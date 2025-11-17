https://ukraina.ru/20251117/ubivat-i-byt-ubitymi-v-evrope-zreet-reshenie-otpravlyat-ukrainskikh-bezhentsev-obratno-na-ukrainu--1071747194.html

Убивать и быть убитыми. В Европе зреет решение отправлять украинских беженцев обратно на Украину

Убивать и быть убитыми. В Европе зреет решение отправлять украинских беженцев обратно на Украину - 17.11.2025 Украина.ру

Убивать и быть убитыми. В Европе зреет решение отправлять украинских беженцев обратно на Украину

Украинских беженцев, проживающих в Великобритании, могут быть возвращены домой, если их страну признают безопасной. Об этом 17 ноября заявила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд

2025-11-17T16:21

2025-11-17T16:21

2025-11-17T16:21

эксклюзив

украина

великобритания

германия

богдан безпалько

кароль навроцкий

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg

Министр напомнила, что программа для украинских беженцев изначально была временной. Поэтому украинцы, которые приехали в Великобританию в поисках убежища, не могут автоматически претендовать на постоянное проживание.По словам Махмуд, Великобритания планирует перейти на датскую модель предоставления убежища, которая подразумевает, что этот статус будет пересматриваться каждые два с половиной года. Право на долгосрочное проживание получать только те, кто долго работает и вносит вклад в экономику, сказала глава МВД Великобритании.Британское ведомство этим летом пересмотрело подход к предоставлению убежища гражданам Украины. Те просители, которых МВД Великобритании не захотело приютить у себя в стране, получили письмо с советом вернуться на родину, в "более безопасные районы" страны, не охваченные боевыми действиями.Правила проживания для украинских беженцев намерена поменять и Польша. Президент страны Кароль Навроцкий 15 ноября заявил, что Варшава в этом году последний раз продлевает закон о специальной помощи украинцам."Я подчеркнул, (...) что подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз. Я признаю, что к украинскому меньшинству в Польше спустя три года после начала войны следует относиться ответственно, но так же, как и ко всем другим меньшинствам в Польше", — процитировало слова президента издание Onet Wiadomości.С ноября этого года в Польше уже вступили в силу новые правила относительно проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения, в соответствии с которыми бесплатное заселение и пребывание в таких центрах отныне доступно только для наиболее уязвимых категорий граждан.По разным оценкам, в Европе в настоящее время проживает более 6,3 млн украинских беженцев. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего украинских граждан с 2022 года уехало в Германию (1,4 млн), Польшу (1 млн), Чехию (400 тысяч), Великобританию (250 тысяч) и Испанию (235 тысяч). В небольшой Чехии, например, доля украинцев в общей численности населения достигла почти пять процентов.После того, как в конце августа украинские власти разрешили молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезд из страны, государства Европы столкнулись с новой волной украинских беженцев. По данным немецкого издания Welt, до октября этого года количество запросов о предоставлении статуса беженца в Германии увеличилось в десять раз, но при этом реальный наплыв мигрантов вырос в 70-100 раз по сравнению с летом."Беженцам из Украины не нужно подавать заявление о предоставлении убежища в Германии и других странах Европейского Союза, потому что они принимаются в соответствии с так называемой Директивой о массовом притоке. В отличие от просителей убежища из Сирии, Афганистана или других стран, украинцы получают вид на жительство, который дает немедленный доступ к рынку труда и социальным выплатам. На уровне ЕС уже принято решение о продлении срока временной защиты до 4 марта 2027 года", - пишет немецкое издание.Правящая коалиция Германии уже достигла соглашение о сокращении пособий по безработице для украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года. В будущем они смогут получать только меньшие по размеру пособия для просителей убежища."Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну", - заявил по этому поводу депутат Христианско-демократического союза Юрген Хардт.Однако новая мера коснется лишь меньшинства из более чем миллиона украинских беженцев в Германии, пишет издание Bild. По данным немецкого правительства, в настоящее время около 700 тысяч украинцев получают гражданское пособие. Из них лишь 83 640 человек прибыли в страну с 1 апреля, отмечает издание.Война на Украине идет уже четвертый год и становится все более и более финансово затратной для стран Европы, рассказал в интервью Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его словам, в Сенате Великобритании сейчас рассматривается законопроект по ужесточению миграционной политики. В соответствии с этим законопроектом, например, нелегальным беженцем придется жить 20 лет в Великобритании, чтобы получить разрешение на постоянное место проживания, а легальным – 10 лет, уточнил эксперт. Под эти правила попадают и украинские беженцы тоже, подчеркнул он.Кроме того, по заявлениям самых британцев, украинские беженцы сейчас покидают Британию, так как не приживаются в этой стране, добавил Безпалько.Ужесточение правил, связанных с выдачей пособий беженцем с Украины, обсуждается сейчас и в Германии и Польше, продолжил политолог. Он не исключил, что это может быть связано с тем, что на самой Украине воевать некому."Если мужчины возвращаются на Украину, если их депортируют, они попадают в армию. Но здесь этот процесс не носит массовый характер. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте или чтобы хотя бы попытаться ее переломить, нужны сотни тысяч человек, которые должны будут депортироваться из Германии, Польши и других стран на территорию Украины", - рассказал Безпалько.Однако в странах Европы пока нет никаких законов, которые позволили бы в массовом порядке всех так называемых беженцев с Украины депортировать обратно десятками или сотнями тысяч, отметил политолог."Такие законы иногда робко обсуждались в прессе или о них заявляли какие-то политики. И для нас в России это хорошо. Пусть лучше живут в Европе, пусть вытягивают деньги из европейских стран. Пусть деньги лучше уйдут на беженцев, чем на закупку вооружений для ВСУ", - заявил Беспалько.Кроме того, есть еще один процесс, отметил эксперт. Люди, которым, например, не нравится жить в Великобритании и которые не могут там ужиться, часто уезжают не на Украину, а в Португалию, в Аргентину, сказал он."Им тоже не хочется на войну. Они понимают, что их могут мобилизовать в армию. Поэтому они просто пытаются переехать в другую страну", - добавил политолог.По его словам, люди, которые сейчас уезжают с Украины в Европу, могут претендовать на статус беженца, хоть и на других условиях."Пока самая главная проблема для граждан Украины – это вырваться за пределы страны", -подытожил Богдан Безпалько.В Германии ужесточения косметические. Там человеку прекращают выплачивать пособия и требуют, чтобы он устроился на работу. Или если у него дорогой автомобиль, ему говорят – мы не будем платить тебе пособия, продай автомобиль и живи за счет этих денег.Пока самая главная проблема для граждан Украины – это вырваться за пределы страны.Американские эксперты говорят о будущем Украины в беседе с Анной Черкасовой Скотт Риттер и Гарланд Никсон: Украина — тяжелый якорь “на шее” РФ и США, но она обречена

украина

великобритания

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, великобритания, германия, богдан безпалько, кароль навроцкий, украинские беженцы