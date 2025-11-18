https://ukraina.ru/20251118/bee-fashion-forum-2025-krupneyshee-modnoe-sobytie-rossii-proydet-v-moskve-1071812525.html
BEE-FASHION FORUM 2025: крупнейшее модное событие России пройдет в Москве
BEE-FASHION FORUM 2025: крупнейшее модное событие России пройдет в Москве - 18.11.2025 Украина.ру
BEE-FASHION FORUM 2025: крупнейшее модное событие России пройдет в Москве
20 ноября в столичном отеле "Radisson Славянская" состоится главное fashion-событие года — BEE-FASHION FORUM 2025, объединяющий ведущих представителей индустрии моды из России, стран СНГ и ЕАЭС.
2025-11-18T21:05
2025-11-18T21:05
2025-11-18T21:48
россия
москва
украина
николай патрушев
украина.ру
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/16/1055781910_0:0:932:525_1920x0_80_0_0_bd7e0c82cb90b20d449f5847a0684b96.jpg
Форум станет ключевой площадкой для формирования устойчивой экосистемы развития модного бизнеса через профессиональный нетворкинг и обмен стратегиями роста.Мероприятие соберет более 700 участников и 40 топовых спикеров, определяющих современные тренды в fashion-индустрии. В программе форума — обсуждение актуальных вопросов развития модного бизнеса, поиск решений для усиления рыночных позиций и расширения экспортного потенциала. Организаторы подчеркивают важность создания профессионального сообщества, способного конкурировать на международной арене в условиях формирования новой многополярной экономической архитектуры.Ранее уведомлялось о, успешном развитии международного сотрудничества России в различных сферах. В Нью-Дели состоялись российско-индийские консультации по морскому сотрудничеству под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева, где обсуждались перспективные проекты в судостроительной отрасли. Достигнутые договоренности подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства и создание независимых транспортно-логистических цепочек, что соответствует интересам развития национальной экономики в современных условиях - Углубление стратегического партнерства: Патрушев провел в Дели переговоры с индийскими властями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/16/1055781910_78:0:895:613_1920x0_80_0_0_afe1bd3f9f3b006322364afbd4c546ad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, москва, украина, николай патрушев, украина.ру, снг
Россия, Москва, Украина, Николай Патрушев, Украина.ру, СНГ
BEE-FASHION FORUM 2025: крупнейшее модное событие России пройдет в Москве
21:05 18.11.2025 (обновлено: 21:48 18.11.2025)
20 ноября в столичном отеле "Radisson Славянская" состоится главное fashion-событие года — BEE-FASHION FORUM 2025, объединяющий ведущих представителей индустрии моды из России, стран СНГ и ЕАЭС.
Форум станет ключевой площадкой для формирования устойчивой экосистемы развития модного бизнеса через профессиональный нетворкинг и обмен стратегиями роста.
Мероприятие соберет более 700 участников и 40 топовых спикеров, определяющих современные тренды в fashion-индустрии.
В программе форума — обсуждение актуальных вопросов развития модного бизнеса, поиск решений для усиления рыночных позиций и расширения экспортного потенциала.
Организаторы подчеркивают важность создания профессионального сообщества, способного конкурировать на международной арене в условиях формирования новой многополярной экономической архитектуры.
Ранее уведомлялось о, успешном развитии международного сотрудничества России в различных сферах.
В Нью-Дели состоялись российско-индийские консультации по морскому сотрудничеству под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева, где обсуждались перспективные проекты в судостроительной отрасли.
Достигнутые договоренности подтверждают курс на укрепление стратегического партнерства и создание независимых транспортно-логистических цепочек, что соответствует интересам развития национальной экономики в современных условиях - Углубление стратегического партнерства: Патрушев провел в Дели переговоры с индийскими властями. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.