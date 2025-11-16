https://ukraina.ru/20251116/tsezar-vne-podozreniy-bankovaya-zapuskaet-operatsiyu-po-otmyvaniyu-zelenskogo-1071699868.html

"Цезарь вне подозрений". Банковая запускает операцию по отмыванию Зеленского

Пока Зеленский колесит по Европе, изображая из себя рукопожатного лидера, у него дома политтехнологи и журналисты пытаются отмыть заляпанный коррупционными пятнами мундир "генералиссимуса".

При этом о войне, расширении фронта и провалах ВСУ никто не говорит - все заняты "ушами Мидаса" (так называется антикоррупционное расследование против соратников Зеленского).Пока антикризисные менеджеры Банковой придумали двухходовку, которая по их мнению, способна отвлечь внимание от "крыши", под которой работала прачечная "95 квартала", только в энергетической сфере отмывшая более 100 миллионов долларов.Вариант первый: демократическая коррупция"Коррупция - это неотъемлемая часть современной украинской экономики," - так советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал скандал вокруг "дела Миндича". По словам рупора Банковой (улица, где в Киеве находится Офис президента Украины - Ред.), любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. Подоляк подчеркнул, что такие вещи случаются во всех странах мира. Фактически Подоляк легитимизировал разложение госструктур, свёл его к глобальной норме и призвал относиться к коррупции, как к погоде: неприятно, но что поделаешь. Однако, тут принципиальна и отсылка к другим демократическим странам, где коррупция якобы является нормой жизни и частью экономики. Пока европейские державы, учившие Украину демократии на майданах, никак не отреагировали на выпад советника Зеленского. Выходит, согласны с тем, что взяточничество, распил бюджетов во время войны и космические откаты это и есть те самые "европейские ценности"? Или просто у самих "рыльца в пуху" и сигнал из Киева они расшифровали правильно: будете давить на Зеленского - расскажем, сколько и чего прилипло к европейским рукам от военных траншей и международной финансовой помощи. Наверняка, ни канцлеру Мерцу, ни Урсуле фон дер Ляйен, которые продолжают выделять Киеву деньги даже на фоне "Миндичгейта", не захочется услышать такие разоблачения.Однако, ключевая манипуляция Банковой все же не в сравнении с другими странами, а в расстановке акцентов. Вместо признания системного гниения управленческого аппарата, Офис президента пытается скормить обществу удобный нарратив: мол, главное не отсутствие коррупции, а скорость реакции государства. Где-то мы такое уже слышали? А, от Глеба Жеглова: "а ты им объясни, что порядок в стране зависит не от количества воров, а от умения властей их обезвреживать". Неудивительно, что киношники из "95 квартала" использовали для своего отбеливания посыл из культового сериала: у них все, как в кино. Вот Подоляк и говорит, что самое важное - насколько быстро и насколько конкретно действует государство в вопросе пресечения коррупции."Если государство действует быстро и жестко - Украина, кстати, в этом кейсе демонстрирует именно такую быструю реакцию: 1-3 дня, и уже есть соответствующая реакция от президента и государственных институций касательно подозреваемых. Отмечу, что это пока еще юридическая составляющая - расследование продолжается, но уже есть соответствующие подозрения. Государство быстро и жестко на это реагирует. Есть уже и соответствующие политические, санкционные и юридические решения. Это свидетельствует о зрелости государства", - подчеркнул советник главы ОП.То есть - воровать и ыстро реагировать на это - и есть зрелость государства.По сути, заявление Подоляка - это новая идеологическая линия Банковой: признать коррупцию нормой, обесценить возмущение общества и представить "Миндичгейт" не как результат системы Зеленского, а как обычную рабочую ситуацию. Такой себе "контрольный в голову" всем обещаниям Майдана. Неужто на Украине демайданизация началась?