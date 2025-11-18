https://ukraina.ru/20251118/otmyvali-dengi-dlya-zelenskogo-i-ermaka-chem-zanimalis-figuranty-plenok-mindicha-bratya-tsukermany-1071770492.html

Отмывали деньги для Зеленского и Ермака. Чем занимались фигуранты пленок Миндича братья Цукерманы

На Украине уже вторую неделю не утихает коррупционный скандал, связанный с воровством ближайшего окружения Зеленского. Его уже даже окрестили "Миндичгейт", поскольку центральной фигурой является Тимур Миндич, подельник Зеленского и совладелец студии "Квартал-95".

Куда меньше внимания уделяют братьям Михаилу и Александру Цукерманам – финансистам, занимавшихся отмыванием средств. Как и Миндич, они успели скрыться в Израиле. Обычно израильские власти не выдают своих граждан, разве что, если ФБР США очень попросит.Депутат Ярослав Железняк писал, что братья Цукерманы вели финансовую часть у Тимура Миндича. Младший из братьев, Михаил Цукерман, по данным нардепа Железняка, обеспечивал движение денег по счетам.Старший брат, Александр Цукерман, по сообщениям украинских СМИ, на пленках, которые записывали антикоррупционеры из НАБУ, фигурирует как "Шугармэн". В частности на пленках НАБУ "Шугармен" говорил о передаче денег вице-премьер-министру, которым на тот момент был Алексей Чернышов. На опубликованных фрагментах записей присутствуют также свидетельства попыток подозреваемых влиять на назначения министров в правительстве и послов Украины в ключевых странах.По данным НАБУ, Александр Цукерман влиял на работу компании "Энергоатом", получал незаконные платежи от подрядчиков, а полученные деньги переводил через подпольный конвертационный центр. Подрядчики должны были платить этой ОПГ 10-15% от стоимости контракта в сфере энергетики. Особо несговорчивым угрожали мобилизацией.Согласно прослушке, деньги, полученные с энергетических контрактов, дробились на партии — "по 200", "по 350", "лимон" (миллион) долларов. Часть суммы передавалась наличными, часть — через криптовалюту USDT. В разговорах участники жалуются, что им "тяжело таскать коробки" с наличными, обсуждают, как именно упаковывать купюры, и шутят, как тяжело нести 1,6 миллиона долларов.В одном из разговоров Александр Цукерман прямо говорит, что "Тимур [Миндич] в связке с Герой" — то есть с министром энергетики Галущенко, который обеспечивал политическое прикрытие схемы.На прошлой неделе были задержаны две женщины, которых называют бухгалтерами и казначеями компании Цукермана – Леся Устимено и Людмила Зорина. Однако за них тут же был внесен баснословный залог в размере 37 миллионов гривен. Как выяснили киевские журналисты, залог внесла некая компания "Вангар" с уставным капиталом всего в одну тысячу гривен, созданная полгода назад. Следов хозяйственной деятельности компании журналистам найти не удалось. Проще говоря, это обычная подставная фирма-однодневка. По версии следствия, Леся Устименко вместе с другими участниками занималась легализацией средств, "отмыв" 145 млн грн. В контактах одного из участников схемы она указана как "Леся Киев, финансист Братьев" (имеются в виду братья Цукерманы).Украинские журналисты нашли у Александра Цукермана элитную недвижимость в Киеве – две квартиры на улице Чикаленко, которые ему подарила супруга, тоже гражданка Израиля, основательница медицинского центра DMC. Именно там якобы и передавали наличные через Светлану Чернышову, жену экс-министра.Зеленский показательно ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана. Однако, как отмечает украинский Telegram-канал "Рубикон", в Офисе президента избрали тактику демонстративного "слива" фигурантов коррупционного скандала, дистанцирования от них и одновременно их непубличного прикрытия."Миндича и Цукермана спокойно выпустили за границу накануне обысков. Санкции против них Зеленский ввёл только на 3 года, а не на 10 лет, как против всех остальных, и только как против граждан Израиля (хотя оба имеют гражданство Украины)", - пишет "Рубикон". Такая тактика Офиса президента может рассыпаться, если в новых "плёнках Миндича" появятся доказательства личного участия Зеленского в коррупционных схемах.Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак тоже был в деле. Он фигурирует на записях под кличкой "Али-Баба". "Если у него есть своя кличка, значит, он не просто в курсе всей движухи в офисе Цукермана и на квартире Миндича, он в ней участвовал", - утверждает Железняк. В связи с этим Железняк считает, что Ермак должен быть уволен, но Зеленский на это вряд ли пойдёт.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что схемы возглавлял лично Зеленский. "Чтобы сейчас не выдумывал Зеленский - всем очевидно, он тот самый вор и мародер, который возглавлял расхищения, которые совершали его миньоны Миндич, Чернышов, Цукерман, Галущенко и другие", - считает Дубинский.Александр Цукерман по телефону из Израиля отверг все обвинения, пообещав вернуться на Украину, "когда настанет время". Опыт и судьба многих фигурантов прошлых коррупционных схем вполне может обнадеживать Цукерманов. Они надеются отсидеться в Израиле, пока скандал не затихнет, тем более что средствами на безбедную жизнь они себя обеспечили с помощью Зеленского и Ермака.О других особенностях нынешнего коррупционного скандала на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Громкое эхо "пленок Миндича""

