Нардеп Геращенко предупредила, чем для Киева может обернуться коррупционный скандал

Украина может лишиться поддержки Запада из-за громкого коррупционного скандала в сфере энергетики, заявила 12 ноября в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ирина Геращенко

2025-11-12T14:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102457/88/1024578898_0:0:3061:1721_1920x0_80_0_0_ce83b0843235f8a19288c3fb73a6c5c1.jpg

"Коррупционный скандал, который как цунами накрывает Украину, может стоить воюющей стране поддержки западных партнеров", - предупредила нардеп.Она подчеркнула, что разразившийся скандал - это последствия непрофессионализма, безответственности, безнаказанности, неподотчетности нынешней украинской власти. Депутат также напомнила, что партия "Европейская солидарность" требует от спикера украинского парламента Руслана Стефанчука инициировать процедуру отставки правительства.Ранее партия "Европейская солидарность" заявила о начале процедуры отставки "непрофессионального и коррумпированного" правительства. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по коррупции в сфере энергетики.На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информировало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе расследования.В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". СМИ писали, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. В среду правительство Украины отстранило от должности министра юстиции Галущенко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

