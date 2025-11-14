https://ukraina.ru/20251114/otrezannaya-energosistema-i-udar-nabu-po-podruchnym-zelenskogo-chto-proiskhodit-v-poltave-1071550599.html

"Отрезанная" энергосистема и удар НАБУ по подручным Зеленского. Что происходит в Полтаве

Полтавская область на этой неделе стала первой, которая после ударов по объектам энергетики полностью отключилась от энергосистемы Украины. Об этом официально заявила компания "Полтаваоблэнерго". Это значит, что область не может получать электроэнергию из других регионов и оказалась в "энергетической изоляции".

Компания официально заявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и сообщила, что выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено до восстановления повреждённых сетей.Правда, через несколько часов компания опровергла сама себя, заявив, что всё же получает питание как по магистральной сети "Укрэнерго", так и по распределительным сетям из смежных областей. "Полтаваоблэнерго" сообщает о неких слухах об отключении от системы, хотя сама же компания их и распространила на своих официальных сайтах.Жители области все равно сидят почти весь день без света и воды, а корректировку сообщений компании эксперты связывают с взбучкой от Офиса президента. Как сообщало на днях украинское издание "Зеркало недели", сообщения о поражении электростанций вызывают гнев в Офисе президента, а после окрика энергетические компании смягчают свои формулировки.Тем не менее, местные СМИ публикуют кадры как толпы жителей Полтавы стоят в очереди за технической водой, поскольку на водоканалах отключились насосы. Областная администрация призывает жителей сделать запасы воды из расчета 3 литра на человека в сутки.Если свет в домах полтавчан ненадолго появляется, то часто при этом происходят резкие скачки напряжения, из-за чего быстро ломаются бытовые приборы. Только за один день, по сообщениям городской администрации, в Полтаве вышли из строя 150 лифтов. Иногда напряжение достигало отметки 662 вольта вместо 220, из-за чего горят и трансформаторы.Из-за отсутствия электроэнергии на этой неделе остановился и Полтавский горно-обогатительный комбинат, приостановив также экспорт продукции. В Полтавской областной военной администрации в эти дни проходят заседания, на которых решают, как существовать в условиях возможного полного блэкаута. Пока решено создавать на коммунальных предприятиях крупные резервы топлива для работы генераторов.Как сообщает полтавское издание "Змист", обсуждают в администрации и опасность новых российских авиабомб, которые уже достают до области. Преподаватель Научно-методического центра гражданской обороны Полтавской области Виктор Пиляй рассказывал на заседании, что новые КАБы долетают до Полтавы за 15-20 минут, если их запускают из Курской области. Чиновники утверждают, что это делает Полтаву практически прифронтовым городом наравне с Краматорском, Сумами и Харьковом, хотя и призывают при этом не паниковать, так как ситуация, дескать, контролируемая.Полтавских чиновников, впрочем, сейчас больше беспокоит не столько дальнобойность российских авиабомб, сколько коррупционные скандалы, поскольку НАБУ "шерстит" не только ближайшее окружение Зеленского, но и его ставленников в регионе.Недавно НАБУ провело обыск у ряда чиновников областной администрации, а также у первого замглавы Финмониторинга Богдана Корольчука. Речь идет о хищении минимум 200 млн гривен на строительстве фортификаций, которые Полтавская областная администрация должна была построить в Донецкой области. Из 370 млн грн, выделенных на строительство, украли 200, а сами фортификации так и не появились.Как сообщает издание "Зеркало недели", Корольчук до того, как получил должность первого замглавы Финмониторинга Филиппа Пронина, занимал должность первого замглавы Полтавской ОГА, которой тогда руководил Пронин. Сам Пронин заблаговременно уехал в "длительные зарубежные командировки".Нардеп Ярослав Железняк говорит, что в отношении Пронина и фортификаций, которые строила Полтавская администрация, расследуют 14 отдельных коррупционных дел. Среди них – взятки на сумму 4 миллиона гривен для чиновников областной администрации, предоставление автомобилей от подрядчиков, которым за эти взятки подписывали акты о приёме работ. Отдельно расследуют в отношении полтавских чиновников схемы уклонения от мобилизации и дела о взятках от представителей ТЦК (чиновники требовали от ТЦК делиться взятками, которые они получали от "бусифицированных" украинцев).Обвиненный в госизмене нардеп Александр Дубинский пишет, что Филипп Пронин, нынешний глава Госфинмониторинга, под которого "роет НАБУ", - "мелкий ларечник из пула Ермака".Издание "Украинская правда" сообщает, что Пронин и его подручные тесно связаны с Тимуром Миндичем, сбежавшим в Израиль приближенным Зеленского. В связи с этим делом, бывшие и нынешние подручные Пронина из Полтавы сейчас заметно активнее практикуются в националистической риторике, чтобы отвести от себя подозрение.Об энергетических проблемах Украины - в статье "Состязания российских дронщиков и украинских ремонтников. Что говорят на Украине о ситуации в энергетике"

