https://ukraina.ru/20251110/doverie-vmesto-demonstratsii-sily-vremya-vernut-zdravyy-smysl-v-otnosheniya-rossii-i-ssha-1071337366.html

Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США

Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США - 10.11.2025 Украина.ру

Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США

Наш постоянный автор, американский журналист Самюэл Трапп, проживающий в Чикаго, с тревогой о международной ситуации, сложившейся вокруг ядерных испытаний. По его мнению, значительная вина в этом - в позиции, которой следуют США

2025-11-10T06:05

2025-11-10T06:05

2025-11-10T06:05

россия

сша

вашингтон

магатэ

оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058559784_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_7f27fcd68102dd3cfaf24163a06c08ab.jpg

Я часто думаю о тех временах, когда я работал переводчиком и наблюдателем на Невадском ядерном полигоне.Начало девяностых. Советский Союз рушился, холодная война отступала, и между людьми появлялось то, чего не хватало десятилетиями — доверие.На полигоне мы встречали российские группы верификации — инженеров, физиков, военных, которые думали так же, как и я: зачем воевать, если можно проверять и понимать.Они любили своё дело, уважали американских коллег, и самое удивительное — взаимно. Мы говорили на разных языках, но мыслили одинаково: наука — это не оружие, а инструмент доверия.Подземные испытания были сложнейшей инженерной операцией: бурились шахты глубиной в тысячи футов, закладывались приборы, проводились километры кабеля.Но суть была не в технике, а в атмосфере. Американцы и россияне вместе сидели в контрольных трейлерах, следили за графиками, обсуждали данные, шутили. Не было врагов, были профессионалы.Я видел, как из-под земли поднималась пыль, и как после взрыва инженеры из обеих стран одинаково облегчённо выдыхали: "Всё прошло как надо".Тогда казалось, что мир сделал шаг в правильном направлении — в сторону разума, где проверка важнее подозрения, а партнёрство — сильнее пропаганды.А теперь — снова вой сирен и взаимные обвинения.Прошло тридцать лет, и вместо совместных проектов — лишь враждебные заявления.Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ не потому, что хочет взрывать, а потому что устала быть единственной связанной договором, который США даже не потрудились ратифицировать.Москва заявила прямо: "мы будем придерживаться моратория, пока это делают США".Это позиция ответственности, не угрозы.Но в Вашингтоне снова включили старую пластинку — "Россия угрожает миру".Да, угрожает — тем, что ещё помнит слово дипломатия.Американская политика последних лет превратилась в театр мускулов. Каждое заявление заканчивается одинаково: "Мы не боимся".Но разве смысл дипломатии — в том, чтобы не бояться?Смысл в том, чтобы не доводить до того, чего стоит бояться.Запорожье: когда политика играет с атомомСамое тревожное — сегодня ядерная угроза пришла не из пустыни, а из мирных атомных станций.Запорожская АЭС стала полем информационной и настоящей войны.Российская разведка прямо заявила: западные структуры, включая Chatham House, участвовали в подготовке сценария, при котором Украина могла бы устроить катастрофу на станции и обвинить в этом Россию.Сценарий простой и страшный: имитация аварии, выброс радиации, паника, и затем — предсказуемые заголовки в западных СМИ: "Россия взорвала ЗАЭС".Киев, разумеется, всё отрицает. Лондон делает вид, что не понимает, о чём речь.Но давайте честно: если кто-то готов рисковать атомной станцией ради политического эффекта, это уже не политика — это безумие.И вот что важно: Россия не закрыла двери.Москва не сказала "мы делаем, что хотим".Наоборот — Россия предложила допустить международных наблюдателей, экспертов, представителей МАГАТЭ, чтобы проверить обстановку на месте.И кто отказался? Не Россия.Америка и её союзники.Именно они не захотели смотреть в глаза фактам, потому что правда не вписывается в их сценарий.Доверие не строится на лозунгахКогда-то США и СССР умели проверять друг друга.