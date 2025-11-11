https://ukraina.ru/20251111/eurostat-zafiksiroval-rekord-prosheniy-ukraintsev-o-zaschite-v-es-1071417888.html
Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС
Евросоюз столкнулся с рекордным за два года валом обращений граждан Украины о предоставлении им убежища в Евросоюзе. Об этом говорят данные статистической службы ЕС
2025-11-11T09:53
2025-11-11T09:53
2025-11-11T09:53
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070995896_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_bf50956678727e4bdca5617ccbf0a792.jpg
В сентябре на территории ЕС одобрено 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Согласно данным официальной статистики, это наибольшее количество прошений о предоставлении им временной защиты с 2023 года.
Сентябрьский показатель на 49% превышает количество прошения в августе.
По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн граждан Украины имели статус временной защиты в ЕС, сообщил Евростат.
По его данным, в Евросоюзе наибольшие группы украинских получателей временной защиты находится в Германии (1 218 100 человек) и Польше (1 008 885 человек).
Евростат видит причину вала новых обращений украинцев о защите в Евросоюзе с решением руководства Украины разрешить мужчинам 18-22 лет свободно выезжать из постсоветской республики. В итоге изменилась структура украинской диаспоры в ЕС.
В частности, доля совершеннолетних мужчин среди украинских мигрантов в сентябре выросла до 47%. Для сравнения: женщин в украинской диаспоре теперь 31% и 22% несовершеннолетних.
Тройку лидеров по приёму украинских мигрантов составляют ФРГ, Польша и Чехия. Подавляющее большинство мигрантов получают статус временной защиты, а не беженца.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.