https://ukraina.ru/20251119/eto-budet-interesnaya-istoriya-kulikov-o-tom-udastsya-li-nabu-dozhat-zelenskogo-sbu-i-britantsev-1071796344.html

"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев

"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев - 19.11.2025 Украина.ру

"Это будет интересная история": Куликов о том, удастся ли НАБУ дожать Зеленского, СБУ и британцев

Коррупционный скандал с участием "кошелька Зеленского" Тимура Миндича является частью борьбы за влияние на Украине. НАБУ, контролируемое США, пытается оказать давление на главу киевского режима и его британских кураторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов

2025-11-19T05:10

2025-11-19T05:10

2025-11-19T05:10

новости

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

набу

сбу

украина.ру

тимур миндич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg

Комментируя коррупционный скандал, в котором фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, Куликов обозначил расстановку сил. "Конечно, НАБУ контролируется США. В отличие от СБУ и ГУР, которые контролируются британцами и Зеленским", — заявил эксперт.Политолог расценил действия Национального антикоррупционного бюро Украины как инструмент давления. Куликов резюмировал, что за этим стоит более масштабная цель Вашингтона. "Я бы сказал, что это американский проект по восстановлению своей единоличной власти на Украине. Зеленский стал слишком наглый", — констатировал он.Глава киевского режима уже открыто позволяет себе высказываться, что Трамп ему не указ, а президент США очень не любит "публичных наездов", подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.О том, способна ли позиция Трампа по Венесуэле перерасти в реальную интервенцию — в материале Анны Черкасовой "Скотт Риттер и Гарланд Никсон: Украина — тяжелый якорь “на шее” РФ и США, но она обречена" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, набу, сбу, украина.ру, тимур миндич, киевский патриархат, власти украины, главное управление разведки украины (гур), война на украине, коррупция