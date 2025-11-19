https://ukraina.ru/20251119/kak-v-dnr-za-sutki-vosstanovili-energosnabzhenie-tinyanskiy-o-geroizme-kommunalschikov-i-situatsii-1071873709.html
Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС
Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС - 19.11.2025 Украина.ру
Как в ДНР за сутки восстановили энергоснабжение? Тинянский о героизме коммунальщиков и ситуации после ТЭС
ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, поэтому Донецк остался без электричества. Остановились фильтровальные станции и котельные. Украина.ру, 19.11.2025
ВСУ атаковали Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, поэтому Донецк остался без электричества. Остановились фильтровальные станции и котельные. О том, что сейчас происходит в городе и как жители ДНР справляются с проблемами рассказал ополченец первой волны, публицист Евгений Тинянский.
