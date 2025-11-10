https://ukraina.ru/20251110/metamorfozy-ukrainizatsii-pochemu-nesmotrya-na-repressii-russkiy-yazyk-na-ukraine-obretaet-vtoroe-1071335729.html

Метаморфозы украинизации. Почему, несмотря на репрессии, русский язык на Украине обретает второе дыхание

Метаморфозы украинизации. Почему, несмотря на репрессии, русский язык на Украине обретает второе дыхание - 10.11.2025 Украина.ру

Метаморфозы украинизации. Почему, несмотря на репрессии, русский язык на Украине обретает второе дыхание

Репрессивная украинизация, которая с маниакальным упорством проводится киевским режимом, похоже, дошла до предела своих возможностей и, не исключено, начинает обращаться вспять. Официальная представитель госслужбы качества образования Украины Наталья Бабинец сообщила о падении популярности украинского языка среди школьников.

2025-11-10T05:20

2025-11-10T05:20

2025-11-10T05:20

эксклюзив

украина

россия

ссср

кошулинский

ирина фарион

виктор ющенко

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058914359_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c1e9795149d1f4706cbfbf89d0892f1.jpg

По её данным, на переменах 40% учащихся активно используют русский язык для общения. При этом, за последний год доля детей, считающих украинский язык родным, сократилась с 71% до 64%. Ранее власти уже сообщали, что 51% молодёжи в стране регулярно общается на русском языке.Это пока небольшое сокращение, но, вполне вероятно, в реальности оно больше, а официальные цифры искусственно улучшены, чтобы не показывать совсем удручающую для свидомых мовнюков тенденцию.Жестокое противоречие между фактически существующим на Украине русско-украинским двуязычием и политикой насильственной украинизации породило абсолютно невероятные на первый взгляд и, казалось бы, невозможные ситуации: частые случаи бытовой ненависти украиноязычных против их русскоязычных сограждан в полностью русскоязычной среде Одессы, Днепропетровска, Харькова и, отчасти, Киева; русскоязычное большинство среди украинских политиков и чиновников, включая главу режима, соблюдающее ритуал говорения на украинском языке в официальных ситуациях, но переходящее на свой родной русский язык в неформальном общении, и пр.Ещё более дикая ситуация, когда раздаются угрозы русскоязычному населению, т.е. миллионам граждан Украины, в том числе, и воюющим в военных формированиях Украины против России, вытеснить их на дно общества, что не укладывается даже в официальную антироссийскую логику киевского режима.Несколько ранее галицкий писатель, идеолог бандеровщины, львовянин Капранов, подметил, что переход многих граждан Украины, в частности, многих киевлян на украинский язык в 2022 году был вызван исключительно страхом, "а не истинным желанием населения".Капранов сожалеет, что сейчас даже некоторые политики объявляют себя русскоязычными и что к русскому языку возвращаются те, кто, казалось бы, в начале СВО от него отказался. Чтобы вернуть страх перед Россией и предотвратить "реванш русского языка", Капранов считает желательным усилить обстрелы украинских городов.Это прямой призыв к киевскому режиму к уничтожению собственного населения под чужим флагом. Капранову точно известно, что Русская армия бьёт исключительно по военным целям, значит, провести такую провокацию, как обстрел гражданских объектов могут только вооружённые формирования Украины (ВФУ). Страшные прецеденты уже были, такие, как, например, изуверские убийства жителей Бучи нацистскими штурмовиками в конце марта 2022 года, заснятые ими сперва на видео для бахвальства, а позднее выданные за жертв "русского вторжения".Относительно недавно бывший зампредседателя Рады львовянин Кошулинский в эфире канала "Великий Львов" заявил, что у русскоязычных "нужно отобрать образование, работу, снять с должности, уголовно преследовать и ввести штрафы: только так их можно заставить говорить по-украински".Это уже полностью в геноцидных традициях гитлеровского режима в его начальный период, когда очищение "немецкой арийской расы" от "расово неполноценных элементов" с помощью газовых печей и погромов уже было в проекте, но ещё не реализовалось.До этого помним такие же истеричные, до невменяемости, оскорбления русскоязычных жителей Украины и призывы из Галиции к расправам с ними от Фарион и других неонацистов, которые раздавались едва ли не с момента распада Союза.Целесообразно обратить внимание на два неочевидных обстоятельства, которые лежат в основе маниакального стремления обострить до предела вопрос об украинском языке, вплоть до физического уничтожения его носителей.Первое. Украинский язык заменил нынешним галицким нацистам, как последователям гитлеровской идеологии расово-этнического неравенства народов биологические признаки "высшей расы" потому, что из всех небиологических признаков человека, речь теснее всего связана с его биологией.