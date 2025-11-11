https://ukraina.ru/20251111/eurostat-zafiksiroval-rekord-prosheniy-ukraintsev-o-zaschite-v-es-1071417888.html

Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС

Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС

Евросоюз столкнулся с рекордным за два года валом обращений граждан Украины о предоставлении им убежища в Евросоюзе. Об этом говорят данные статистической службы ЕС

В сентябре на территории ЕС одобрено 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Согласно данным официальной статистики, это наибольшее количество прошений о предоставлении им временной защиты с 2023 года.Сентябрьский показатель на 49% превышает количество прошения в августе. По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн граждан Украины имели статус временной защиты в ЕС, сообщил Евростат.По его данным, в Евросоюзе наибольшие группы украинских получателей временной защиты находится в Германии (1 218 100 человек) и Польше (1 008 885 человек).Евростат видит причину вала новых обращений украинцев о защите в Евросоюзе с решением руководства Украины разрешить мужчинам 18-22 лет свободно выезжать из постсоветской республики. В итоге изменилась структура украинской диаспоры в ЕС.В частности, доля совершеннолетних мужчин среди украинских мигрантов в сентябре выросла до 47%. Для сравнения: женщин в украинской диаспоре теперь 31% и 22% несовершеннолетних.Тройку лидеров по приёму украинских мигрантов составляют ФРГ, Польша и Чехия. Подавляющее большинство мигрантов получают статус временной защиты, а не беженца. Накануне на эту тему: "Платить за аренду или есть": украинские беженцы в США брошены на произвол судьбы Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

