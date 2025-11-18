Кто готов платить за "старых кляч" во власти на Украине? Ищенко о гопкомпании вместо Зеленского
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о чёрной коррупционной дыре на Украине и проанализировал попытки старых кадров снова прийти к власти в Киеве:
00:18 – О коррупционном деле Миндича;
12:50 – Старые кадры снова на арене в Киеве?
20:56 – Чего ждёт Трамп в ситуации на Украине?
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на