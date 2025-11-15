https://ukraina.ru/20251115/severnyy-kipr-kak-dzhentlmeny-chtut-territorialnuyu-tselostnost-1071604408.html

Северный Кипр: как джентльмены чтут территориальную целостность

15 ноября 1983 года была провозглашена независимость Турецкой республики Северного Кипра. Её до сих пор признаёт только Турция, благодаря военному присутствию которой это сепаратистское образование и возникло

Турки начали обустраиваться на Кипре после завоевания острова Османской империей в 1571 году. Тогда и был заложен фундамент двуполярного общества. И хотя турки и греки мирно сосуществовали на протяжении веков, стать одним народом у них не получилось, в первую очередь из-за религиозных различий.В 1878 году по тайному договору Кипр перешёл под управление Великобритании – взамен на обещание Лондона помочь Турции в противостоянии с Российской империей. Но в 1914-м, после вступления Турции в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, Великобритания расторгла соглашение и аннексировала Кипр.Новая администрация использовала разобщённость населения в своих целях. Общины были стравлены друг с другом, и для подавления недовольства греков-киприотов британцы сформировали "резервную полицию" из турок-киприотов.В 1950 году в кипрских православных храмах был проведён плебисцит, на котором 96% греков-киприотов проголосовали за присоединение Кипра к Греции. Турки-киприоты этот плебисцит, естественно, бойкотировали, а Лондон его результаты не признал.При финансовой и информационной поддержке Греции была создана подпольная организация греков-киприотов ЭОКА, целью которой была независимость Кипра от Великобритании и его объединение с Грецией. Возглавил ЭОКА Георгиос Гривас, уроженец Кипра и действующий полковник армии Греции.1 апреля 1955 с серии террористических актов ЭОКА начала войну за освобождение Кипра (сейчас 1 апреля – национальный праздник в Республике Кипр). Основным противником были британские военные и администрация, но досталось и туркам-киприотам, и лояльным к британцам грекам-киприотам. В свою очередь, в 1957 году при участии Турции была создана боевая организация турков-киприотов ТАКСИМ, выступающая за раздел Кипра на два государства – греческое и турецкое. Эта организация получила поддержку британской колониальной администрации.В 1959 году Лондон начал процесс деколонизации Кипра. Премьер-министры Великобритании, Греции и Турции, а также представители греческой и турецкой общин Кипра подписали Цюрихско-Лондонские соглашения. Греция и Турция получили право держать на острове свои армейские контингенты (соответственно 950 и 650 человек), Великобритания сохранила на Кипре две военные базы, а также право использовать территориальные воды и воздушное пространство Кипра в военных целях.Кипр официально получил независимость 16 августа 1960 года. Предполагалось, что он будет разделён на греческую и турецкую самоуправляемые общины. Однако разделение муниципалитетов по общинам так и не было проведено. Но основной конфликт вызвало представительство греков и турок в центральных органах власти Кипра.Соотношение греков и турков на острове составляло 77% к 18%, но в госаппарате была установлена этническая квота турок в 30%, а в армии и вовсе 40%. При этом президентом Кипра мог быть только грек-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, причём оба обладали правом вето.В 1963 году президент Кипра Архиепископ Макариос III предложил отменить права вето и квотную систему. Вице-президент Фазиль Кючюк категорически отверг предложенные изменения.Отношения между двумя общинами резко ухудшились, в декабре 1963 года в результате массовых нападений на турок на Кипре были убиты 364 турка и 174 грека. В марте 1964 года для защиты мирного населения и остановки конфликта на остров были введены миротворческие силы ООН. Именно в это время появились контрольно-пропускные пункты между северной "турецкой" и южной "греческой" частями острова. Линия разграничения прошла и через столицу – Никосию.Турецкое население массово переселилось на северную часть. Всего бежали, бросив свои дома, от 25 до 30 тысяч турок-киприотов из 103 населенных пунктов, более четверти турецкого населения Кипра. В турецких районах начали функционировать полностью независимые от центрального правительства управленческий аппарат и вооружённые силы (около 12 тысяч человек).В ответ центральное правительство Кипра призвало в Национальную гвардию 24 тысячи греков-киприотов, в состав которой также вошли 650 офицеров греческой армии. Командующим Национальной гвардии стал уже генерал Гривас, под командованием которого находилась и тайно переброшенная на остров дивизия греческой армии.После прихода к власти в Греции в 1967 году хунты "чёрных полковников" генерал Гривас отдал приказ начать наступление на турецкие анклавы. Возникла реальная угроза войны между Грецией и Турцией, и в начале 1968 года Греция была вынуждена вывести нелегально переброшенные на Кипр войска, а Гривас был выслан из страны.Президент Макариос попытался прекратить вмешательство греческой хунты во внутренние дела Кипра и достичь компромисса с новым лидером турок-киприотов Рауфом Денкташем, который с февраля 1973 года стал вице-президентом Кипра. Но это привело к инспирированному Афинами путчу Национальной гвардии. 15 июня 1974 года президентом Кипра был объявлен один из главарей путчистов, фашист и фанатичный враг турок-киприотов Никос Сампсон.