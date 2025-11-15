Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября - 15.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251115/zelenskiy-predstavil-voennym-e-bally-udary-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-15-noyabrya-1071669386.html
Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября - 15.11.2025 Украина.ру
Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
Владимир Зеленский представил новшество для ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по регионам России
2025-11-15T13:30
2025-11-15T13:30
хроники
владимир зеленский
вячеслав гладков
херсонская область
украина
россия
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071669251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1873ed5b763cb059d8917cca91a16bd9.jpg
Владимир Зеленский заявил о внедрении новшества в ВСУ."Уже с 1 декабря должна заработать система электронных балов — "е-баллов" (в ориг. "є-балів", может переводится как "есть-баллов" — Ред.) —за эвакуацию раненных наземными роботизированными комплексами (НРК) и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение — оно подготовлено", — подчеркнул Зеленский, рассказывая о заседании Ставки верховного главнокомандующего.Он отметил, что Силы беспилотных систем, в частности - "Птицы Мадьяра", а также другие соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурсов.Кроме того, указал Зеленский, "уже есть расширенный функционал для военных в разных бригадах".Также он указал, что Украина разрабатывает план нанесения существенного урона российским подразделениям БПЛА.Обстрелы и налётыУтром 15 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 14 ноября до 07:00 по московскому времени 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 25 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Тамбовской области, 5 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Саратовской области, 2 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Самарской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 1 снаряд. Атака произошла на донецком направлении.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Нововладимировка — 2; Чулаковка — 3; Новая Маячка — 3; Бехтеры — 4; Обрывка — 5; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.Утром 15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Таврово, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены. Вчера стало известно, что 13 ноября в селе Ясные Зори в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина", — писал Гладков.В селе Красный Октябрь повреждены дом и автомобиль, в селе Ясные Зори — ГАЗель, в посёлке Малиновка — дом и хозпостройка, в посёлке Октябрьский — одна машина. Сегодня рано утром в селе Бочковка от удара дрона сгорели 3 хозпостройки.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Зозули и хутор Красиво атакованы по одному БПЛА. В посёлке Борисовка повреждены 2 частных дома и линия электропередачи, в хуторе Красиво — автомобиль, в селе Зозули — ГАЗель.В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка и хутору Леоновка совершены удары 9 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Дальний повреждены частный дом и автомобиль.Над Вейделевским округом подавлен один дрон. Без последствий.В Волоконовском округе сёла Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хутора Бочанка, Екатериновка, Ульяновка и Шаховка подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты."В хуторе Бочанка от атаки дрона на автомобиль ранены супруги. Женщина госпитализирована, мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина сгорела. В селе Волчья Александровка при детонации дрона пострадали три человека. Мужчина проходит лечение в стационаре, женщины — амбулаторно. На месте атаки повреждены объект торговли и 2 машины", — сообщил губернатор.В хуторе Ульяновка повреждён корпус сельхозпредприятия, в хуторе Шаховка — цех предприятия и объект инфраструктуры, в районе села Грушевка и хуторе Екатериновка — по одному микроавтобусу, в селе Борисовка — 2 дома, а также частично разрушена хозпостройка.В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 26 БПЛА, один из которых сбит."В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил ранения. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжёлое", — рассказал Гладков.В городе повреждены забор частного дома и 3 машины, одна из которых сгорела. В селе Головчино повреждён объект инфраструктуры, в селе Безымено — оборудование сельхозпредприятия, в селе Гора-Подол — 2 машины, в селе Дорогощь — объект инфраструктуры.Над Ивнянским округом сбит БПЛА. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Колотиловка и Староселье выпущено 17 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА, 9 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет."В Ракитянском округе посёлок Ракитное, село Дмитриевка и хутор Первомайский атакованы 4 БПЛА, один из которых сбит. В селе Дмитриевка повреждены техническое оборудование коммерческого предприятия и объект инфраструктуры, в посёлке Ракитное уничтожена огнём кабина грузового автомобиля", — указывалось в сводке.Над Ровеньским округом сбит один БПЛА. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка повреждены 2 автомобиля, в селе Сурково — газовая труба, дом и автомобиль, в посёлке Маслова Пристань огнём уничтожены грузовой автомобиль, оборудование и навес коммерческого объекта, а также повреждена машина. В хуторе Ржавец от падения обломков сбитого БПЛА повреждён автомобиль."Вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 12 ноября. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — писал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
