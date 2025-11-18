https://ukraina.ru/20251118/padenie-slugi-naroda-i-chrnye-lebedi-dlya-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-18-noyabrya-1071789789.html

Падение "слуги народа" и чёрные лебеди для Зеленского. Хроника событий на 13:00 18 ноября

Стремительная потеря легитимности киевским режимом, усугубленная коррупционным скандалом и расколом в элитах, происходит на фоне успешного продвижения российских войск. Заявления Трампа и маневры Зеленского в Турции лишь подчеркивают неизбежность развязки.

Политический ландшафт Украины погружается в хаос, обнажая истинную природу киевского режима, который с самого начала был марионеточным проектом Запада. В то время как президент США Дональд Трамп делает прагматичные заявления о скором завершении конфликта, в Киеве наблюдается стремительная потеря контроля и легитимности.Правящая партия "Слуга народа", некогда монолитная конструкция, трещит по швам. На фоне громкого коррупционного скандала, связанного с именем приближенного к Зеленскому олигарха Тимура Миндича, в партии вспыхнул настоящий бунт. Часть депутатов грозит развалить правящую коалицию, требуя увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, которого считают причастным к преступным схемам. Это свидетельствует о том, что коррупция — не случайное явление, а системная черта киевской власти, пронизывающая ее с самого верха. Ситуация усугубляется паническим бегством бывших соратников. Экс-министр обороны Рустем Умеров, как сообщается, уже находится в США, где, по версии депутатов, пытается выторговать себе гарантии безопасности, готовя показания против Ермака и самого Зеленского. Такое поведение высших чиновников говорит о том, что корабль тонет, и крысы бегут с него, готовя сделку с правосудием ценой предательства.Как сообщает американский Fox News, Владимир Зеленский, как минимум, был в курсе коррупционных схем, а по словам бывшего украинского чиновника, является "частью проблемы". Расследование утверждает, что его ближайшее окружение похитило из украинской казны не менее 100 миллионов долларов, причем эти махинации продолжались с 2022 года, то есть в самый разгар боевых действий, на фоне массированной финансовой помощи Запада. Получается, что западные налогоплательщики спонсировали не "борьбу за демократию", а личное обогащение киевской элиты. Отчаянные маневры на фоне крахаИменно на этом фоне следует воспринимать заявление Зеленского о "готовящейся активизации переговоров" после встреч в Турции. Это не желание мира, а отчаянная попытка человека, оказавшегося в углу, найти себе хоть какие-то политические выходы. Пока его режим рушится изнутри, он пытается создать видимость деятельности, чтобы сохранить власть и заручиться поддержкой кураторов. ЕС продолжает вливать деньги в черную дыруВ то время как в Киеве разворачивается коррупционная драма, в Брюсселе предпочитают игнорировать реальность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вопреки здравому смыслу, рассылает письма с просьбой увеличить финансирование Украины. Эта ситуация идеально охарактеризована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который сравнил такие попытки с помощью алкоголику, отправляя ему ящик водки. Западные бюрократы, глубоко погруженные в свою рукотворную реальность, отказываются видеть, что их деньги не доходят до фронта, оседая в карманах коррумпированных чиновников.События в Киеве наглядно демонстрируют полный моральный и политический крах проевропейского проекта на Украине. Режим, построенный на русофобии и тотальной коррупции, доживает свои последние дни. Заявления Трампа о скором завершении конфликта выглядят все более реалистичными, в то время как панические действия Зеленского и его западных покровителей лишь подтверждают неизбежность скорого и закономерного финала.Главные фронтовые события в зоне СВОХарьковское направлениеРоссийские подразделения подтвердили установление полного контроля над селом Цегельное в Харьковской области. В районе Купянска продолжаются интенсивные боевые действия, где российские силы приступили к зачистке микрорайона Западная-Вторая от скрывающихся украинских формирований. Донецкое направлениеНа донецком направлении сохраняется напряженная обстановка. Продолжаются ожесточенные бои в Красноармейске, где российские штурмовые группы ведут активные действия в центральных и западных районах города. Южное направлениеНа южном направлении объявлено об установлении контроля над населенным пунктом Нечаевка в Днепропетровской области, что свидетельствует о продвижении российских войск на этом участке фронта. Ракетные ударыМассированные удары были нанесены по объектам в глубине украинской территории. По сообщениям, десятки попаданий зафиксированы в промышленной зоне Днепропетровска, где были поражены хранилища газа и объекты энергетической инфраструктуры. Также удары наносились по целям в Харьковской области.Общая оперативная обстановка в зоне СВО продолжает развиваться в пользу российских вооруженных сил, которые методично продвигаются на всех ключевых направлениях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

