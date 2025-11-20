https://ukraina.ru/20251120/uroki-dlya-zelenskogo-80-let-spustya-kak-svyazany-nyurnbergskiy-tribunal-i-natsistskaya-ukraina---1071930663.html

Уроки для Зеленского 80 лет спустя. Как связаны Нюрнбергский трибунал и нацистская Украина

Наказание неотвратимо, а военные преступления не имеют срока давности. Об этом нужно помнить главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который довёл Украину до фашизма

Один из главных результатов Нюрнбергского процесса, начавшегося ровно 80 лет назад — 20 ноября 1945 года, — это то, что он заложил основы современного международного уголовного права, введя такие понятия, как "преступление против человечности" и "преступление против мира".Возобладал принцип неотвратимости наказания, согласно которому всякое лицо, совершившее преступление по международному праву, несёт за него персональную ответственность и подлежит наказанию."Ещё одно важное понимание — бессрочный характер таких преступлений. В развитие “Нюрнберга” была принята Конвенция ООН о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года. Это юридическая формула выражения “Никто не забыт, ничто не забыто”", — подчёркивает заместитель председателя Совета Федерации, кандидат юридических наук Константин Косачёв.Упущения военного трибунала в Нюрнберге сыграли на руку современной УкраинеКазалось бы, Нюрнбергский процесс должен был навсегда искоренить корни нацизма. Но сегодня мы видим не просто его расцвет в отдельных странах — он стал частью государственной политики. Прежде всего на Украине, где, как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, наиболее наглядно проявляется оправдание нацистов и их подручных.При всей беспрецедентности и масштабности Нюрнбергского процесса он не учёл крайне важные аспекты и по сути остался незавершённым, что в итоге во многом сыграло на руку современным украинским националистам.В частности, трибунал не признал культурный геноцид. В результате на международном уровне до сих пор практически никак не осуждают ни дискредитацию русского языка на Украине, ни уничтожение памятников культуры и искусства."Всё это рассматривается исключительно как визуальная деструкция, но это имеет глубочайшие национальные последствия, ведь речь идёт о разрушении государственности и об уничтожении суверенитета. Непризнание этого факта — это тоже незавершённость Нюрнберга. <…> Те целенаправленные деструктивные выбросы, которые осуществляются сегодня в адрес нашей страны и нашей исторической памяти, своими корнями уходят в незавершённость Нюрнберга", — отмечает руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева.Кроме того, трибунал в отличие от СС не признал ни ОУН*, ни УПА* преступными организациями, что также создало условия для дальнейшего развития неонацистского движения на современной Украине.Толерантность к современному украинскому нацизму берёт начало с НюрнбергаПо завершении основного Нюрнбергского процесса над высшим руководством гитлеровской Германии в течение следующих трёх лет в том же Нюрнбергском Дворце правосудия проводились "Малые Нюрнбергские процессы" — дополнительные судебные разбирательства в отношении лиц, причастных к преступлениям гитлеровского режима, но не занимавших ключевых позиций в его иерархии.Поскольку Нюрнберг входил в американскую зону оккупации, все эти процессы вёл созданный военным командованием США Нюрнбергский военный трибунал.По результатам 142 фигуранта признали виновными в международных преступлениях, 24 человека приговорили к смертной казни, 20 — к пожизненному заключению, 98 — к различным срокам лишения свободы."Тем не менее, сразу после провозглашения 23 мая 1949 года Федеративной Республики Германия начался процесс массового помилования осуждённых нацистов. Верховный комиссар американской зоны оккупации Германии Джон Джей Макклой испытывал сильное давление со стороны нового правительства Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром и немецкой общественности", — напоминает эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.Для выработки рекомендаций по смягчению приговоров Макклой в июле 1950 года созвал консультативный совет по помилованию. Комиссия рекомендовала смягчить наказание 77 из 99 осуждённых, включая замену 7 из 15 смертных приговоров тюремным заключением. Макклой одобрил эти рекомендации — даже для членов айнзацгрупп.Бывшего командира айнзацгруппы A Хайнца Йоста, организовывавшего массовые убийства в Прибалтике, приговорили к пожизненному, но уже в 1951 году срок сократили до 10 лет, а затем и вовсе выпустили из тюрьмы."Таким образом ради реализации своих политических интересов в Западной Германии Соединёнными Штатами был запущен механизм пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала, который в результате привёл к тому, что в течение последующие десятилетия на Западе начали не только оправдывать, но и полностью отрицать преступления нацистов. Прямым результатом стало проявление Западом беспрецедентной толерантности к реабилитации бывших участников нацистских формирований на территории Прибалтики и Украины", — подчёркивает Олег Матвеев.Действительно, представители западных стран спокойно наблюдают ежегодные факельные шествия сторонников Степана Бандеры по украинским городам и многие другие проявления неонацизма.Актуальность наследия Нюрнберга сегодняУроки Нюрнбергского трибунала безусловно актуальны в наши дни.Нюрнберг учит: незавершённость процесса денацификации всегда влечёт возрождение нацизма. Поэтому так важны действия России в рамках СВО и в формате сохранения исторической памяти, отмечает Елена Малышева.В свою очередь Константин Косачёв подчёркивает, что практика Нюрнбергского трибунала востребована в контексте расследования преступлений украинских неонацистов."Ведь приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге от 1 октября 1946 года — неотъемлемая и действующая часть современного международного права. Этот приговор — юридическая основа претензий России к киевскому режиму в части денацификации Украины. Западные покровители не помогут Киеву уклониться от ответственности. Формы и виды её могут быть самые разные. Наши интеллектуальные усилия сейчас направлены на поиск подходящих юридических механизмов", — написал сенатор в своём телеграм-канале.А материалов для проведения "Нюрнберга-2.0" (нередко звучит предложение провести его в Киеве или Одессе) уже более чем достаточно. Российская сторона фиксирует все преступления киевского режима. Для этого даже учреждена специальная должность — посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Всё то, что мы документировали по преступлениям киевского режима после госпереворота, имеет огромное значение. Нет сомнений, что эти материалы со временем будут востребованы и преступники понесут заслуженные наказания", — заявил Сергей Лавров в интервью к документальному фильму "Нюрнберг".Нюрнберг 1940-х заложил принцип "без срока давности" и персональной ответственности должностных лиц. Сейчас понимание неотвратимости наказания подействовало бы отрезвляюще на руководство киевского режима и тех, кто выполняет его преступные приказы, считает член научного совета Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Алексей Плотников."Например, Зеленского судить — хоть сейчас можно. Кирилла Буданова** — хоть сейчас можно. Александра Сырского взять: ты отдавал приказ наносить огневое поражение по мирным населённым пунктам — это военное преступление. Убийство и истязание военнопленных — тоже военные преступления", — привёл он примеры.Но хватит ли политической воли великих держав для нового военного трибунала над современными украинскими неонацистами и руководством киевского режима — вот в чём главный вопрос.* террористическая организация, запрещённая в России**внесён в список экстремистов и террористовЧитайте также Диктатура чернорубашечников: как Зеленский довел Украину до фашизма

