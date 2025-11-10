https://ukraina.ru/20251110/ukraina-za-nedelyu-zelenskiy-v-poiskakh-kozla-otpuscheniya-za-pokrovsk-kandidat-opredelen-1071330311.html

Украина за неделю. Зеленский в поисках козла отпущения за Покровск, кандидат определен

Украинские власти продолжают отрицать очевидное, а именно скорое и неизбежное падение Покровска (Красноармейска) в Донбассе, вокруг которого нешуточные бои завязываются не только на фронте, но и в медийном пространстве

Зачем врет ЗеленскийОб окружении частей ВСУ в Покровске и Купянске Харьковской области стало известно пару недель назад. С тех пор положение украинской армии там только ухудшилось, но в Киеве это признавать не хотят.Украинские штабисты вынуждены проявлять чудеса словесной эквилибристики, чтобы скрыть истинное положение дел. Так, 5 ноября Генштаб ВСУ опубликовал сообщение, в котором говорится, что в Покровске якобы "проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться". ВСУ будто бы занимаются там "ударно-розыскными действиями".В тот же день Минобороны РФ сообщило о попытках украинских формирований контратаковать на этом участке фронта. Так, за сутки было отражено 12 таких попыток прорвать окружение. Аналогично и в Купянске, где за те же сутки было уничтожено до 50 украинских военных.Власти Украины и лично Владимир Зеленский пытаются сместить фокус внимания на мифические успехи в Купянске, где идет чуть ли не зачистка российских подразделений. В понедельник, 3 ноября, Офис президента распространил кадры совещания, где Зеленский заявил, что определены даты, когда Купянск будет "зачищен" от ВС РФ и что в этом городе якобы остается "до 60 русских".Министерство обороны России констатировало, что Зеленский таким заявлением демонстрирует полную потерю связи с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, поскольку все обстоит прямо противоположным образом.Сегодня положение группировок ВСУ в Покровске и Купянске, "непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", подытожили в Минобороны.Остались считанные дниУж кто-кто, а зажатые в окружении военнослужащие ВСУ реальное положение дел и свою вероятную дальнейшую судьбу понимают хорошо, сказать только ничего не могут, разве что на условиях анонимности.Лояльное к Украине немецкое издание Bild приводит мнение своих источников в ВСУ и разведке, которые признают крайне серьезную ситуацию с окружением."Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены", - приводит газета слова одного из украинских военных.Другой собеседник Bild, находящийся в Мирнограде, эту информацию подтверждает."Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить в конце концов", - сказал военный.Немецкие журналисты добавляют, что украинские бойцы также обсуждают "ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно".Похожая публикация вышла на днях и во французском издании Le Mond. Журналисты пообщались с украинскими военными, которые признают, что вопрос сдачи Покровска – только во времени, причем говорят о днях, максимум – двух неделях."Снабжения нет уже несколько недель, последние дни все полностью перекрыто. Ни одна машина не проходит. Город, как Покровск, с его высотками и заводами, мог бы держаться месяцами, даже годами — это настоящая крепость", - рассказал украинский офицер, который воюет на этом направлении весь последний год.Важность ПокровскаО состоянии дел ВСУ в окруженном Покровске можно также судить по свидетельствам пленных, которые сдаются российской армии.В среду, 6 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры с пленными 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Они рассказали, что их бросило командование."К своим обратно не пошел, бросили. Попали в окружение. Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались. Некуда было деваться, все. В небе летают, птички. Ноги болят, некуда идти. Пошел сдаваться, шел в поле. Встретил ваших. Мы шли напротив. Спросили, куда я иду? Сдаваться. Забрали. Пацаны, идите сдавайтесь. Выжить можно здесь, а иначе никак. Страшно", - рассказал один из пленных.По их словам, в окружении нет подвоза провизии и медикаментов, даже при помощи беспилотников. Они голодали неделю и питались тем, что находили в подвалах домов."Ни еды, ни медикаментов, ничего. Кому-то, может, там где-то и попадало, но далеко не всем. Поэтому как бы либо сдаться, либо голодной смертью умереть, либо от мины. Ну, перспектива одна – лечь в землю", - приводит Минобороны слова другого пленного.Популярный в украинских медиа эксперт по дронам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш сообщает, что принято военно-политическое решение упираться в Покровске до последнего."Принято военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую конгломерацию максимально возможное время. Для этого будут привлекаться все возможные резервы", - написал он в своих соцсетях.По его мнению, такая неуступчивость ВСУ на данном участке объясняется тем, что после взятия Покровска перед армией России будет простираться практически ровная территория Днепропетровской области, а с высот Покровска также удобно будет запускать беспилотники на большие расстояния.Сырский - на выход?Как и при предыдущих провальных операциях ВСУ, в СМИ начинают множится слухи о возможной отставке главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского."Крайне вероятно, что возложенная на Сырского личная ответственность за исход битвы за Покровск является предвестником его смещения с должности, так как потеря города станет серьезным репутационным ударом для Киева", - прогнозирует телеграм-канал "Военная хроника".Действительно, после потери Покровска у Зеленского возникнет необходимость спихнуть вину за провал и массовую бессмысленную гибель военнослужащих на кого-то еще и главком ВСУ окажется в этой ситуации весьма к месту."Военная хроника" полагает, что ключевыми фигурами на замену Сырскому являются два генерала: недавно смещенный с поста главы Генштаба Анатолий Баргилевич и его преемник Андрей Гнатов.Баргилевич перестал возглавлять Генштаб в марте этого года, когда тогдашний министр обороны страны Рустем Умеров задумал реформировать систему командования вооруженными силами. Генерала перевели на должность главного инспектора Минобороны, а на его место пришел Гнатов."Зеленский лично охарактеризовал его как "боевого парня", поставив задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования. Однако путь Гнатова наверх не был абсолютно безукоризненным. Всего за несколько недель до повышения, в конце января 2025 года, он был снят с поста командующего группировкой "Хортица" после потерь под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе. Интересно, что тогда его смещение оформлялось как повышение – он стал заместителем начальника Генштаба", - говорится в публикации.Отмечается, что неудачные решения в прошлом не являются противопоказанием к назначению главнокомандующим, так как тот же Сырский к моменту прихода на свою нынешнюю должность уже имел большой негативный шлейф по предыдущему месту службы."Особенность ВСУ в их нынешней конфигурации заключается в отсутствии "идеального кандидата". Текущая расстановка сил однозначно указывает на Андрея Гнатова как на наиболее вероятного преемника в случае любых кадровых изменений на посту главкома", - пишет "Военная хроника".Гнатов находится в центре принятия решений, обладает свежим, хотя и небесспорным, опытом командования на направлении, где шли тяжелые бои, и получил публичную поддержку Зеленского. В свою очередь Баргилевич, находясь на высокой, но менее публичной должности, остается "кадром в резерве". Его опыт системного управления может снова оказаться востребованным, однако в краткосрочной перспективе его шансы выглядят существенно ниже, резюмирует канал.Интересные факты про пока еще действующего главкома ВСУ - в материале издания Украина.ру Александр Сырский, биография.

