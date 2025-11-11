Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/eurostat-zafiksiroval-rekord-prosheniy-ukraintsev-o-zaschite-v-es-1071417888.html
Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС
Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС - 11.11.2025 Украина.ру
Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС
Евросоюз столкнулся с рекордным за два года валом обращений граждан Украины о предоставлении им убежища в Евросоюзе. Об этом говорят данные статистической службы ЕС
2025-11-11T09:53
2025-11-11T09:53
новости
украина
германия
киев
ес
польша
украина.ру
трудовые мигранты
мигранты
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070995896_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_bf50956678727e4bdca5617ccbf0a792.jpg
В сентябре на территории ЕС одобрено 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Согласно данным официальной статистики, это наибольшее количество прошений о предоставлении им временной защиты с 2023 года.Сентябрьский показатель на 49% превышает количество прошения в августе. По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн граждан Украины имели статус временной защиты в ЕС, сообщил Евростат.По его данным, в Евросоюзе наибольшие группы украинских получателей временной защиты находится в Германии (1 218 100 человек) и Польше (1 008 885 человек).Евростат видит причину вала новых обращений украинцев о защите в Евросоюзе с решением руководства Украины разрешить мужчинам 18-22 лет свободно выезжать из постсоветской республики. В итоге изменилась структура украинской диаспоры в ЕС.В частности, доля совершеннолетних мужчин среди украинских мигрантов в сентябре выросла до 47%. Для сравнения: женщин в украинской диаспоре теперь 31% и 22% несовершеннолетних.Тройку лидеров по приёму украинских мигрантов составляют ФРГ, Польша и Чехия. Подавляющее большинство мигрантов получают статус временной защиты, а не беженца. Накануне на эту тему: "Платить за аренду или есть": украинские беженцы в США брошены на произвол судьбы Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
германия
киев
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070995896_123:0:855:549_1920x0_80_0_0_930505fe11627f54470fb7e6d4b490a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, киев, ес, польша, украина.ру, трудовые мигранты, мигранты, миграция, украинские беженцы, беженцы, сво, новости сво сейчас, украина-ес, мобилизация на украине, диаспора
Новости, Украина, Германия, Киев, ЕС, Польша, Украина.ру, трудовые мигранты, мигранты, миграция, украинские беженцы, беженцы, СВО, новости СВО сейчас, Украина-ЕС, мобилизация на Украине, диаспора

Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС

09:53 11.11.2025
 
© Фотобеженцы украина
беженцы украина - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз столкнулся с рекордным за два года валом обращений граждан Украины о предоставлении им убежища в Евросоюзе. Об этом говорят данные статистической службы ЕС
В сентябре на территории ЕС одобрено 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам Украины. Согласно данным официальной статистики, это наибольшее количество прошений о предоставлении им временной защиты с 2023 года.
Сентябрьский показатель на 49% превышает количество прошения в августе.
По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн граждан Украины имели статус временной защиты в ЕС, сообщил Евростат.
По его данным, в Евросоюзе наибольшие группы украинских получателей временной защиты находится в Германии (1 218 100 человек) и Польше (1 008 885 человек).
© X / EU_Eurostat
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© X / EU_Eurostat
Евростат видит причину вала новых обращений украинцев о защите в Евросоюзе с решением руководства Украины разрешить мужчинам 18-22 лет свободно выезжать из постсоветской республики. В итоге изменилась структура украинской диаспоры в ЕС.
В частности, доля совершеннолетних мужчин среди украинских мигрантов в сентябре выросла до 47%. Для сравнения: женщин в украинской диаспоре теперь 31% и 22% несовершеннолетних.
Тройку лидеров по приёму украинских мигрантов составляют ФРГ, Польша и Чехия. Подавляющее большинство мигрантов получают статус временной защиты, а не беженца.
Накануне на эту тему: "Платить за аренду или есть": украинские беженцы в США брошены на произвол судьбы
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияКиевЕСПольшаУкраина.рутрудовые мигрантымигрантымиграцияукраинские беженцыбеженцыСВОновости СВО сейчасУкраина-ЕСмобилизация на Украинедиаспора
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59"Это катастрофа": Порошенко* рассказал об ошибках Зеленского
09:54ВКС России поразили центр радиоэлектронной разведки ГУР и аэродром Староконстантинов
09:53Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС
09:24ВС РФ взяли нефтебазу на восточной окраине Купянска, станцию Оливино и Парк Восточного Прибытия
09:10ВС РФ зачищают восточную окраину Красноармейска
09:05В Харькове состоялись переговоры противников Зеленского
09:00Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
08:27Выяснились подробности операции по похищению МиГ-31 ВКС с "Кинжалом"
08:20Главное за ночь 11 ноября
08:10ФСБ сорвала украинско-британскую операцию по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
08:00Мишка Япончик: криминальный авторитет и краском в одном лице
08:00Мощный циклон обрушился на Камчатку
07:44ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем
07:24О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко
07:15ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью
07:00Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность
06:57"Социальная" ошибка Запада – урок для России
06:32Европа давит, Москва ждёт. Зачем в Киев приезжала спикер парламента Сербии
06:13Энергетические войны: Сомалийские пираты захватили мальтийский танкер, а Болгария – НПЗ ЛУКОЙЛа
06:00Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
Лента новостейМолния