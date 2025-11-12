"Горло слишком широкое": эксперт объяснил, почему ВСУ еще удерживают укрепрайон в Купянске
05:30 12.11.2025 (обновлено: 05:41 12.11.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Несмотря на успешное продвижение российских войск, полного окружения группировки ВСУ в районе Купянска пока не произошло, противник еще может подтягивать туда резервы и технику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Эксперт сообщил, что на западном берегу Оскола ВС РФ, наступая с севера, по-прежнему ведут бои в самом Купянске в микрорайоне Юбилейный. "Остаются еще около 10 километров южнее, которые мы не контролируем. Дроны летают, и артиллерия работает, но физического окружения нет", — констатировал Онуфриенко.
Он подчеркнул, что пока нет даже оперативного окружения, потому что противник подгоняет туда технику и пытается наводить переправы. "То есть снабжение ВСУ на восточном берегу Оскола так или иначе продолжается, потому что горло слишком широкое", — заявил обозреватель.
Эксперт добавил, что сложность заключается в географии местности и наличии у противника возможности маневра. "Все это позволяет противнику даже при недостатке снабжения еще долго пятиться и удерживать занимаемые позиции", — отметил Онуфриенко.
"Бои там будут тяжелыми и долгими. У противника это самый мощный укрепрайон на этом участке фронта. Дальше начинаются отдельные узлы обороны, которые возводились позднее, хуже и не связаны в единую оборонительную линию", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
10 ноября, 13:04Кого и почему реально боится Зеленский. Зачем он ввел санкции против "своих" и "чужих"На фоне военных провалов ВСУ Владимир Зеленский попытался воевать санкциями. Он сформировал целый пакет подсанкционных украинских и российских политиков и чиновников, на которых обрушился с запретами и ограничениями. Глава киевского режима не скрывает, что его репрессии стали ответом на политические решения РФ в отношении Украины.
Подписывайся на