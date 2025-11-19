Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства - 19.11.2025 Украина.ру
Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства
Брюссельские чиновники лоббируют конфискацию российских активов, чтобы получить политические дивиденды без ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам политолога, суть спора в ЕС сводится к простому вопросу: "Надо помогать Украине. Надо конфисковать российские деньги. Только давайте на вашей территории конфискуем. А почему на моей?".Ищенко отметил мотивацию европейских чиновников. "А евробюрократия получит только бонусы: финансирует Украину, поддерживает эскалацию с Россией", — пояснил он."Повторюсь, евробюрократия будет продавливать идею с конфискацией российских активов. Просто пока национальные юрисдикции отказываются в этом участвовать — это очень больно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
Ищенко: Брюссель хочет переложить риски конфискации активов на национальные правительства

04:50 19.11.2025
 
Брюссельские чиновники лоббируют конфискацию российских активов, чтобы получить политические дивиденды без ответственности за последствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Для евробюрократии конфискация российских активов — самое то, потому что евробюрократия ни за что не отвечает. Отвечать будут национальные юрисдикции, в которых это конфисковано", — заявил эксперт.
По словам политолога, суть спора в ЕС сводится к простому вопросу: "Надо помогать Украине. Надо конфисковать российские деньги. Только давайте на вашей территории конфискуем. А почему на моей?".
Ищенко отметил мотивацию европейских чиновников. "А евробюрократия получит только бонусы: финансирует Украину, поддерживает эскалацию с Россией", — пояснил он.
"Повторюсь, евробюрократия будет продавливать идею с конфискацией российских активов. Просто пока национальные юрисдикции отказываются в этом участвовать — это очень больно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаБрюссельРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руМИА "Россия сегодня"ЕСЕвропазамороженные активыактивыденьгианалитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украине
 
