские союзники не платят за американское оружие для Киева, перекладывая все расходы на Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Отвечая на вопрос о том, приостановил ли шатдаун в США поставки вооружений, эксперт выразил скепсис. "Дело не в поставках оружия. Нет точных данных о том, что именно отправляется на Украину, а что нет. Когда в очередном СМИ появляется информация о том, что поставки возобновлены или приостановлены, мы не знаем, о каких поставках идет речь". Доподлинно известно, что европейцы "ни цента не отправили ни с одного счета", чтобы заплатить за американские поставки, заявил Дробницкий.По словам американиста, поставки велись со складов Минобороны США, потом логистика шла через европейские "серые, если не совсем теневые компании", которые занимались поставками оружия в интересах Пентагона, ЦРУ, Госдепа на протяжении десятилетий, в том числе и на Украину.По его словам, информация о приостановке поставок могла быть спекуляцией. "Может быть, какая-то логистика в сторону Европы и была остановлена из-за прекращения финансирования федерального правительства. И какой-то ловкий журналист сказал, вот, остановлены поставки оружия на Украину, еще одно плохое последствие шатдауна", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Юрий Баранчик: Если Россия не мобилизует экономику и не совершит рывок, Европа может пойти на нее войной" на сайте Украина.ру.