Примечательно, что парламентская фракция "Слуга народа" немедленно открестилась от антикризисных заявлений ОП. "Сложно сказать, почему Михаил Подоляк решил, что коррупция это неотъемлемая часть экономики, но не думаю, что во фракции "Слуга Народа" найдётся хоть один человек, разделяющий это мнение. Коррупция, это неотъемлемая часть теневой экономики, с которой Рада, всеми фракциями без исключения, борется все эти шесть лет", - высказался нардеп Бужанский. Иными словами, парламент уже дистанцируется от антикоррупционной стратегии главы киевского режима, а, значит, может и в дальнейшем идти против воли Банковой. Тревожный сигнал для Офиса президента, ведь раньше ВР одобрительно проглатывала любую чушь, вроде кофе на Ялтинской набережной, которую тоже, кстати, озвучивал Подоляк.Вариант второй: Миндич крал- Зеленский не знал"Жена Цезаря должна быть вне подозрений", "Царь хороший, бояре-плохие", "Эти руки ничего не крали", "Рафик неувиноват". Этими нехитрыми методами антикризисные менеджеры Зеленского пытаются спасти положение и представить дело так, будто стержнем коррупционного международного скандала является совладелец "95 квартала" Тимур Миндич, который без ведома Зеленского и крал, и отмывал, и пилил. Впрочем, Миндич сбежал из страны за несколько часов до обыска, и теперь его могут пинать сколько угодно - для правоохранителей и судей он недоступен. Как в том еврейском анекдоте: "когда меня нет дома, можете меня даже бить".Но главный акцент пиарщиками ОП делается на том, что Миндич - частное лицо, а связанные с ним министры, их замы, советники и прочие замешанные в коррупционных схемах нехорошие люди не назначаются президентом, и ему не подчиняются. Поэтому-то Зеленский и рекомендовал Кабмину "очиститься" от этого балласта, а премьер Юлия Свириденко оперативно отстранила замаранных министров энергетики и юстиции от должности. В этом случае Зеленский выглядит не как куратор коррупционной схемы, а как борец с этим нехорошим явлением. Украинцам стараются внушить, что это Зеленский потребовал вскрыть коррупционное "гнездо" и обеспечил условия для работы НАБУ и САП, правда забывая упомянуть, что еще летом Банковая пыталась взять под контроль антикоррупционную проамериканскую вертикаль и посадила следователей, которые расшифровывали "пленки Миндича".Интересно, поверят ли украинцы в столь тупые оправдания? Хотя Миндич формально не вписан в структуры власти, но все знают о его тесной и многолетней дружбе с Зеленским: они совместно рулили "95 кварталом", праздновали день рождения Зеленского в доме Миндича… И это не считая, вскрытых НАБУ деталей о том, как "негосударственный человек" Миндич отправлял главе государства смс, организовывал встречи с министрами-коррупционерами. Опять же, и Зеленский и Ермак открыто пиарили дальнобойность ракет "Фламинго", якобы изготавливаемых компанией FirePoint, принадлежащей Миндичу. Так что тезис о "жене Цезаря" пока не заходит никому, кроме европейских союзников, которые в доле с киевским режимом. Кстати, не они ли подсказали Зеленскому идею ручного майдана? Уже вчера на центральной площади Киева собралась сотня молодых людей с картонками в руках, требовавших очистить Украину от коррупции. И хотя на самодельных плакатах были громкие призывы типа "Геть коррупцию!", "Нет - новым Свинарчукам при власти!", но фамилии Зеленского как главного крышевателя коррупционеров, нигде написано не было. Что и говорит о том, что очередное антикоррупционное восстание масс - не более, чем перестановка кроватей в борделе, которому никто из вменяемых украинцев не верит.Да и на Западе пока никак не реагируют на украинский мини-майдан, возглавляемый кстати, активисткой прошлого переворота Марией Барабаш. Дональд Трамп, кажется, вообще забыл об Украине и Зеленском, стоит ли удивляться, что Белый дом показуха "95 квартала" по борьбе с отмыванием денег не интересует? Европа тоже помалкивает. Стараются одни соросята, так что похоже, что весь "Миндичгейт" - это игра демократов США, направленная на замену заигравшегося актера. Посмотрим, чем она закончится, но явно малоприятным для "жены Цезаря", которая вовремя не соскочила с трона.О других скандальных заявлениях недели - в статье Сергея Зуева "Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе"

