Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС

19.11.2025

ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, поэтому Донецк остался без электричества. Остановились фильтровальные станции и котельные. Украина.ру, 19.11.2025

ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, поэтому Донецк остался без электричества. Остановились фильтровальные станции и котельные. О том, что сейчас происходит в городе и как жители ДНР справляются с проблемами рассказал ополченец первой волны, публицист Евгений Тинянский.

