"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
Коррупционный скандал с участием "кошелька Зеленского" Тимура Миндича является частью борьбы за влияние на Украине. НАБУ, контролируемое США, пытается оказать давление на главу киевского режима и его британских кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов
Комментируя коррупционный скандал, в котором фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, Куликов обозначил расстановку сил. "Конечно, НАБУ контролируется США. В отличие от СБУ и ГУР, которые контролируются британцами и Зеленским", — заявил эксперт.
Политолог расценил действия Национального антикоррупционного бюро Украины как инструмент давления.
"И я бы рассматривал этот наезд как наезд на Зеленского. Вопрос в том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев при помощи США. Это будет интересная история", — отметил он.
Куликов резюмировал, что за этим стоит более масштабная цель Вашингтона. "Я бы сказал, что это американский проект по восстановлению своей единоличной власти на Украине. Зеленский стал слишком наглый", — констатировал он.
Глава киевского режима уже открыто позволяет себе высказываться, что Трамп ему не указ, а президент США очень не любит "публичных наездов", подытожил собеседник издания.
