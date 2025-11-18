https://ukraina.ru/20251118/bee-fashion-forum-2025-krupneyshee-modnoe-sobytie-rossii-proydet-v-moskve-1071812525.html

BEE-FASHION FORUM 2025: крупнейшее модное событие России пройдет в Москве

20 ноября в столичном отеле "Radisson Славянская" состоится главное fashion-событие года — BEE-FASHION FORUM 2025, объединяющий ведущих представителей индустрии моды из России, стран СНГ и ЕАЭС.

Форум станет ключевой площадкой для формирования устойчивой экосистемы развития модного бизнеса через профессиональный нетворкинг и обмен стратегиями роста.Мероприятие соберет более 700 участников и 40 топовых спикеров, определяющих современные тренды в fashion-индустрии. В программе форума — обсуждение актуальных вопросов развития модного бизнеса, поиск решений для усиления рыночных позиций и расширения экспортного потенциала. Организаторы подчеркивают важность создания профессионального сообщества, способного конкурировать на международной арене в условиях формирования новой многополярной экономической архитектуры.Ранее уведомлялось о, успешном развитии международного сотрудничества России в различных сферах. В Нью-Дели состоялись российско-индийские консультации по морскому сотрудничеству под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева, где обсуждались перспективные проекты в судостроительной отрасли. Достигнутые договоренности подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства и создание независимых транспортно-логистических цепочек, что соответствует интересам развития национальной экономики в современных условиях - Углубление стратегического партнерства: Патрушев провел в Дели переговоры с индийскими властями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

