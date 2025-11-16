После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/posle-osvobozhdeniya-kupyanska-u-vs-rf-budut-razvyazany-ruki-dlya-udara-na-lyubom-napravlenii--ekspert-1071378718.html
После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт
После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт - 16.11.2025 Украина.ру
После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт
Контроль над Купянском открывает для российских войск ряд стратегических возможностей, которые могут привести к кардинальному изменению ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-11-16T05:20
2025-11-16T05:20
новости
купянск
россия
харьков
михаил онуфриенко
украина.ру
вооруженные силы украины
всу
разгром всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg
По словам Онуфриенко, после взятия Купянска у ВС РФ получат возможность для удара в любом из направлений. "В частности, на Печенеги и южную оконечность одноименного водохранилища, которое расположено восточнее Харькова", — уточнил эксперт.Он описал масштаб возможной операции: "Выход туда позволяет окружить огромную территорию на 60 тысяч квадратных километров, где у ВСУ не будет никаких возможностей для снабжения. С двух сторон – граница с РФ. С запада – водохранилище до двух километров шириной". Онуфриенко отметил, что переправляться на нем на лодках хуже, чем через Днепр: "Сами понимаете, какие это жирные цели для дронов"."Если мы возьмем Купянск, у нас будут развязаны руки для удара в любом из направлений", — повторил военно-политический обозреватель. Он также отметил, что продвижение от Купянска к Печенегам позволит отрезать противника с юга."А, продвигаясь от Купянска к Печенегам, мы отрежем противника с юга. Проблемы у ВСУ будут колоссальные", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-10-noyabrya-1071353496.html
купянск
россия
харьков
купянское направление
днепр
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_2c10e895684134d4f6dee2a834172013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, россия, харьков, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, купянское направление, днепр, днепр (река)
Новости, Купянск, Россия, Харьков, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ, Купянское направление, Днепр, Днепр (река)

После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт

05:20 16.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Контроль над Купянском открывает для российских войск ряд стратегических возможностей, которые могут привести к кардинальному изменению ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам Онуфриенко, после взятия Купянска у ВС РФ получат возможность для удара в любом из направлений. "В частности, на Печенеги и южную оконечность одноименного водохранилища, которое расположено восточнее Харькова", — уточнил эксперт.
Он описал масштаб возможной операции: "Выход туда позволяет окружить огромную территорию на 60 тысяч квадратных километров, где у ВСУ не будет никаких возможностей для снабжения. С двух сторон – граница с РФ. С запада – водохранилище до двух километров шириной".
Онуфриенко отметил, что переправляться на нем на лодках хуже, чем через Днепр: "Сами понимаете, какие это жирные цели для дронов".
"Если мы возьмем Купянск, у нас будут развязаны руки для удара в любом из направлений", — повторил военно-политический обозреватель. Он также отметил, что продвижение от Купянска к Печенегам позволит отрезать противника с юга.
"А, продвигаясь от Купянска к Печенегам, мы отрежем противника с юга. Проблемы у ВСУ будут колоссальные", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
10 ноября, 10:19
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 10 ноября
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскРоссияХарьковМихаил ОнуфриенкоУкраина.руВооруженные силы УкраиныВСУразгром ВСУСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияВС РФнаступление ВС РФКупянское направлениеДнепрДнепр (река)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Я – Буба, я из Донбасса, здасьте! К 90-летию популярного персонажа советского кино
07:30Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"
07:10Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе
07:00Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение
06:27К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ
06:00"Зеленский подставляет всех евреев Украины и будит дух погромов". Эксперты и политики о происходящем
05:50"Размазались" на тысячу километров: военный аналитик указал на стратегическую ошибку ВСУ
05:45"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации
05:30"Для боя в городе это просто сказка": военный эксперт про возможности платформы "Козерог-1"
05:20После освобождения Купянска у ВС РФ будут развязаны руки для удара на любом направлении — эксперт
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
05:10"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
05:00Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
04:50"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
04:40"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
04:30Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ
04:20Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
04:10"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
04:00"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
Лента новостейМолния