Правда, после переворота в первую очередь начались расправы над греками-киприотами, выступавшими за независимость Кипра и против установления господства греческой хунты на острове.Турция воспользовалась кризисом на Кипре, и в июле 1974 года высадила на остров свои войска. Под турецким контролем оказалось 37% территории Кипра.В 1974-75 годах на юг Кипра было перемещено около 200 тысяч греков, а примерно 40 тысяч турок переехало на север. Несколько десятков тысяч турецких военных остаются в северной части острова до сих пор.13 февраля 1975 года турки-киприоты провозгласили Турецкое федеративное государство Кипра (ТФГК), президентом которого был избран Рауф Денкташ. Было создано правительство ТФГК, начали действовать собственные административные органы. СБ ООН в резолюции от 12 марта 1975-го осудил односторонние действия турок-киприотов и призвал к переговорам.Конституция ТФГК провозглашала, что турки-киприоты являются "неотъемлемой частью великой турецкой нации", а оставшиеся на севере греки-киприоты объявлялись иностранными гражданами, собственность которых подлежала конфискации в пользу лиц турецкой национальности.Экономическая политика была направлена на всемерную интеграцию северной части Кипра с Турцией: была введена в обращение турецкая лира, под контроль Турции перешли все виды связи (почта, телефон, телеграф), морские и авиационные коммуникации, широкое распространение получили смешанные предприятия. Турция взяла на себя расходы приблизительно половины бюджета ТФГК.С середины 1970-х началось массовое переселение турок из Анатолии на север Кипра. Переселенцы обеспечивались брошенной землей и имуществом греков-киприотов.Несмотря на фактическое построение отдельного государства, турки-киприоты формально соглашались на превращение Кипра в федеративную республику. В 1977 году Макариос договорился с Рауфом Денкташем о формировании федерального правительства на паритетных основах.Внезапная смерть Макариоса от сердечного приступа в августе 1977-го прервала переговоры, но их продолжил второй президент Спирос Киприану, который в 1979 году подписал соглашение с Денкташем о сохранении единого государства как федерации двух общин.Со временем переговоры зашли в тупик и 15 ноября 1983 года турки-киприоты провозгласили создание вместо ТФГК независимой и суверенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).Независимость нового государства сразу же признали Турция, Пакистан и Бангладеш. Но две последние страны отозвали это решение после того, как 18 ноября 1983 года СБ ООН принял резолюцию, в которой решение о создании ТРСК было названо "не имеющем юридической силы".Турция имеет посольство в ТРСК, а ТРСК – посольство и консульства в Турции. В некоторых других странах ТРСК имеет неофициальные представительства. В управляемой турками-киприотами северной части столицы Кипра, Никосии, находятся официальные резиденции Верховного комиссара Великобритании на Кипре и посла США, но они использовались до начала конфликта.Кроме этих стран, дипломатические представительства в Северной Никосии есть у Австралии, Франции, Германии и Республики Корея, а посольство России на Кипре с 2023 года открыло там свой консульский офис. По данным российских дипломатов, на северном Кипре временно или постоянно находятся около 50 тыс. россиян.Последняя реальная попытка объединить Кипр была предпринята в 2003-04 годах, когда ООН представила так называемый "План Аннана" (по имени Генерального секретаря ООН Кофи Аннана). Он предусматривал, что суверенитет Кипра должен исходить в равной степени от двух общин, каждая из которых получит возможность создать автономную республику с широкими полномочиями. На центральном уровне вместо поста президента предлагалось создать Президентский совет из 9 человек, решения которого должны приниматься единогласно.За турками-киприотами оставалось 28,5% территории, предусматривалось возвращение примерно 90 тысяч греков-киприотов на Север с частичным возвращением их имущества (или получением компенсации в случае невозможности возврата имущества), постоянное сокращение греческого и турецкого военного присутствия, а также вступление единого Кипра в ЕС.75% греческого населения Кипра отвергло этот план на референдуме в конце апреля 2004 года, а 1 мая того же года представляющая только греков-киприотов Республика Кипр стала членом Европейского Союза. После этого Брюссель потерял главный рычаг давления на греков-киприотов (изначально решение конфликта было условием вступления Кипра в ЕС), и утратил доверие турок-киприотов, взявших курс на сближение с Турцией.Определённые надежды на объединение острова дало избрание президентом ТРСК в октябре 2025 года Туфана Эрхюрмана, победившего предыдущего лидера турок-киприотов – Эрсина Татара, на которого ставила Анкара.Однако 13 ноября Эрхюрман посетил Турцию и встретился с её президентом Реджепом Эрдоганом, который заявил, что "самое реалистичное решение кипрской проблемы заключается в существовании двух государств". А Эрхюрман сказал, что "турки-киприоты имеют право на суверенитет на всей территории Кипра".P.S.: 12 июня 2018 года президент Украины Пётр Порошенко* принял участие в открытии Трансанатолийского газопровода. Двойной зашквар состоял в том, что:а) TANAP был конкурентом украинской ГТС;б) "борец за территориальную целостность Украины" держался за один маховик с президентом ТРСК Мустафой Акынджи…* Объявлен в России членом экстремистского сообщества.

