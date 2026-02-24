До "мушкетёров": "Дерзость" Юнгвальда-Хилькевича
22 февраля 1972 года на советские киноэкраны вышла одна из самых успешных кинокартин Одесской киностудии – "Дерзость". Снял её знаковый для позднего СССР режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, уже прославившийся своими "Одесскими гастролями" с Владимиром Высоцким в главной роли, но ещё не снявший "Д’Артаньян и три мушкетёра"
В 1961 году впервые в СССР была опубликована книга-сборник "Говорят погибшие герои", собранная из предсмертных писем или надписей погибших в Великой Отечественной войне защитников нашей Родины. Открывают её три легендарные надписи защитников Брестской крепости, выцарапанные на её стенах. Есть в книге и последнее письмо жене старшего политрука Василия Андреевича Шиманского, судьба которого в годы войны сложилась трагично.
Он родился в 1902 году в городе Балте (современная Одесская область) в семье батрака. В 1927 году вступил в партию, был партсекретарём колхозной ячейки. После 2-годичного обучения в совпартшколе его направили на учёбу в Москву в Институт народного хозяйства имени Плеханова. Василий Андреевич получил там специальность плановика пищевой промышленности, после чего поступил в аспирантуру. Защитив диссертацию и став кандидатом экономических наук, Шиманский работал в родном институте ассистентом кафедры политэкономии. В июне 41-го, накануне войны, ему присвоили звание доцента.
В августе 1941 года Василий Андреевич ушёл добровольцем на фронт. Ему присвоили звание старшего политрука, идентичное воинскому капитану, он служил инструктором в политуправлении Западного фронта. Последнее письмо жене из армии Шиманский отправил 25 октября, написал "уезжаю в дальнюю командировку, когда вернусь, сразу напишу…" Однако вернуться ему не довелось. Это было время проведения немцами операции "Тайфун" – генерального наступления на Москву. Раз за разом им удавалось прорывать наш фронт, замыкать наши оборонявшиеся части в котлах. В одном из таких оказался и Шиманский. Он сделал несколько попыток перейти линию фронта, но они провалились.
Василий Андреевич попал в плен, но ему удалось бежать. В декабре 1941 года он пришёл в село Корделевку Винницкой области – обросший бородой, худой, назвался Петром Прокофьевичем Лищенко. Добрый люди помогли устроиться на работу кузнецом-молотобойцем на местный сахарный завод. Постепенно он наладил контакт с бежавшими из лагерей и жившими здесь же, в Корделевке, тремя бывшими военнопленными. Вместе они составили подпольную группу, которая начала действовать – возглавил её Шиманский. Товарищи для конспирации называли его "Старик".
Одним из первых дел группы стало уничтожение вражеского эшелона с топливом. Всего же за 1942 год и несколько месяцев 43-го группа "Старика", со временем разросшаяся в партизанский отряд численностью в полсотни человек, пустила под откос 12 эшелонов, уничтожив 12 паровозов и 385 вагонов, 28 раз разбирала железнодорожное полотно, уничтожила 1800 вражеских солдат и офицеров.
Со временем из молотобойца Шиманский "переквалифицировался" в пастуха, что давало ему больше свободы. Однажды неподалеку от Винницы он пас коров и увидел колонну немецких машин. Из них высыпали и растянулись вдоль дороги в цепь немецкие солдаты. Затем по образовавшемуся импровизированному коридору проехал кортеж легковых машин с охраной. В одной из них Василий Андреевич смог разглядеть рейхсминистра авиации Третьего рейха Германа Геринга. Подпольщики и партизаны стали добывать информацию и вскоре выяснили, что под Винницей, в Гулевцах немцы построили его ставку "Штайнбрук". Ещё ближе к Виннице, в Стрижавке, расположилась ставка Гитлера "Вервольф". Шиманский понимал, что полученные сведения нужно срочно передать в Москву, но связи с "большой землёй" у него не было.
Тем временем работать в Корделевке отряду становилось всё опасней – немцы знали о партизанах и подпольщиках, и настойчиво старались внедрить к ним провокаторов. Была у врагов "наводка" и на "Старика". Они знали, что руководит отрядом бородатый бывший комиссар 40-45 лет, который в сёлах представляется старцем.
В начале мая 1943 года попытки немцев увенчались успехом, и подпольная группа была вскрыта. Однако Шиманскому и ещё троим его товарищам удалось уйти в леса, после чего они стали пробираться в его родные места, в Одесскую область – к Балте. После несколько дней тяжелейшего перехода, израненные и больные, подпольщики добрались до села Казацкое, в 7-ми километрах от города. Здесь жила племянница Шиманского Мария Олейник, к которой ночью он и постучался в окно.
Василий Шиманский
Племянница дядю сначала не узнала – заросший бородой, босой, больной, в одежде и из домотканого полотна, с мешком через плечо он выглядел глубоким стариком. Остальные бывшие подпольщики ожидали его в это время в лесу. У двоих из них началось воспаление лёгких, ещё один был ранен в руку.
