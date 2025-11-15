Северный Кипр: как джентльмены чтут территориальную целостность
Политическая карта Кипра
15 ноября 1983 года была провозглашена независимость Турецкой республики Северного Кипра. Её до сих пор признаёт только Турция, благодаря военному присутствию которой это сепаратистское образование и возникло
Турки начали обустраиваться на Кипре после завоевания острова Османской империей в 1571 году. Тогда и был заложен фундамент двуполярного общества. И хотя турки и греки мирно сосуществовали на протяжении веков, стать одним народом у них не получилось, в первую очередь из-за религиозных различий.
В 1878 году по тайному договору Кипр перешёл под управление Великобритании – взамен на обещание Лондона помочь Турции в противостоянии с Российской империей. Но в 1914-м, после вступления Турции в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, Великобритания расторгла соглашение и аннексировала Кипр.
Новая администрация использовала разобщённость населения в своих целях. Общины были стравлены друг с другом, и для подавления недовольства греков-киприотов британцы сформировали "резервную полицию" из турок-киприотов.
В 1950 году в кипрских православных храмах был проведён плебисцит, на котором 96% греков-киприотов проголосовали за присоединение Кипра к Греции. Турки-киприоты этот плебисцит, естественно, бойкотировали, а Лондон его результаты не признал.
При финансовой и информационной поддержке Греции была создана подпольная организация греков-киприотов ЭОКА, целью которой была независимость Кипра от Великобритании и его объединение с Грецией. Возглавил ЭОКА Георгиос Гривас, уроженец Кипра и действующий полковник армии Греции.
19 мая, 16:00ИсторияКемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки19 мая 1881 года считается днём рождения Мустафы Кемаля (Кемаль - прозвище, означающее "совершенство"), известного по высокопарному прозвищу Ататюрк ("Отец турок"). Его роль в формировании современной Турции действительно сложно переоценить
1 апреля 1955 с серии террористических актов ЭОКА начала войну за освобождение Кипра (сейчас 1 апреля – национальный праздник в Республике Кипр). Основным противником были британские военные и администрация, но досталось и туркам-киприотам, и лояльным к британцам грекам-киприотам. В свою очередь, в 1957 году при участии Турции была создана боевая организация турков-киприотов ТАКСИМ, выступающая за раздел Кипра на два государства – греческое и турецкое. Эта организация получила поддержку британской колониальной администрации.
В 1959 году Лондон начал процесс деколонизации Кипра. Премьер-министры Великобритании, Греции и Турции, а также представители греческой и турецкой общин Кипра подписали Цюрихско-Лондонские соглашения. Греция и Турция получили право держать на острове свои армейские контингенты (соответственно 950 и 650 человек), Великобритания сохранила на Кипре две военные базы, а также право использовать территориальные воды и воздушное пространство Кипра в военных целях.
Кипр официально получил независимость 16 августа 1960 года. Предполагалось, что он будет разделён на греческую и турецкую самоуправляемые общины. Однако разделение муниципалитетов по общинам так и не было проведено. Но основной конфликт вызвало представительство греков и турок в центральных органах власти Кипра.
Соотношение греков и турков на острове составляло 77% к 18%, но в госаппарате была установлена этническая квота турок в 30%, а в армии и вовсе 40%. При этом президентом Кипра мог быть только грек-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, причём оба обладали правом вето.
В 1963 году президент Кипра Архиепископ Макариос III предложил отменить права вето и квотную систему. Вице-президент Фазиль Кючюк категорически отверг предложенные изменения.
Отношения между двумя общинами резко ухудшились, в декабре 1963 года в результате массовых нападений на турок на Кипре были убиты 364 турка и 174 грека. В марте 1964 года для защиты мирного населения и остановки конфликта на остров были введены миротворческие силы ООН. Именно в это время появились контрольно-пропускные пункты между северной "турецкой" и южной "греческой" частями острова. Линия разграничения прошла и через столицу – Никосию.
17 октября 2019, 07:10Кипрский вариант для Донбасса: по Пристайко и в действительностиНа днях министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» сказал: «Если не выполняется Минский процесс и мы теряем людей… надо обращаться к мировому сообществу. Если мы не можем справиться, нужна некая третья сила. Третий трек будет, когда мы ничего не сможем сделать и надо будет идти по кипрскому сценарию»
Турецкое население массово переселилось на северную часть. Всего бежали, бросив свои дома, от 25 до 30 тысяч турок-киприотов из 103 населенных пунктов, более четверти турецкого населения Кипра. В турецких районах начали функционировать полностью независимые от центрального правительства управленческий аппарат и вооружённые силы (около 12 тысяч человек).
В ответ центральное правительство Кипра призвало в Национальную гвардию 24 тысячи греков-киприотов, в состав которой также вошли 650 офицеров греческой армии. Командующим Национальной гвардии стал уже генерал Гривас, под командованием которого находилась и тайно переброшенная на остров дивизия греческой армии.
После прихода к власти в Греции в 1967 году хунты "чёрных полковников" генерал Гривас отдал приказ начать наступление на турецкие анклавы. Возникла реальная угроза войны между Грецией и Турцией, и в начале 1968 года Греция была вынуждена вывести нелегально переброшенные на Кипр войска, а Гривас был выслан из страны.
Архиепископ Макариос III и министр обороны Кипра генерал Гривас
Президент Макариос попытался прекратить вмешательство греческой хунты во внутренние дела Кипра и достичь компромисса с новым лидером турок-киприотов Рауфом Денкташем, который с февраля 1973 года стал вице-президентом Кипра. Но это привело к инспирированному Афинами путчу Национальной гвардии. 15 июня 1974 года президентом Кипра был объявлен один из главарей путчистов, фашист и фанатичный враг турок-киприотов Никос Сампсон.
