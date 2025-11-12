https://ukraina.ru/20251112/gorlo-slishkom-shirokoe-ekspert-obyasnil-pochemu-vsu-esche-uderzhivayut-ukreprayon-v-kupyanske-1071375682.html

"Горло слишком широкое": эксперт объяснил, почему ВСУ еще удерживают укрепрайон в Купянске

Несмотря на успешное продвижение российских войск, полного окружения группировки ВСУ в районе Купянска пока не произошло, противник еще может подтягивать туда резервы и технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Эксперт сообщил, что на западном берегу Оскола ВС РФ, наступая с севера, по-прежнему ведут бои в самом Купянске в микрорайоне Юбилейный. "Остаются еще около 10 километров южнее, которые мы не контролируем. Дроны летают, и артиллерия работает, но физического окружения нет", — констатировал Онуфриенко.Он подчеркнул, что пока нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет туда технику и пытается наводить переправы. "То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое", — заявил обозреватель.Эксперт добавил, что сложность заключается в географии местности и наличии у противника возможности маневра. "Все это позволяет противнику даже при недостатке снабжения еще долго пятиться и удерживать занимаемые позиции", — отметил Онуфриенко."Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта. Дальше начинаются отдельные узлы обороны, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.

