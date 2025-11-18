https://ukraina.ru/20251118/kto-gotov-platit-za-starykh-klyach-vo-vlasti-na-ukraine-ischenko-o-gopkompanii-vmesto-zelenskogo-1071816407.html

Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского

Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского - 18.11.2025

Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о чёрной... Украина.ру, 18.11.2025

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о чёрной коррупционной дыре на Украине и проанализировал попытки старых кадров снова прийти к власти в Киеве: 00:18 – О коррупционном деле Миндича; 12:50 – Старые кадры снова на арене в Киеве? 20:56 – Чего ждёт Трамп в ситуации на Украине? *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

