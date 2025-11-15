https://ukraina.ru/20251115/zelenskiy-predstavil-voennym-e-bally-udary-i-nalty-khroniki-sobytiy-na-1300-15-noyabrya-1071669386.html

Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября

Владимир Зеленский представил новшество для ВСУ. Украинские военные продолжали наносить удары по регионам России

Владимир Зеленский заявил о внедрении новшества в ВСУ."Уже с 1 декабря должна заработать система электронных балов — "е-баллов" (в ориг. "є-балів", может переводится как "есть-баллов" — Ред.) —за эвакуацию раненных наземными роботизированными комплексами (НРК) и также за другие использования НРК боевыми подразделениями. Решение — оно подготовлено", — подчеркнул Зеленский, рассказывая о заседании Ставки верховного главнокомандующего.Он отметил, что Силы беспилотных систем, в частности - "Птицы Мадьяра", а также другие соответствующие подразделения будут задействованы значительно больше и получат больше ресурсов.Кроме того, указал Зеленский, "уже есть расширенный функционал для военных в разных бригадах".Также он указал, что Украина разрабатывает план нанесения существенного урона российским подразделениям БПЛА.Обстрелы и налётыУтром 15 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 14 ноября до 07:00 по московскому времени 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 25 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Тамбовской области, 5 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Саратовской области, 2 – над территорией Липецкой области, 1 – над территорией Тульской области, 1 – над территорией Самарской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 1 снаряд. Атака произошла на донецком направлении.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Нововладимировка — 2; Чулаковка — 3; Новая Маячка — 3; Бехтеры — 4; Обрывка — 5; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Козачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка.Утром 15 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, сёла Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Таврово, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены. Вчера стало известно, что 13 ноября в селе Ясные Зори в результате удара дрона по автомобилю погиб мужчина", — писал Гладков.В селе Красный Октябрь повреждены дом и автомобиль, в селе Ясные Зори — ГАЗель, в посёлке Малиновка — дом и хозпостройка, в посёлке Октябрьский — одна машина. Сегодня рано утром в селе Бочковка от удара дрона сгорели 3 хозпостройки.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Зозули и хутор Красиво атакованы по одному БПЛА. В посёлке Борисовка повреждены 2 частных дома и линия электропередачи, в хуторе Красиво — автомобиль, в селе Зозули — ГАЗель.В Валуйском округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка и хутору Леоновка совершены удары 9 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Дальний повреждены частный дом и автомобиль.Над Вейделевским округом подавлен один дрон. Без последствий.В Волоконовском округе сёла Борисовка, Волчья Александровка, Грушевка, хутора Бочанка, Екатериновка, Ульяновка и Шаховка подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты."В хуторе Бочанка от атаки дрона на автомобиль ранены супруги. Женщина госпитализирована, мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина сгорела. В селе Волчья Александровка при детонации дрона пострадали три человека. Мужчина проходит лечение в стационаре, женщины — амбулаторно. На месте атаки повреждены объект торговли и 2 машины", — сообщил губернатор.В хуторе Ульяновка повреждён корпус сельхозпредприятия, в хуторе Шаховка — цех предприятия и объект инфраструктуры, в районе села Грушевка и хуторе Екатериновка — по одному микроавтобусу, в селе Борисовка — 2 дома, а также частично разрушена хозпостройка.В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 26 БПЛА, один из которых сбит."В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель. Ещё один мужчина получил ранения. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается медиками как тяжёлое", — рассказал Гладков.В городе повреждены забор частного дома и 3 машины, одна из которых сгорела. В селе Головчино повреждён объект инфраструктуры, в селе Безымено — оборудование сельхозпредприятия, в селе Гора-Подол — 2 машины, в селе Дорогощь — объект инфраструктуры.Над Ивнянским округом сбит БПЛА. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Колотиловка и Староселье выпущено 17 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА, 9 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет."В Ракитянском округе посёлок Ракитное, село Дмитриевка и хутор Первомайский атакованы 4 БПЛА, один из которых сбит. В селе Дмитриевка повреждены техническое оборудование коммерческого предприятия и объект инфраструктуры, в посёлке Ракитное уничтожена огнём кабина грузового автомобиля", — указывалось в сводке.Над Ровеньским округом сбит один БПЛА. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка повреждены 2 автомобиля, в селе Сурково — газовая труба, дом и автомобиль, в посёлке Маслова Пристань огнём уничтожены грузовой автомобиль, оборудование и навес коммерческого объекта, а также повреждена машина. В хуторе Ржавец от падения обломков сбитого БПЛА повреждён автомобиль."Вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 12 ноября. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — писал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об украинской оценке происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ".

