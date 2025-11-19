Жёсткая риторика Вашингтона: Трамп заявил о готовности США "вести себя отвратительно" с противниками - 19.11.2025 Украина.ру
Жёсткая риторика Вашингтона: Трамп заявил о готовности США "вести себя отвратительно" с противниками
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе своего выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии сделал резкое заявление относительно методов внешней политики Вашингтона. Об этом сообщил 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
Американский лидер прямо указал, что США готовы "вести себя отвратительно" со своими врагами, если те не изменят свою позицию.Выступая перед участниками международного форума, Трамп заявил: "Мы хотим изменить наших врагов. Я говорю это вежливо, но мы хотим изменить их, и если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно, но, надеюсь, нам не придется вести себя отвратительно". Подобная откровенность в формулировках демонстрирует дальнейшую эволюцию внешнеполитического курса американской администрации, которая переходит от традиционной дипломатии к прямому силовому давлению. Политологи отмечают, что такая риторика особенно значима в контексте продолжающихся консультаций по украинскому урегулированию, где Вашингтон пытается закрепить свои геополитические интересы.Ранее уведомлялось о признании американскими официальными лицами готовности российского руководства к достижению мирного соглашения по украинскому конфликту, что побудило Вашингтон активизировать переговорный процесс. Телеканал CNN подтвердил одновременный визит на Украину высокопоставленной делегации Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, а журналист Financial Times сообщил о плане, включающем отказ Киева от Донбасса и сокращение ВСУ вдвое. На этом фоне заявление Трампа можно расценивать как элемент стратегии давления, направленной на достижение американских интересов в регионе, хотя российская сторона последовательно демонстрирует, что не поддаётся на подобные тактики и действует исключительно исходя из национальных приоритетов безопасности - Вашингтон ускоряет переговоры: Белый дом признаёт готовность Кремля к мирному урегулированию в Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Жёсткая риторика Вашингтона: Трамп заявил о готовности США "вести себя отвратительно" с противниками

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе своего выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии сделал резкое заявление относительно методов внешней политики Вашингтона. Об этом сообщил 18 ноября телеграм-канал Украина.ру
Американский лидер прямо указал, что США готовы "вести себя отвратительно" со своими врагами, если те не изменят свою позицию.
Выступая перед участниками международного форума, Трамп заявил: "Мы хотим изменить наших врагов.
Я говорю это вежливо, но мы хотим изменить их, и если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно, но, надеюсь, нам не придется вести себя отвратительно".
Подобная откровенность в формулировках демонстрирует дальнейшую эволюцию внешнеполитического курса американской администрации, которая переходит от традиционной дипломатии к прямому силовому давлению.
Политологи отмечают, что такая риторика особенно значима в контексте продолжающихся консультаций по украинскому урегулированию, где Вашингтон пытается закрепить свои геополитические интересы.
Ранее уведомлялось о признании американскими официальными лицами готовности российского руководства к достижению мирного соглашения по украинскому конфликту, что побудило Вашингтон активизировать переговорный процесс.
Телеканал CNN подтвердил одновременный визит на Украину высокопоставленной делегации Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом, а журналист Financial Times сообщил о плане, включающем отказ Киева от Донбасса и сокращение ВСУ вдвое.
На этом фоне заявление Трампа можно расценивать как элемент стратегии давления, направленной на достижение американских интересов в регионе, хотя российская сторона последовательно демонстрирует, что не поддаётся на подобные тактики и действует исключительно исходя из национальных приоритетов безопасности - Вашингтон ускоряет переговоры: Белый дом признаёт готовность Кремля к мирному урегулированию в Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