Были совместные инспекции, верификация, обмен данными.Теперь США называют это "уступкой".На самом деле это — единственный способ сохранить мир.Вместо диалога — ультиматумы. Вместо научных миссий — санкции.Вашингтон ведёт себя как человек, который боится выглядеть слабым и потому перестаёт быть умным.А ведь сила без разума — опаснее любого оружия.Вместо того чтобы реагировать на российские предложения, Белый дом разыгрывает роль "главного".Но быть лидером — это не значит давить.Это значит вести за собой, а не толкать других в пропасть.Что можно сделать прямо сейчасРоссия не требует невозможного.Она предлагает то, что уже работало — вернуться к совместным проверкам и инспекциям.1. Создать двустороннюю миссию верификации, под эгидой МАГАТЭ или ООН, по образцу совместных экспериментов на полигонах Невады и Семипалатинска.2. Ввести систему постоянных наблюдателей на ключевых объектах — Невада, Новая Земля, Запорожье.3. Проводить регулярные консультации учёных и инженеров — тех, кто понимает физику, а не риторику.Это не ослабление, это укрепление.Так делали мы, когда между нами стояли тысячи боеголовок — и мир выжил.Почему бы не делать это сейчас, когда от взаимного непонимания может погибнуть не меньше людей, чем от войны?Америка должна вспомнить, как выглядит здравый смыслВашингтон сегодня застрял в позе учителя, который уверен, что всегда прав.Любое предложение Москвы — "пропаганда". Любая инициатива — "угроза".Но именно в этом и ошибка: невозможно строить безопасность, не признавая за другими права быть услышанными.Россия не просит снисхождения. Россия предлагает равенство.Она уже не раз "накрывала стол" — в прямом и переносном смысле: предлагала переговоры, механизмы контроля, обмен информацией.Но Америка ведёт себя как гость, который приходит на обед, ничего не пробует и уходит с фразой: "Мне это неинтересно".Так не строится партнёрство. Так теряется доверие.И если это не изменить, однажды никто не поверит ни слову Вашингтона, даже когда он будет говорить правду.Вернуться к истокам — значит не повторять ошибокКогда я вспоминаю работу на полигоне, я думаю не о шуме и не о пыли.Я думаю о людях.О тех российских инженерах, которые приезжали в Неваду не как враги, а как коллеги.О том, как мы обсуждали не идеологию, а технологию.И о том, как тогда мир стал чуточку безопаснее.Сегодня нам нужна такая же логика.Не бойтесь проверки — она не унижает, она укрепляет.Не бойтесь диалога — он не ослабляет, он защищает.Пора перестать играть в "кто сильнее" и начать думать, как выжить вместе.Заключение: доверие — не слабость, а силаМир снова у пропасти.Не потому что у нас мало оружия, а потому что у нас мало доверия.Россия подаёт сигналы сотрудничества — от проверки Запорожской атомной станции до предложений по контролю за испытаниями.Америка отвечает демонстрацией силы.Но сила, не подкреплённая разумом, — это путь в никуда.Я видел, как земля дрожит от ядерного взрыва.И знаю: когда дрожит политика, последствий больше.Пора вернуть здравый смысл.Не лозунгами о лидерстве, а конкретными шагами: взаимная проверка, открытые переговоры, доверие, построенное на фактах.Мы уже однажды доказали, что это возможно.И можем доказать снова — если перестанем бояться правды и начнём говорить, а не угрожать.Автор: Самуэль Трапп, переводчик и наблюдатель на Невадском ядерном испытательном полигоне (1991–1994), ведущий программы International Flavor: Where the Truth Just Tastes Better

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Самюэл Трапп https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068847826_419:27:888:496_100x100_80_0_0_2f14cf17bddf2bb840d80558a78a50cb.jpg

Самюэл Трапп https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068847826_419:27:888:496_100x100_80_0_0_2f14cf17bddf2bb840d80558a78a50cb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Самюэл Трапп https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068847826_419:27:888:496_100x100_80_0_0_2f14cf17bddf2bb840d80558a78a50cb.jpg

россия, сша, вашингтон, магатэ, оон, эксклюзив