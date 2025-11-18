Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского - 18.11.2025 Украина.ру
Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского
2025-11-18T22:25
2025-11-18T22:25
политика
украина
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
тимур миндич
украина.ру
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о чёрной коррупционной дыре на Украине и проанализировал попытки старых кадров снова прийти к власти в Киеве: 00:18 – О коррупционном деле Миндича; 12:50 – Старые кадры снова на арене в Киеве? 20:56 – Чего ждёт Трамп в ситуации на Украине? *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
политика, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, тимур миндич, украина.ру, видео
политика, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Украина.ру

Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского

22:25 18.11.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о чёрной коррупционной дыре на Украине и проанализировал попытки старых кадров снова прийти к власти в Киеве:
00:18 – О коррупционном деле Миндича;
12:50 – Старые кадры снова на арене в Киеве?
20:56 – Чего ждёт Трамп в ситуации на Украине?
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш сайт: https://ukraina.ru