В доме квартировали румыны, поэтому Мария спрятала Шиманского и остальных на чердаке. Здесь они за несколько дней отдохнули, поправили здоровье, и в начале июня двинулись на восток, навстречу Красной армии. Она в то время уже вышла к реке Миус – это в 700 километрах от Балты.
Перед тем, как отправиться в путь, Шиманский написал рапорт о работе его партизанского отряда и то самое, вошедшее в сборник "Говорят погибшие герои", последнее в своей жизни письмо жене:
"Дорогая Фирочка, работая в тылу у врага, я с отрядом достал исключительно ценные материалы по расположению и местонахождению главного фашистского аэродрома Юго-Восточного фронта, главную квартиру генерального штаба воздушных сил Юго-Восточного фронта и главную квартиру Геринга, куда очень часто приезжает Гитлер. Достав эти материалы, я решил обеспечить отряд руководством, а сам перехожу линию фронта. Задача очень тяжёлая, но, на счастье, может быть, решимая".
Письмо и рапорт Шиманский вложил в бутылку, зарыл в земле и указал приметное место племяннице, наказав передать жене, когда будет такая возможность. Затем его небольшой отряд отправился на восток. Что с ним случилось дальше, никто не знает – Василий Андреевич и его товарищи пропали без вести.
В 1962 году писатель Иван Аксентьевич Безуглый написал по описанным выше событиям документальную повесть "Тайна "Вервольфа"". В 1964 году по её мотивам вышла серия телепередач.
Узнав о судьбе Шиманского, украинский писатель и киносценарист Василий Сидорович Земляк (настоящее имя Вацлав Вацек) в 1966 году написал повесть "Подполковник Шиманский". Этот человек сам был партизаном, командовал взводом, а затем конным партизанским отрядом, поэтому предмет знал не понаслышке. История получилась более "лакированной", красочной, динамичной, чем в реальной жизни и более кинематографичной, что неудивительно. Как раз в 1963-1966 годах Земляк работал на Киевской киностудии им. Довженко главным редактором и в 1964-69 годах руководил её сценарной мастерской. Но экранизировали в результате его повесть не в Киеве, а в Одессе. Сценарий написал сам Земляк.
Снимать фильм, получивший название "Дерзость", доверили Георгию Эмильевичу Юнгвальд-Хилькевичу. Снимали в Виннице. На главную роль Василия Шиманского пригласили киевского актёра Николая Владимировича Олялина, уже в то время мегапопулярного в СССР благодаря вышедшей накануне на экраны военной эпопее Юрия Озерова "Освобождение" (1970). В ней он сыграл одну из главных ролей. Юнгвальд-Хилькевич хотел пригласить Высоцкого, но его кандидатуру в Госкино забраковали.
В эпизодических ролях в "Дерзости" "засветились" несколько актёров, которые через несколько лет появились в самой популярной и известной работе Юнгвальда-Хилькевича 3-серийном фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978). Актёр, каскадёр и профессиональный фехтовальщик Владимир Яковлевич Балон, противник д’Артаньяна – де Жюссак – в "Мушкетёрах", сыграл такого же обаятельного майора немецкой контрразведки Августа Винцента – противника экранного Шиманского. Предателя Степана Степановича Огуречникова по прозвищу "Рыжий" изобразил киевский актёр Юрий Дмитриевич Дубровин – в "Мушкетёрах" слуга Людовика XIII Ла Шене.
В фильме в эпизодической роли железнодорожного стрелочника отметился и Пётр Ефимович Вескляров, которого, начиная с 60-х годов, вся украинская детвора знала в образе Деда Панаса. До 1969 года он рассказывал ей сказки по радио, а затем и на телевидении.
Когда фильм уже проходил в Госкино первые приёмки, Юнгвальд-Хилькевичу заявили, что фамилия "Шиманский" слишком еврейская, и её нужно переделать на "Клименко" – пришлось это требование выполнять. Актёрам на озвучивании довелось прилично помучаться, пытаясь попасть в смыкание: "Ши-манский" на "Кли-менко".
Критики обрушились на фильм за то, что там они не увидели ни психологии, ни философии. Однако Юнгвальд-Хилькевич делал чистый экшн. В результате фильму в 1973 году вручили диплом Международного кинофестиваля приключенческих фильмов в Праге. Режиссёр узнал об этом, когда фестиваль уже давно закончился.
Во время работы над следующей своей кинолентой "Весна двадцать девятого" Юнгвальд-Хилькевич привлёк к съёмкам известного московского актёра Игоря Борисовича Дмитриева. Тот рассказал, что ездил получать за фильм "Дерзость" диплом, поскольку его направили туда из Госкино, хотя никакого отношения к съёмкам он не имел. Юнгвальд-Хилькевича эта новость взбесила. Режиссёр связался с чиновниками из Госкино и высказал им всё, что он о них думает – там его недолюбливали и иногда устраивали такие вот "подлянки".
Несмотря на недоброжелателей, фильм "Дерзость" нашёл своего зрителя. В кинотеатрах его посмотрели 35,2 млн. зрителей – он вошёл в первую десятку самых кассовых кинолент Одесской киностудии за всю её историю.
