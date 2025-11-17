От ядерного обострения к новому Будапешту: Выдрин о неизбежности скорой встречи Путина и Трампа - 17.11.2025 Украина.ру
От ядерного обострения к новому Будапешту: Выдрин о неизбежности скорой встречи Путина и Трампа
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью: Украина.ру, 17.11.2025
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью: "От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь". Из этой программы вы узнаете, с чем СССР вышел из холодной войны и что значит быть ядерной державой в современном мире. 00:46 – Почему СССР проиграл холодную войну? 13:32 – О демонстрации ядерной силы России; 17:54 – Психология Трампа и его миссия. Ссылка на статью Дмитрия Выдрина, о которой говорится в этом интервью: https://ukraina.ru/20251110/ot-yadernogo-ispytaniya-k-yadernomu-vospitaniyu-russkiy-put-1071236613.html?clckid=0c8bae87 Наш сайт: https://ukraina.ru
От ядерного обострения к новому Будапешту: Выдрин о неизбежности скорой встречи Путина и Трампа

21:18 17.11.2025
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог и писатель Дмитрий Выдрин. Обсудили его недавнюю статью:
"От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь".
Из этой программы вы узнаете, с чем СССР вышел из холодной войны и что значит быть ядерной державой в современном мире.
00:46 – Почему СССР проиграл холодную войну?
13:32 – О демонстрации ядерной силы России; 17:54 – Психология Трампа и его миссия.
Ссылка на статью Дмитрия Выдрина, о которой говорится в этом интервью:
https://ukraina.ru/20251110/ot-yadernogo-ispytaniya-k-yadernomu-vospitaniyu-russkiy-put-1071236613.html?clckid=0c8bae87
Наш сайт: https://ukraina.ru
Лента новостейМолния