https://ukraina.ru/20251115/ukrainskaya-korruptsiya-ssorit-evropeytsev-zelenskiy-zametaet-sledy-khroniki-sobytiy-na-utro-15-noyabrya-1071660852.html
https://ukraina.ru/20251114/safari-na-lyudey-kiev-i-zapad-zapustili-lovushku-dlya-bezhentsev-v-evrope-itogi-14-noyabrya-1071631117.html
https://ukraina.ru/20251114/khimicheskaya-ataka-protiv-vs-rf-i-sorvannyy-terakt-kievskogo-rezhima-khronika-sobytiy-na-1300-14-noyabrya-1071611448.html
херсонская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071669251_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_737308fd58fa19bbfacc971eff046907.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, владимир зеленский, вячеслав гладков, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины, эксклюзив
Хроники, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Херсонская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября

13:30 15.11.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский представил новшество для ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по регионам России
Владимир Зеленский заявил о внедрении новшества в ВСУ.
"Уже с 1 декабря должна заработать система электронных балов — "е-баллов" (в ориг. "є-балів", может переводится как "есть-баллов" — Ред.) —за эвакуацию раненных наземными роботизированными комплексами (НРК) и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение — оно подготовлено", — подчеркнул Зеленский, рассказывая о заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Он отметил, что Силы беспилотных систем, в частности - "Птицы Мадьяра", а также другие соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурсов.
Кроме того, указал Зеленский, "уже есть расширенный функционал для военных в разных бригадах".
Также он указал, что Украина разрабатывает план нанесения существенного урона российским подразделениям БПЛА.
Владимир Зеленский с телефоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
10:31
Украинская коррупция ссорит европейцев, Зеленский заметает следы. Хроники событий на утро 15 ноябряМинистр иностранных дел Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за Украины. Владимир Зеленский заявил об аудите всех государственных компаний
Обстрелы и налёты
Утром 15 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 14 ноября до 07:00 по московскому времени 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 25 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Тамбовской области, 5 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Саратовской области, 2 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Самарской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 1 снаряд. Атака произошла на донецком направлении.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Нововладимировка — 2; Чулаковка — 3; Новая Маячка — 3; Бехтеры — 4; Обрывка — 5; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.
Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке Гулливер в Донецке, заявила Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вчера, 18:00
Сафари на людей: Киев и Запад запустили ловушку для беженцев в Европе. Итоги 14 ноябряМария Захарова раскрыла шокирующие планы Киева по принудительной мобилизации беженцев, в то время как в центре украинской столицы ракета "Пэтриот" упала во дворе жилого дома. На этом фоне российская армия продолжает успешное наступление, а корейские союзники помогают очищать Курскую область от смертоносных мин
Утром 15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском округе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Таврово, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены. Вчера стало известно, что 13 ноября в селе Ясные Зори в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина", — писал Гладков.
В селе Красный Октябрь повреждены дом и автомобиль, в селе Ясные Зори — ГАЗель, в посёлке Малиновка — дом и хозпостройка, в посёлке Октябрьский — одна машина. Сегодня рано утром в селе Бочковка от удара дрона сгорели 3 хозпостройки.
В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Зозули и хутор Красиво атакованы по одному БПЛА. В посёлке Борисовка повреждены 2 частных дома и линия электропередачи, в хуторе Красиво — автомобиль, в селе Зозули — ГАЗель.
В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка и хутору Леоновка совершены удары 9 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Дальний повреждены частный дом и автомобиль.
Над Вейделевским округом подавлен один дрон. Без последствий.
В Волоконовском округе сёла Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хутора Бочанка, Екатериновка, Ульяновка и Шаховка подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты.