Правда, после переворота в первую очередь начались расправы над греками-киприотами, выступавшими за независимость Кипра и против установления господства греческой хунты на острове.
Турция воспользовалась кризисом на Кипре, и в июле 1974 года высадила на остров свои войска. Под турецким контролем оказалось 37% территории Кипра.
В 1974-75 годах на юг Кипра было перемещено около 200 тысяч греков, а примерно 40 тысяч турок переехало на север. Несколько десятков тысяч турецких военных остаются в северной части острова до сих пор.
13 февраля 1975 года турки-киприоты провозгласили Турецкое федеративное государство Кипра (ТФГК), президентом которого был избран Рауф Денкташ. Было создано правительство ТФГК, начали действовать собственные административные органы. СБ ООН в резолюции от 12 марта 1975-го осудил односторонние действия турок-киприотов и призвал к переговорам.
Конституция ТФГК провозглашала, что турки-киприоты являются "неотъемлемой частью великой турецкой нации", а оставшиеся на севере греки-киприоты объявлялись иностранными гражданами, собственность которых подлежала конфискации в пользу лиц турецкой национальности.
Турецкий танк на улице кипрского города, июня 1974 года
Экономическая политика была направлена на всемерную интеграцию северной части Кипра с Турцией: была введена в обращение турецкая лира, под контроль Турции перешли все виды связи (почта, телефон, телеграф), морские и авиационные коммуникации, широкое распространение получили смешанные предприятия. Турция взяла на себя расходы приблизительно половины бюджета ТФГК.
С середины 1970-х началось массовое переселение турок из Анатолии на север Кипра. Переселенцы обеспечивались брошенной землей и имуществом греков-киприотов.
Несмотря на фактическое построение отдельного государства, турки-киприоты формально соглашались на превращение Кипра в федеративную республику. В 1977 году Макариос договорился с Рауфом Денкташем о формировании федерального правительства на паритетных основах.
11 сентября 2017, 18:45Почему Донбасс - не Северный КипрНедавно лидер немецких свободных демократов Кристиан Линднер призвал отложить спор с Россией по поводу Крыма и относиться к этой проблеме, как к проблеме Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Дескать, существование этого государства, признанного одной Турцией не мешает ЕС вести с ней переговоры о членстве
Внезапная смерть Макариоса от сердечного приступа в августе 1977-го прервала переговоры, но их продолжил второй президент Спирос Киприану, который в 1979 году подписал соглашение с Денкташем о сохранении единого государства как федерации двух общин.
Со временем переговоры зашли в тупик и 15 ноября 1983 года турки-киприоты провозгласили создание вместо ТФГК независимой и суверенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).
Независимость нового государства сразу же признали Турция, Пакистан и Бангладеш. Но две последние страны отозвали это решение после того, как 18 ноября 1983 года СБ ООН принял резолюцию, в которой решение о создании ТРСК было названо "не имеющем юридической силы".
Турция имеет посольство в ТРСК, а ТРСК – посольство и консульства в Турции. В некоторых других странах ТРСК имеет неофициальные представительства. В управляемой турками-киприотами северной части столицы Кипра, Никосии, находятся официальные резиденции Верховного комиссара Великобритании на Кипре и посла США, но они использовались до начала конфликта.
Кроме этих стран, дипломатические представительства в Северной Никосии есть у Австралии, Франции, Германии и Республики Корея, а посольство России на Кипре с 2023 года открыло там свой консульский офис. По данным российских дипломатов, на северном Кипре временно или постоянно находятся около 50 тыс. россиян.
Последняя реальная попытка объединить Кипр была предпринята в 2003-04 годах, когда ООН представила так называемый "План Аннана" (по имени Генерального секретаря ООН Кофи Аннана). Он предусматривал, что суверенитет Кипра должен исходить в равной степени от двух общин, каждая из которых получит возможность создать автономную республику с широкими полномочиями. На центральном уровне вместо поста президента предлагалось создать Президентский совет из 9 человек, решения которого должны приниматься единогласно.
За турками-киприотами оставалось 28,5% территории, предусматривалось возвращение примерно 90 тысяч греков-киприотов на Север с частичным возвращением их имущества (или получением компенсации в случае невозможности возврата имущества), постоянное сокращение греческого и турецкого военного присутствия, а также вступление единого Кипра в ЕС.
75% греческого населения Кипра отвергло этот план на референдуме в конце апреля 2004 года, а 1 мая того же года представляющая только греков-киприотов Республика Кипр стала членом Европейского Союза. После этого Брюссель потерял главный рычаг давления на греков-киприотов (изначально решение конфликта было условием вступления Кипра в ЕС), и утратил доверие турок-киприотов, взявших курс на сближение с Турцией.
Определённые надежды на объединение острова дало избрание президентом ТРСК в октябре 2025 года Туфана Эрхюрмана, победившего предыдущего лидера турок-киприотов – Эрсина Татара, на которого ставила Анкара.
Встреча президентом Северного Кипра Туфана Эрхюрмана и Турции - Реджепа Эрдогана
Однако 13 ноября Эрхюрман посетил Турцию и встретился с её президентом Реджепом Эрдоганом, который заявил, что "самое реалистичное решение кипрской проблемы заключается в существовании двух государств". А Эрхюрман сказал, что "турки-киприоты имеют право на суверенитет на всей территории Кипра".
P.S.: 12 июня 2018 года президент Украины Пётр Порошенко* принял участие в открытии Трансанатолийского газопровода. Двойной зашквар состоял в том, что:
а) TANAP был конкурентом украинской ГТС;
б) "борец за территориальную целостность Украины" держался за один маховик с президентом ТРСК Мустафой Акынджи…
* Объявлен в России членом экстремистского сообщества.
Подписывайся на