По своему преобразующему влиянию на мозг с первых дней жизни ребёнка и далее язык оказывает самое сильное влияние на строение человеческого мозга, формируя именно человеческое поведение. Будучи приобретённым признаком "человека разумного", язык преобразует мозг ребёнка по мере его взросления.Это свойство языка имитирует биологические признаки, сближает язык с ними и упрощает для неонацистских теоретиков современной Украины разделение "полноценных" украинцев от "неполноценных". Делать это различение по биологическим признакам - угловым коэффициентам черепов, голубым глазам, светлым волосам и прочему "арийскому" бреду в современном мире - после Нюрнберга и в условиях европейского подчёркнутого мультикультурализма, для последователей Гитлера-Бандеры уже неудобно.Они и хотели бы, и время от времени это желание прорывается в виде откровений и проговорок очередной, мнящей себя "расово чистой" свидомой особи из Института нацпамяти, депутата Рады или какого-то галицкого функционера. Но всё же сейчас это принято скрывать.В этой ситуации украинский язык, как признак "полноценного украинца-арийца" наиболее удобен для галицких неонацистов и им сочувствующих во всех смыслах.Человек, привыкший с детства думать и говорить не на украинском языке, (на русском, китайском, каком угодно) уже не может переучиться и воспринимать украинский в полной степени, как свой родной. В этом смысле язык сближается с генетически врождёнными и неизменяемыми свойствами - формой черепа, цветом волос и глаз (подкрашивание волос – не в счёт), пр.Поэтому, главный тезис галицких неонацистов и им сочувствующих, открыто проговариваемый на всех уровнях - "тот, кто не может освоить украинский язык – неполноценный житель Украины, который не заслуживает сочувствия и является объектом принуждения". Ранее Фарион, а сейчас Кошулинский, Капранов и пр. говорят именно об этом.Естественно, вопрос "для чего надо изучать украинский язык русскоязычному гражданину, если полнаселения Украины говорит на русском?" в национал-экстремистской системе идей не встаёт. Второе. К моменту распада СССР на Украине не успел сложиться украинский этнос, как единая культурно-языковая группа, в который должны были объединиться русинская, галицкая, волынская, центральноукраинская и юговосточная региональные группы населения УССР существенно непохожие между собой, а в некоторых случаях, принципиально отличающиеся друг от друга.И только галицкая культурно-языковая группа на момент распада Союза (как, собственно, и на момент последнего вхождения в него в 1945 г.) по всем признакам была фактически оформившемся отдельным этносом на Украине с признаками пассионарности. Украинская речь современных западноукраинцев не должна вводить в заблуждение. Это результат советской украинизации на основе полтавско-киевского диалекта, и такой украинский, близкий к русскому иногда до неразличения, все годы независимости подвергался исправлениям, начиная ещё с премьерства Ющенко и усилий бывшего вице-премьер-министра Украины (отвечал за гуманитарные вопросы) Жулинского.В результате, на незавершённый процесс формирования украинского этноса, после развала Союза наложился процесс образования украинской гражданской (политической) нации, которую галицкий этнос в лице его представителей в ранге гуманитарных вице-премьеров и подчинённой им вертикали конструировал с 1992 года методом репрессивной украинизации. Естественно, за основу были взяты галицкие историко-культурные, религиозные и языковые этнические образцы вместе с фигурами-символами – Бандерой, Шухевичем и пр., хотя там были и иные символы. После переворота 2014 года эти процессы пошли с обвальной скоростью.Естественно, такая модель украинской государственности была нереализуема на добровольных началах и с участием всех региональных групп. В Польше, Венгрии этноцентрическая модель могла реализоваться естественным путём, по причине этнически однородного населения.Но в УССР могла быть успешной только "белорусская" модель государственности, где русско-белорусское двуязычие сочетается с идеологией преемственности современной Белоруссии от БССР и СССР.Репрессивная украинизация, и шок населения Украины в начале СВО сделали своё дело, но видно достигли потолка, а сейчас, по мере проявления абсурда и жестокости киевского режима начался откат.Очевидно, есть принципиальная разница между, с одной стороны, русофобией, как частью идеологии расово-этнического превосходства "украинцев", разносчиками которой являются галицкие политические круги с прислугой, а с другой - русофобией, как поверхностным, наносным явлением, следствием информационной изоляции и оболванивающей антироссийской пропаганды. Первое неизлечимо и должно быть уничтожено силой, а второе, если не запущено, есть шанс вылечить.Другие особенности войны языков на Украине - в статье Елены Кирюшкиной "Споткнулись на языке. Русофобы Украины в панике - Европа вдруг решила защищать русский язык"

украина

россия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, украина, россия, ссср, кошулинский, ирина фарион, виктор ющенко, рада