"В хуторе Бочанка от атаки дрона на автомобиль ранены супруги. Женщина госпитализирована, мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина сгорела. В селе Волчья Александровка при детонации дрона пострадали три человека. Мужчина проходит лечение в стационаре, женщины — амбулаторно. На месте атаки повреждены объект торговли и 2 машины", — сообщил губернатор.
В хуторе Ульяновка повреждён корпус сельхозпредприятия, в хуторе Шаховка — цех предприятия и объект инфраструктуры, в районе села Грушевка и хуторе Екатериновка — по одному микроавтобусу, в селе Борисовка — 2 дома, а также частично разрушена хозпостройка.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вчера, 13:00
Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноябряФСБ предотвращает теракт киевских спецслужб, а российская армия освобождает Синельниково и Даниловку. Пока ВСУ применяют химическое оружие, их командование прячется от гнева собственных нацистов
В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 26 БПЛА, один из которых сбит.
"В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил ранения. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжёлое", — рассказал Гладков.
В городе повреждены забор частного дома и 3 машины, одна из которых сгорела. В селе Головчино повреждён объект инфраструктуры, в селе Безымено — оборудование сельхозпредприятия, в селе Гора-Подол — 2 машины, в селе Дорогощь — объект инфраструктуры.
Над Ивнянским округом сбит БПЛА. Без последствий.
В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Колотиловка и Староселье выпущено 17 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА, 9 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет.
"В Ракитянском округе посёлок Ракитное, село Дмитриевка и хутор Первомайский атакованы 4 БПЛА, один из которых сбит. В селе Дмитриевка повреждены техническое оборудование коммерческого предприятия и объект инфраструктуры, в посёлке Ракитное уничтожена огнём кабина грузового автомобиля", — указывалось в сводке.
Над Ровеньским округом сбит один БПЛА. Без последствий.
В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка повреждены 2 автомобиля, в селе Сурково — газовая труба, дом и автомобиль, в посёлке Маслова Пристань огнём уничтожены грузовой автомобиль, оборудование и навес коммерческого объекта, а также повреждена машина. В хуторе Ржавец от падения обломков сбитого БПЛА повреждён автомобиль.
"Вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 12 ноября. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — писал губернатор.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковХерсонская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15«Служить будут все. Мы не обойдемся без общей мобилизации и женщин, и мужчин», - Ирина Сампан, военная журналистка, шеф-редактор новостей на Общественном радио
14:06Каждый месяц десятки тысяч солдат просто уходят из частей. В октябре таких было уже 21 тысяча, и цифры продолжают расти. За 10 месяцев 2025 года заведено 161 тысяча уголовных дел, но до суда доходит только 5%. Реально наказать почти никого невозможно
14:05Наталья Королевская, которая не будет президентом Украины
13:57ВСУ признает свой отход из населенного пункта Нововасильевское
13:55Используя туман: российские войска провели успешный штурм Новопавловки
13:47"Камбоджийские полицейские" и российские шпионы: кого украинский педофил винит в "клевете"
13:30Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
13:16Кого больше: уклонистов или боевиков ВСУ. Депутат Верховной Рады заявил о двух армиях Украины
12:52Миндич уехал с Украины на Мерседесе: стали известны подробности о побеге "кошелька Зеленского"
12:42"Европа устала от расходов": Туск пытается объяснить Киеву, что красть нужно меньше и незаметнее
12:28Минобороны России сообщило об освобождении Яблоково и других успехах на фронте
12:20На том же месте, в тот же час. Будет ли на Украине Майдан-3
12:12"Миллионер, нацист, мизантроп": как нарождается новое украинское дворянство
12:01Более половины опрошенных считают, что Зеленскому остались считанные дни. Главное к этому часу
11:53Освобождение Яблоково: потери 102-й бригады ВСУ составили до двух взводов
11:45Дефолт имени Миндича. Европа выходит на новый уровень режима контроля Украины
11:41После задержания ТЦК — смерть в лесу: трагедия украинского призывника
11:41"Южное копьё" и Великая Колумбия против Трампа
10:44Спросите у Каи Каллас! Итальянская пресса не оценила оптимизм евродипломатии
10:33Загадка от Трампа: что скрывается за решением США по Венесуэле?
Лента новостейМолния