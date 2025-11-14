Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах - 14.11.2025 Украина.ру
Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах - 14.11.2025 Украина.ру
Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
Российские войска создали критическую ситуацию для ВСУ, наступая на трех направлениях в Донбассе. Командование противника не может маневрировать резервами и не понимает, где будет следующий удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-14T05:45
2025-11-14T05:45
Отвечая на вопрос о том, смогут ли ВСУ до конца года удержать Волчанск, Купянск и Красноармейск (Покровск), эксперт подчеркнул: "Россия одновременно наступает на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями". Насонов пояснил причину этого: "Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление".Эксперт отметил достигнутое превосходство российской армии: "Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага". Этот стратегический подход, по словам Насонова, лишает ВСУ возможности обороняться на всех направлениях одновременно."Снабжение гарнизонов [ВСУ], по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют", — констатировал Насонов. По его оценке, "еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится", подытожил собеседник издания.
Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах

05:45 14.11.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Российские войска создали критическую ситуацию для ВСУ, наступая на трех направлениях в Донбассе. Командование противника не может маневрировать резервами и не понимает, где будет следующий удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о том, смогут ли ВСУ до конца года удержать Волчанск, Купянск и Красноармейск (Покровск), эксперт подчеркнул: "Россия одновременно наступает на трех операционных направлениях. Это означает, что ВСУ не могут маневрировать резервными частями и подразделениями".
Насонов пояснил причину этого: "Почему? Они не понимают, где мы можем развить наступление".
Эксперт отметил достигнутое превосходство российской армии: "Наконец-то мы накопили должное количество наступательных группировок и разделяем врага". Этот стратегический подход, по словам Насонова, лишает ВСУ возможности обороняться на всех направлениях одновременно.
"Снабжение гарнизонов [ВСУ], по сути, прекращено. Ежедневные попытки пробиться к ним успехов не имеют", — констатировал Насонов. По его оценке, "еще до нового года обстановка на фронте серьезно изменится", подытожил собеседник издания.
