https://ukraina.ru/20251119/ischenko-bryussel-khochet-perelozhit-riski-konfiskatsii-aktivov-na-natsionalnye-pravitelstva-1071809002.html

Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства

Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства - 19.11.2025 Украина.ру

Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства

Брюссельские чиновники лоббируют конфискацию российских активов, чтобы получить политические дивиденды без ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-11-19T04:50

2025-11-19T04:50

2025-11-19T04:50

новости

украина

брюссель

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

миа "россия сегодня"

ес

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_b234b7c0442e690eca3cb361830879a5.jpg

По словам политолога, суть спора в ЕС сводится к простому вопросу: "Надо помогать Украине. Надо конфисковать российские деньги. Только давайте на вашей территории конфискуем. А почему на моей?".Ищенко отметил мотивацию европейских чиновников. "А евробюрократия получит только бонусы: финансирует Украину, поддерживает эскалацию с Россией", — пояснил он."Повторюсь, евробюрократия будет продавливать идею с конфискацией российских активов. Просто пока национальные юрисдикции отказываются в этом участвовать — это очень больно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

украина

брюссель

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брюссель, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, миа "россия сегодня", ес, европа, замороженные активы, активы, деньги, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине