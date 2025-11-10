https://ukraina.ru/20251110/doverie-vmesto-demonstratsii-sily-vremya-vernut-zdravyy-smysl-v-otnosheniya-rossii-i-ssha-1071337366.html
Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США
Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США
Наш постоянный автор, американский журналист Самюэл Трапп, проживающий в Чикаго, с тревогой о международной ситуации, сложившейся вокруг ядерных испытаний. По его мнению, значительная вина в этом - в позиции, которой следуют США
россия, сша, вашингтон, магатэ, оон, эксклюзив
Я часто думаю о тех временах, когда я работал переводчиком и наблюдателем на Невадском ядерном полигоне.
Начало девяностых. Советский Союз рушился, холодная война отступала, и между людьми появлялось то, чего не хватало десятилетиями — доверие.
На полигоне мы встречали российские группы верификации — инженеров, физиков, военных, которые думали так же, как и я: зачем воевать, если можно проверять и понимать.
Они любили своё дело, уважали американских коллег, и самое удивительное — взаимно. Мы говорили на разных языках, но мыслили одинаково: наука — это не оружие, а инструмент доверия.
Подземные испытания были сложнейшей инженерной операцией: бурились шахты глубиной в тысячи футов, закладывались приборы, проводились километры кабеля.
Но суть была не в технике, а в атмосфере. Американцы и россияне вместе сидели в контрольных трейлерах, следили за графиками, обсуждали данные, шутили. Не было врагов, были профессионалы.
Я видел, как из-под земли поднималась пыль, и как после взрыва инженеры из обеих стран одинаково облегчённо выдыхали: "Всё прошло как надо".
Тогда казалось, что мир сделал шаг в правильном направлении — в сторону разума, где проверка важнее подозрения, а партнёрство — сильнее пропаганды.
А теперь — снова вой сирен и взаимные обвинения.
Прошло тридцать лет, и вместо совместных проектов — лишь враждебные заявления.
Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ не потому, что хочет взрывать, а потому что устала быть единственной связанной договором, который США даже не потрудились ратифицировать.
Москва заявила прямо: "мы будем придерживаться моратория, пока это делают США".
Это позиция ответственности, не угрозы.
Но в Вашингтоне снова включили старую пластинку — "Россия угрожает миру".
Да, угрожает — тем, что ещё помнит слово дипломатия.
Американская политика последних лет превратилась в театр мускулов. Каждое заявление заканчивается одинаково: "Мы не боимся".
Но разве смысл дипломатии — в том, чтобы не бояться?
Смысл в том, чтобы не доводить до того, чего стоит бояться.
Запорожье: когда политика играет с атомом
Самое тревожное — сегодня ядерная угроза пришла не из пустыни, а из мирных атомных станций.
Запорожская АЭС стала полем информационной и настоящей войны.
Российская разведка прямо заявила: западные структуры, включая Chatham House, участвовали в подготовке сценария, при котором Украина могла бы устроить катастрофу на станции и обвинить в этом Россию.
Сценарий простой и страшный: имитация аварии, выброс радиации, паника, и затем — предсказуемые заголовки в западных СМИ: "Россия взорвала ЗАЭС".
Киев, разумеется, всё отрицает. Лондон делает вид, что не понимает, о чём речь.
Но давайте честно: если кто-то готов рисковать атомной станцией ради политического эффекта, это уже не политика — это безумие.
И вот что важно: Россия не закрыла двери.
Москва не сказала "мы делаем, что хотим".
Наоборот — Россия предложила допустить международных наблюдателей, экспертов, представителей МАГАТЭ, чтобы проверить обстановку на месте.
И кто отказался? Не Россия.
Именно они не захотели смотреть в глаза фактам, потому что правда не вписывается в их сценарий.
Доверие не строится на лозунгах
Когда-то США и СССР умели проверять друг друга.
Были совместные инспекции, верификация, обмен данными.
Теперь США называют это "уступкой".
На самом деле это — единственный способ сохранить мир.
Вместо диалога — ультиматумы. Вместо научных миссий — санкции.
Вашингтон ведёт себя как человек, который боится выглядеть слабым и потому перестаёт быть умным.
А ведь сила без разума — опаснее любого оружия.
Вместо того чтобы реагировать на российские предложения, Белый дом разыгрывает роль "главного".
Но быть лидером — это не значит давить.
Это значит вести за собой, а не толкать других в пропасть.
Что можно сделать прямо сейчас
Россия не требует невозможного.
Она предлагает то, что уже работало — вернуться к совместным проверкам и инспекциям.
1. Создать двустороннюю миссию верификации, под эгидой МАГАТЭ или ООН, по образцу совместных экспериментов на полигонах Невады и Семипалатинска.
2. Ввести систему постоянных наблюдателей на ключевых объектах — Невада, Новая Земля, Запорожье.
3. Проводить регулярные консультации учёных и инженеров — тех, кто понимает физику, а не риторику.
Это не ослабление, это укрепление.
Так делали мы, когда между нами стояли тысячи боеголовок — и мир выжил.
Почему бы не делать это сейчас, когда от взаимного непонимания может погибнуть не меньше людей, чем от войны?
Америка должна вспомнить, как выглядит здравый смысл
Вашингтон сегодня застрял в позе учителя, который уверен, что всегда прав.
Любое предложение Москвы — "пропаганда". Любая инициатива — "угроза".
Но именно в этом и ошибка: невозможно строить безопасность, не признавая за другими права быть услышанными.
Россия не просит снисхождения. Россия предлагает равенство.
Она уже не раз "накрывала стол" — в прямом и переносном смысле: предлагала переговоры, механизмы контроля, обмен информацией.
Но Америка ведёт себя как гость, который приходит на обед, ничего не пробует и уходит с фразой: "Мне это неинтересно".
Так не строится партнёрство. Так теряется доверие.
И если это не изменить, однажды никто не поверит ни слову Вашингтона, даже когда он будет говорить правду.
Вернуться к истокам — значит не повторять ошибок
Когда я вспоминаю работу на полигоне, я думаю не о шуме и не о пыли.
О тех российских инженерах, которые приезжали в Неваду не как враги, а как коллеги.
О том, как мы обсуждали не идеологию, а технологию.
И о том, как тогда мир стал чуточку безопаснее.
Сегодня нам нужна такая же логика.
Не бойтесь проверки — она не унижает, она укрепляет.
Не бойтесь диалога — он не ослабляет, он защищает.
Пора перестать играть в "кто сильнее" и начать думать, как выжить вместе.
Заключение: доверие — не слабость, а сила
Не потому что у нас мало оружия, а потому что у нас мало доверия.
Россия подаёт сигналы сотрудничества — от проверки Запорожской атомной станции до предложений по контролю за испытаниями.
Америка отвечает демонстрацией силы.
Но сила, не подкреплённая разумом, — это путь в никуда.
Я видел, как земля дрожит от ядерного взрыва.
И знаю: когда дрожит политика, последствий больше.
Пора вернуть здравый смысл.
Не лозунгами о лидерстве, а конкретными шагами: взаимная проверка, открытые переговоры, доверие, построенное на фактах.
Мы уже однажды доказали, что это возможно.
И можем доказать снова — если перестанем бояться правды и начнём говорить, а не угрожать.
Автор: Самуэль Трапп, переводчик и наблюдатель на Невадском ядерном испытательном полигоне (1991–1994), ведущий программы International Flavor: Where the Truth Just Tastes Better