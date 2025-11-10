https://ukraina.ru/20251110/proigravshaya-ukraina-provaly-vsu-ustranenie-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-10-noyabrya--1071347199.html

Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября

Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября - 10.11.2025 Украина.ру

Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября

Украина проиграла конфликт с Россией и не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленского устранят до Рождества

2025-11-10T10:00

2025-11-10T10:00

2025-11-10T10:29

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

запад

владимир зеленский

илья лебедев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3fd2339104419864c5fb4308b3887043.jpg

Украина уже проиграла конфликт с Россией, считает депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов.В октябре бывший глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заверял, что Украина провалилась и не сможет победить в конфликте с Россией и потому должна сесть за стол переговоров.По его мнению, западные союзники дали Украине ложную надежду, пообещав, что она якобы сможет вытеснить российские войска без прямого участия сил НАТО.Экс-глава британского Генштаба подчеркнул, что развертывание войск альянса неприемлемо, так как конфликт на Украине не является для Запада экзистенциальным вопросом. Он также отметил, что никакие поставки вооружения не изменят положение на фронте.Провалы ВСУВ ночь на понедельник на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Российская армия нанесла удары "Геранями" по объектам в Сумской, Харьковской, Черниговской областях.Кроме того, ВКС РФ ночью совершали пуски управляемых авиабомб по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев утром рассказал РИА Новости, что российские войска поразили военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24.Украинские СМИ писали о взрывах в Конотопе и Ромнах Сумской области.Чрезвычайная ситуация военного характера наблюдается в городе Ромны, посетовал мэр Олег Стогний."Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры... К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия общины и соответствующие службы", - указал мэр.В стране наблюдаются проблемы с электроснабжением.Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд, жалуется коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен".Трипольская и Змиевская ТЭС не работают, в стране анонсируются отключения света до 12 часов в сутки на протяжении еще нескольких недель.Даже интервью Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране.Пленный украинский военнослужащий рассказал о ситуации с Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, у боевиков ВСУ нет шансов прорваться в город и им лучше сразу сдаться российским военным.А телеграм-канал Украина.ру написал, что армия России продолжает выбивать ВСУ из Купянска. ВС РФ полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в восточной части Купянска, заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.Устранение ЗеленскогоБывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит "на одну из своих дач".Бывший чиновник госдепа выразил сомнение, что Зеленский сможет долго продержаться."Те, кто его защищает, – и финансово-экономическая преступная группировка, которую я только что назвал олигархами за неимением лучшего термина, и неонацисты из его окружения, которые теперь отказались идти на передовую, – они не будут сражаться", - добавил он.В октябре геополитический аналитик и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен отмечал, что без отстранения Зеленского от власти на Украине невозможно обеспечить мир. По его словам, Зеленский не способен самостоятельно заключить соглашение о мире, так как радикальные группировки на Украине, обладающие реальной властью, могут убить его за это. По мнению профессора, если он попытается заключить мир с серьезными уступками в пользу России, радикальные силы как минимум устроят государственный переворот. Малинен подчеркивал, что президентам США и России – Дональду Трампу и Владимиру Путину – следует инициировать смену руководства на Украине и очистить страну от радикальных элементов, прежде чем станет возможным прочное урегулирование конфликта.Подробнее о судьбе Зеленского - в материале За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251109/zvonok-zelenskogo-iz-bunkera-otnosheniya-rossii-i-ssha-khroniki-sobytiy-na-utro-9-noyabrya-1071320287.html

https://ukraina.ru/20251108/usloviya-vorovstva-u-rossii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-noyabrya-1071299290.html

https://ukraina.ru/20251108/voyna-zakonchitsya-ne-v-stol-otdalnnom-buduschem-khroniki-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1071296418.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, запад, владимир зеленский, илья лебедев, вооруженные силы украины, нато, ес