https://ukraina.ru/20251117/razin-o-sdache-rovnopolya-i-yablokova-ya-ne-dumayu-chto-eto-khitryy-plan-komandovaniya-protivnika-1071710990.html

Разин о сдаче Ровнополья и Яблокова: "Я не думаю, что это хитрый план командования противника"

Сопротивление ВСУ на подступах к Гуляйполю носит ограниченный характер, а река Гайчур не станет серьезным препятствием для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

2025-11-17T04:30

По словам Разина, российские подразделения уже форсировали предыдущую водную преграду. "Реку Янчур мы уже форсировали. Сейчас укрепляем плацдарм на западном берегу и выдавливаем противника к реке Гайчур. Конечно, эта естественная водная преграда поможет немного замедлить наше продвижение. Но я бы отметил один немаловажный момент", — сказал он.Эксперт обратил внимание на характер обороны ВСУ. "Судя по кадрам Минобороны из освобожденных Успеновки и Даниловки, эти населенные пункты относительно целые. То есть ВСУ долго за них не держатся. Как только они чувствуют серьезный натиск ВС РФ (артиллерия, авиация, беспилотники), то из них уходят. Это не Марьинка, где за каждый дом разворачивалась целая война", — подчеркнул военкор.Он отметил, что у ВСУ большой дефицит личного состава, чтобы постоянно насыщать линию обороны. "Поэтому я не думаю, что сдача Ровнополья и Яблоково – это какой-то хитрый план командования противника, как об этом думают некоторые коллеги", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.

