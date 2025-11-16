https://ukraina.ru/20251116/posle-osvobozhdeniya-kupyanska-u-vs-rf-budut-razvyazany-ruki-dlya-udara-na-lyubom-napravlenii--ekspert-1071378718.html

После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт

После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт - 16.11.2025 Украина.ру

После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт

Контроль над Купянском открывает для российских войск ряд стратегических возможностей, которые могут привести к кардинальному изменению ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

По словам Онуфриенко, после взятия Купянска у ВС РФ получат возможность для удара в любом из направлений. "В частности, на Печенеги и южную оконечность одноименного водохранилища, которое расположено восточнее Харькова", — уточнил эксперт.Он описал масштаб возможной операции: "Выход туда позволяет окружить огромную территорию на 60 тысяч квадратных километров, где у ВСУ не будет никаких возможностей для снабжения. С двух сторон – граница с РФ. С запада – водохранилище до двух километров шириной". Онуфриенко отметил, что переправляться на нем на лодках хуже, чем через Днепр: "Сами понимаете, какие это жирные цели для дронов"."Если мы возьмем Купянск, у нас будут развязаны руки для удара в любом из направлений", — повторил военно-политический обозреватель. Он также отметил, что продвижение от Купянска к Печенегам позволит отрезать противника с юга."А, продвигаясь от Купянска к Печенегам, мы отрежем противника с юга. Проблемы у ВСУ будут колоссальные", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.

